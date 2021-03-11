Bị nói thác loạn trong lễ 49 ngày của em trai, chị gái Vân Quang Long bức xúc lên tiếng

Hậu trường 11/03/2021 16:55

Những ồn ào liên quan đến Linh Lan vẫn chưa dừng lại, Mimi – chị gái Vân Quang Long tiếp tục bị chỉ trích thác loạn trong lễ 49 ngày của em trai.

Sau khi Vân Quang Long qua đời, chị gái và vợ của cố nghệ sĩ không ngừng đấu tố nhau trên mạng xã hội. Trong khi Mimi – chị gái Vân Quang Long chỉ trích Linh Lan chỉ biết đến tiền thì vợ cố nghệ sĩ lại thẳng thừng cho biết Mimi đối xử không tốt với em trai.

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Vân Quang Long qua đời vì đột quỵ tại Mỹ - Ảnh: FB
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Linh Lan lên tiếng tố chị gái Vân Quang Long - Ảnh: FB

Mới đây, Linh Lan tiếp tục tố Mimi và bạn bè tổ chức lễ cúng 49 ngày cho Vân Quang Long mà như tiệc thác loạn, thiếu tôn trọng người đã khuất.

Được biết trước đó, trong lễ 49 ngày của Vân Quang Long, nhiều bạn bè thân thiết và người thân cố nghệ sĩ đã cùng nhau tổ chức một buổi tiệc để tưởng nhớ anh. Trong bữa tiệc, khoảnh khắc mọi người ca hát, nhảy múa vui vẻ cũng được chia sẻ lên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều này lại gây ra nhiều tranh cãi.

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Hình ảnh trong lễ 49 ngày của Vân Quang Long - Ảnh: FB

Trước những ồn ào không hay này, chị gái Vân Quang Long đã livestream lên tiếng về vấn đề này: “Linh Lan nói anh em tại Mỹ chúng tôi thác loạn trong lễ 49 ngày Vân Quang Long. Tôi xin giải thích, vào 49 ngày, tôi và các anh chị em khác đã làm hoàn chỉnh cho em Long lúc sáng.

Chúng tôi đã ra chùa và làm tươm tất tại chùa cho Long rồi. Sau đó, chúng tôi mới về nhà làm một buổi tiệc nho nhỏ mời các anh em từ xa đến. Người ta từ xa đã bay tới tận nơi để làm lễ cẩn thận, lẽ nào lại không mời người ta ở lại. Chúng tôi làm tiệc để đưa tiễn mấy anh em ngày mai bay về.

Bản thân thằng Long cũng muốn một cuộc vui như vậy cho trọn vẹn, để nó ra đi được thanh thản”.

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Mimi - chị gái Vân Quang Long giải thích trên livestream - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, cô cho biết, 49 ngày của Vân Quang Long cũng trùng vào dịp Tết. Chính vì vậy, mọi người mới quây quần đón Tết cùng nhau.

Cuối livestream, Mimi bức xúc: “Tôi không hiểu sao mọi người lại ác miệng chửi rủa chúng tôi như vậy. Mọi người gán cho tôi đủ thứ tội, lại còn kêu tôi sẽ bị cảnh sát bắt”.

Hiện tại, cư dân mạng vẫn chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau, một bên đứng về phía Linh Lan, số khác lại tin tưởng chị gái Vân Quang Long. Bên cạnh đó, không ít khán giả mong rằng cả hai ngừng đấu tố để người đã khuất được yên nghỉ.

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