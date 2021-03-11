Trường Giang vô tư để ‘gái lạ’ nựng má giữa sự kiện và phản ứng không ngờ của Nhã Phương

Chứng kiến khoảnh khắc này, nhiều người không khỏi tò mò về danh tính cô gái mà Trường Giang thoải mái cho “nựng yêu” trước mặt bà xã Nhã Phương.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương cùng xuất hiện tại một sự kiện giải trí bất ngờ thu hút sự chú ý từ công chúng. Đoạn clip sẽ không có gì đáng nói nếu hình ảnh Trường Giang được một cô gái diện váy đỏ nựng má đầy tình cảm ngay trên thảm đỏ bị ghi lại.

Trường Giang và Nhã Phương tại một sự kiện ra mắt phim cách đây khá lâu - Ảnh: Kênh 14

Đoạn clip tại sự kiện bất ngờ bị đào lại - Ảnh: FB

Tình huống bất ngờ này thậm chí còn xảy ra trước mắt Nhã Phương. Chính vì vậy, khán giả vô cùng tò mò về phản ứng của nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân”. Tuy nhiên, bà xã Trường Giang lại tỏ ra không mấy quan tâm và lướt nhanh qua ống kính để tiến đến khu vực khác trò chuyện cùng đồng nghiệp.

Phản ứng tỉnh bơ của Nhã Phương khi chứng kiến ông xã bị một bóng hồng khác đụng chạm khiến nhiều người bất ngờ. Thế nhưng, ngay khi biết được danh tính của cô gái bí ẩn kia thì khán giả đã hiểu được lý do. Theo đó, người đẹp vô tư nựng má Trường Giang chính là Lâm Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ chính là 'cô gái bí ẩn' trong clip - Ảnh: FB

Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ có mối quan hệ rất tốt - Ảnh: FB

Được biết, Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ là những người đồng nghiệp vô cùng thân thiết. Có lẽ vì vui mừng khi gặp lại đàn anh trong sự kiện nên Lâm Vỹ Dạ mới có hành động trên. Chính vì vậy nên Nhã Phương không mấy bất ngờ trước cử chỉ thân mật của Lâm Vỹ Dạ dành cho Trường Giang.

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