Lệ Quyên diện bikini khoe dáng cực nuột, gây chú ý khi xuất hiện tình tứ bên Lâm Bảo Châu

Hậu trường 11/03/2021 15:26

Khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Hậu ly hôn doanh nhân Đức Huy, Lệ Quyên đang vô cùng hạnh phúc bên tình trẻ Lâm Bảo Châu. Vừa qua, cặp đôi đã có chuyến du lịch biển mừng sinh nhật Lâm Bảo Châu.

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, Lệ Quyên vừa chia sẻ loạt ảnh diện bikini gợi cảm kèm dòng trạng thái: “Nắng vàng, biển xanh và... Quyên”.

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 Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của 'nữ hoàng phòng trà'

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Để sở hữu vóc dáng hiện tại, Lệ Quyên rất chăm chỉ tập gym - Ảnh: FB 

Qua loạt khoảnh khắc đăng tải, nữ ca sĩ diện bikini 2 mảnh khoe vóc dáng thon gọn ở tuổi 40, đặc biệt vòng eo “con kiến” không chút mỡ thừa khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không chỉ tự tin phô diễn hình thể chuẩn chỉnh, “nữ hoàng phòng trà” còn khiến người hâm mộ thích thú khi xuất hiện cùng bạn trai Lâm Bảo Châu. Trong khi nam người mẫu gây ấn tượng với body săn chắc thì Lệ Quyên cũng chẳng hề kém cạnh. Dù hơn bạn trai 11 tuổi nhưng giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” không quá chênh lệch ngoại hình với tình trẻ.

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Lệ Quyên rạng rỡ, gợi cảm bên Lâm Bảo Châu - Ảnh: IG

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không ngừng xuýt xoa, trầm trồ trước sắc vóc của Lệ Quyên: “Bộ bikini nhìn cưng, kết nhất vòng eo nhỏ săn chắc”, “Body đẹp quá chị ơi... gato lắm ý”, “Đẹp xuất sắc quá chị à”, “Nuột quá nàng ơi”, “Body dã man quá chị ơi”, “Chị ơi dáng đẹp quá, dù thế nào vẫn luôn yêu bản thân mình nhiều nhất ha chị”…

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