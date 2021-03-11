Gần 1 năm Mai Phương qua đời, hình ảnh mới nhất của Phùng Ngọc Huy gây chú ý

Hậu trường 11/03/2021 20:52

Trong đoạn clip mới nhất đăng tải trên kênh Youtube riêng của danh hài Thúy Nga, Phùng Ngọc Huy bất ngờ xuất hiện và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, trên kênh Youtube riêng, Thúy Nga đã chia sẻ đoạn clip ghi lại chuyến từ thiện cùng những người bạn của mình đến khán giả. Theo đó, nữ danh hài chia sẻ: “Hôm nay, tôi và nhóm thiện nguyện hải ngoại sẽ đi phát đồ ăn, quần áo, bánh kẹo, đồ đạc cho người vô gia cư tại Mỹ. Chúng tôi có 100 phần đồ ăn và sẽ đi phân phát cho những người đi lang thang”.

Đáng chú ý, trong đoạn clip này, Thúy Nga vô tình bắt gặp bố của bé Lavie – nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy ở một tiệm cắt tóc. Sau hơn 1 năm Mai Phương qua đời, hình ảnh mới nhất của Phùng Ngọc Huy nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

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Thúy Nga tình cờ gặp nam ca sĩ ở tiệm cắt tóc - Ảnh: Youtube
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Phùng Ngọc Huy tươi tỉnh hơn trước rất nhiều - Ảnh: Youtube

Có thể thấy, Phùng Ngọc Huy vui vẻ và tươi tắn hơn trước rất nhiều. Dường như nam ca sĩ đã lấy lại được tinh thần và cân bằng cuộc sống sau sự ra đi của Mai Phương. Trước đó, Phùng Ngọc Huy từng có khoảng thời gian suy sụp, mệt mỏi đến mức gầy gò khiến nhiều khán giả lo lắng.

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Phùng Ngọc Huy đang dần ổn định cuộc sống và kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập - Ảnh: FB

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Phùng Ngọc Huy và cố diễn viên Mai Phương - Ảnh: FB
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Bé Lavie đang có cuộc sống hạnh phúc, bình yên bên những người thân yêu - Ảnh: FB

Được biết, Phùng Ngọc Huy sẽ đón con gái sang Mỹ sinh sống sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Hiện tại, bé Lavie đang sống cùng ông bà nội tại Việt Nam, đồng thời được 2 cô bảo mẫu chăm sóc.  

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Từ khóa:   ca sĩ Phùng Ngọc Huy diễn viên Thúy Nga Mai Phương

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