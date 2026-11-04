Khánh Thi livestream khóc lúc 4 giờ sáng, muốn buông bỏ sau 3 năm kiệt sức

Hậu trường 04/11/2026 15:47

Mới đây, Khánh Thi khiến nhiều người lo lắng khi đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, chia sẻ về trạng thái mệt mỏi sau nhiều năm liên tục cống hiến cho công việc. Nữ kiện tướng dancesport thừa nhận bản thân đang cảm thấy trống rỗng, mất động lực và thậm chí nghĩ đến việc từ bỏ những điều từng dành nhiều tâm huyết theo đuổi.

Mới đây, Khánh Thi khiến nhiều người lo lắng khi đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, chia sẻ về trạng thái mệt mỏi sau nhiều năm liên tục cống hiến cho công việc. Nữ kiện tướng dancesport thừa nhận bản thân đang cảm thấy trống rỗng, mất động lực và thậm chí nghĩ đến việc từ bỏ những điều từng dành nhiều tâm huyết theo đuổi.

Trong bài viết, Khánh Thi nhìn lại hành trình ba năm qua với nhiều trách nhiệm và dự định mà trước đây chính cô cũng không nghĩ mình có thể đảm đương. Khi chứng kiến những thành quả dần hình thành, đồng thời nhiều người có thêm cơ hội phát triển, nữ nghệ sĩ từng cảm thấy hạnh phúc và tự hào về những đóng góp của bản thân.

Tuy nhiên, đằng sau những thành quả ấy là không ít áp lực. Khánh Thi tiết lộ từng có thời điểm sức khỏe suy kiệt đến mức phải sang Singapore điều trị. Dù vậy, điều cô mong muốn khi ấy vẫn là nhanh chóng hồi phục để trở về tiếp tục những công việc còn dang dở.

Khánh Thi livestream khóc lúc 4 giờ sáng, muốn buông bỏ sau 3 năm kiệt sức - Ảnh 1
Mới đây, Khánh Thi bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết dài đầy tâm trạng trên trang cá nhân

Sau thời gian dài dồn toàn bộ sức lực cho những điều mình theo đuổi, nữ kiện tướng thừa nhận đã chạm đến giới hạn. Những công việc từng mang lại niềm vui và động lực giờ đây lại khiến cô cảm thấy kiệt sức, không còn muốn bắt tay thực hiện.

“Thi không muốn làm gì cả. Chỉ muốn ngồi yên một lúc. Một lúc thật lâu để suy nghĩ”, cô chia sẻ.

Đáng chú ý, Khánh Thi còn nhắc đến khả năng đưa ra quyết định buông bỏ nếu cảm xúc tiêu cực vẫn tiếp diễn. Nữ nghệ sĩ viết: “Hôm nay, Thi cho phép mình được buồn. Cho phép mình được nghỉ ngơi, được yên lặng, được tạm gác lại tất cả những điều đã từng khiến mình phải mạnh mẽ. Nhưng nếu ngày mai thức dậy, lòng vẫn còn buồn, Thi quyết định sẽ buông tay”.

Cô cho biết quyết định này không xuất phát từ việc thiếu cố gắng hay phủ nhận những giá trị đã xây dựng. Sau ba năm nỗ lực, Khánh Thi nhận ra bản thân cũng cần được nghỉ ngơi và quan tâm nhiều hơn đến chính mình. Hiện nữ nghệ sĩ chưa tiết lộ cụ thể công việc hay dự định nào khiến cô cân nhắc từ bỏ. Vì vậy, chưa có cơ sở để liên hệ những chia sẻ này với chuyện gia đình hay hôn nhân.

Khánh Thi livestream khóc lúc 4 giờ sáng, muốn buông bỏ sau 3 năm kiệt sức - Ảnh 2
Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình của Khánh Thi và Phan Hiển cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng bởi khoảng cách 11 tuổi

Đây không phải lần đầu Khánh Thi khiến cộng đồng mạng lo lắng vì những chia sẻ đầy tâm trạng. Tháng 8/2021, cô từng bất ngờ livestream vào khoảng 4 giờ sáng trong không gian tối, liên tục ho và bật khóc. Trong buổi phát trực tiếp, nữ kiện tướng nhắc đến chuyện bị lừa và cảnh báo mọi người không nên quá tin tưởng người khác. Sau đó, đoạn livestream được xóa khỏi trang cá nhân.

Thời điểm ấy, những dòng trạng thái ẩn ý về tình cảm của Khánh Thi khiến nhiều người nghi ngờ hôn nhân giữa cô và Phan Hiển gặp trục trặc. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ sau đó lên tiếng giải thích rằng áp lực từ dịch Covid-19, công việc dạy nhảy trực tuyến, việc không thể thường xuyên ở bên các con và chăm sóc mẹ ruột đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý. Cô cũng khẳng định cuộc sống hôn nhân vẫn ổn định.

Khánh Thi sinh năm 1982, là một trong những kiện tướng dancesport nổi bật của Việt Nam. Cô và Phan Hiển có hơn một thập kỷ gắn bó, chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 12/2022. Cặp đôi hiện có ba người con, trong đó con gái út chào đời vào tháng 9/2023.

Những chia sẻ mới nhất của Khánh Thi nhận được nhiều lời động viên từ khán giả. Không ít người mong cô có thể tạm gác công việc, dành thời gian chăm sóc sức khỏe và tìm lại sự cân bằng sau quãng thời gian dài nỗ lực.

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