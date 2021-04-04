Thanh Thúy – Đức Thịnh tung bộ ‘ảnh cưới’ ngọt như đường nhân kỉ niệm 13 năm ‘ám nhau’

Vợ chồng diễn viên Thanh Thúy – đạo diễn Đức Thịnh vừa tung bộ ảnh kỉ niệm 13 năm ngày cưới “ngọt lịm” như thuở ban đầu.

Xuất hiện trong bộ ảnh kỉ niệm ngày cưới, Thanh Thúy – Đức Thịnh ngọt ngào, lãng mạn như chuyện tình cổ tích. Cả hai cùng mặc áo cưới trong khung cảnh của mây mù tại 1 khu du lịch ở Đà Nẵng, trong không khác gì cô dâu chú rể lần đầu đi chụp ảnh cưới. Bộ ảnh ngay lập tức nhận cơn mưa lời khen với bao sự ngưỡng mộ và chúc phúc từ cộng đồng mạng. Trước sự chờ đợi của Đức Thịnh, Thanh Thúy bước ra từ lâu đài như nàng công chúa xinh đẹp

Trong khi Thanh Thúy đẹp rạng rỡ, đằm thắm thì Đức Thịnh lại gây ấn tượng với vóc dáng phong độ. Đôi vợ chồng đã có những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu và hạnh phúc. “Cặp đôi vàng” được rất nhiều người yêu mến bởi sự giỏi giang, lối sống giản dị và tình cảm. Đặc biệt, là sự khôn khéo trong việc vun vén hạnh phúc cho tổ ấm của mình. 13 năm vẫn như 'vợ chồng son' "Thúy! Em đồng ý làm mẹ anh không? Ủa lộn...làm mẹ của con anh không?" - trong khung cảnh lãng mạn, ngọt ngào, Đức Thịnh vẫn không quên pha trò hài hước. Câu "cầu hôn" có vẻ hơi "lạc nhịp" nhưng "công chúa" Thanh Thúy vẫn dõng dạc: "Em đồng ý".

13 năm qua, cặp đôi vàng khiến bao người ngưỡng mộ vì cuộc sống hạnh phúc bên nhau Dân tình không khỏi ngưỡng mộ trước vẻ đáng yêu của cặp đôi Thanh Thúy – Đức Thịnh về một nhà năm 2008, sau hơn 10 năm “ám nhau”, cặp đôi diễn viên – đạo diễn vẫn “giữ lửa” cho tổ ấm luôn hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi có “tài sản chung” là hai cậu con trai đáng yêu tên ở nhà là bé Cà Phê và bé Tết, cả hai đều thừa hưởng những nét đẹp của cả bố và mẹ. Bé Cà Phê và bé Tết đều thừa hưởng vẻ đẹp của bố mẹ Hơn 10 năm gắn bó cùng bà xã, đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ bí quyết "giữ lửa": “Để hôn nhân bền vững thì việc tôn trọng lẫn nhau là một điều vô cùng quan trọng. Bởi nó giúp chúng ta thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Mỗi người cần nhường nhịn nhau một chút, đừng chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của đối phương mà hãy nhìn vào những ưu điểm của họ thì chúng ta mới hạnh phúc được”. Ảnh: FBNV

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