Thanh Thúy – Đức Thịnh tung bộ ‘ảnh cưới’ ngọt như đường nhân kỉ niệm 13 năm ‘ám nhau’

Sao Việt 04/04/2021 11:38

Vợ chồng diễn viên Thanh Thúy – đạo diễn Đức Thịnh vừa tung bộ ảnh kỉ niệm 13 năm ngày cưới “ngọt lịm” như thuở ban đầu.

Xuất hiện trong bộ ảnh kỉ niệm ngày cưới, Thanh Thúy – Đức Thịnh ngọt ngào, lãng mạn như chuyện tình cổ tích. Cả hai cùng mặc áo cưới trong khung cảnh của mây mù tại 1 khu du lịch ở Đà Nẵng, trong không khác gì cô dâu chú rể lần đầu đi chụp ảnh cưới. Bộ ảnh ngay lập tức nhận cơn mưa lời khen với bao sự ngưỡng mộ và chúc phúc từ cộng đồng mạng.

ki niem cuoi 1

Trước sự chờ đợi của Đức Thịnh, Thanh Thúy bước ra từ lâu đài như nàng công chúa xinh đẹp

Trong khi Thanh Thúy đẹp rạng rỡ, đằm thắm thì Đức Thịnh lại gây ấn tượng với vóc dáng phong độ. Đôi vợ chồng đã có những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu và hạnh phúc. “Cặp đôi vàng” được rất nhiều người yêu mến bởi sự giỏi giang, lối sống giản dị và tình cảm. Đặc biệt, là sự khôn khéo trong việc vun vén hạnh phúc cho tổ ấm của mình.

ki niem cuoi 2
13 năm vẫn như 'vợ chồng son'

"Thúy! Em đồng ý làm mẹ anh không? Ủa lộn...làm mẹ của con anh không?" - trong khung cảnh lãng mạn, ngọt ngào, Đức Thịnh vẫn không quên pha trò hài hước. Câu "cầu hôn" có vẻ hơi "lạc nhịp" nhưng "công chúa" Thanh Thúy vẫn dõng dạc: "Em đồng ý".

ki niem cuoi 3
13 năm qua, cặp đôi vàng khiến bao người ngưỡng mộ vì cuộc sống hạnh phúc bên nhau
ki niem cuoi 4
Dân tình không khỏi ngưỡng mộ trước vẻ đáng yêu của cặp đôi

Thanh Thúy – Đức Thịnh về một nhà năm 2008, sau hơn 10 năm “ám nhau”, cặp đôi diễn viên – đạo diễn vẫn “giữ lửa” cho tổ ấm luôn hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi có “tài sản chung” là hai cậu con trai đáng yêu tên ở nhà là bé Cà Phê và bé Tết, cả hai đều thừa hưởng những nét đẹp của cả bố và mẹ.

ki niem cuoi 5
Bé Cà Phê và bé Tết đều thừa hưởng vẻ đẹp của bố mẹ

Hơn 10 năm gắn bó cùng bà xã, đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ bí quyết "giữ lửa": “Để hôn nhân bền vững thì việc tôn trọng lẫn nhau là một điều vô cùng quan trọng. Bởi nó giúp chúng ta thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Mỗi người cần nhường nhịn nhau một chút, đừng chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của đối phương mà hãy nhìn vào những ưu điểm của họ thì chúng ta mới hạnh phúc được”.

Ảnh: FBNV

Gia đình ‘Giang Hồ’ gặp ‘bất hòa’: Bố Hồ Hoài Anh không muốn chụp hình cùng con gái

Gia đình ‘Giang Hồ’ gặp ‘bất hòa’: Bố Hồ Hoài Anh không muốn chụp hình cùng con gái

Mới đây, ca sĩ Lưu Hương Giang chia sẻ dòng tâm trạng “mắng vốn” của ông xã về con gái. Anh cho biết, việc chụp hình với con giống như “đánh vật”. Điều này khiến dân mạng được một pha “cười bò” vì độ đáng yêu của gia đình “Giang Hồ”.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Thúy - Đức Thịnh Thanh Thúy và Đức Thịnh Đức Thịnh và Thanh Thúy

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 22 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 38 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"