An Nguy trước giờ đi đẻ vẫn kịp ‘làm bộ lông nheo cho đẹp gái’ và ‘nếu được chọn lại 1 nghìn lần thì vẫn sẽ đẻ’

Sao Việt 03/04/2021 14:01

Mới đây, trên trang facebook cá nhân của mình vlogger An Nguy đã có tâm sự rất dài chia sẻ về chuyện đi đẻ của bản thân. Bài viết đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng của cư dân mạng dành cho "mẹ bỉm sữa" An Nguy.

An Nguy cho biết, trong lúc miệt mài ngồi hút sữa cho con, cô đã viết những dòng tâm sự chia sẻ về hành trình đi đẻ của mình. Và nữ vlogger còn hạnh phúc cho biết, dù có cực khổ và khó khăn thế nào thì nếu cho cô chọn lại 1 nghìn lần, cô vẫn sẽ chọn đẻ và làm mẹ đứa con của mình.

an nguy 2
Bức ảnh đứa trẻ được cho là con của An Nguy do chính em trai An Nguy chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Đi đẻ là một hành trình đầy khó khăn đối với tất cả các mẹ bầu, An Nguy cũng không ngoại lệ. Cô chia sẻ: Mình đẻ mổ, và nếu ai còn nói với mình đẻ mổ nhàn tênh, không đau tí nào là mình uýnh liền. 2 năm trước mình phải mổ u sơ cổ tử cung, bác sĩ bóc ra được 17 cục, thế nên lần này bác chỉ định mình mổ vào tuần thứ 39. Tiêm tê xong, bác sĩ gây tê bảo mình yên tâm đi hết đau rồi đấy, giờ chỉ thấy có một tí lực ép xuống bụng để lấy em bé ra thôi. Bảo thế thì tin thế chứ ai ngờ toàn là dối gian. Cảm giác bụng mình như một cuộc thi làm bánh mochi, người kéo người lấy chày giã, giã nhiệt tình, giã như chưa bao giờ được giã”.

Tuy nhiên, mọi đau đớn đều đã qua và nhường chỗ cho niềm hạnh phúc bất tận khi lần đầu tiên An Nguy nghe được tiếng khóc của đứa con mình “mọi sự đau đớn dừng lại khi mình nghe thấy tiếng khóc của em bé, nước mắt tự nhiên trào ra, giống hệt như lần đầu tiên nghe thấy tiếng tim em đập lúc siêu âm”.

an nguy 3

 

An Nguy đầu bù tóc rối, gương mặt lộ vẻ thất thần sau khi được các y tá ấn bụng cho hết sản dịch - Ảnh: FBNV

 An Nguy còn vui vẻ cho biết thêm: Mình may mắn có được bác sĩ dễ thương vô cùng, còn bấm số hộ mình đẻ ngày tổng 9 cho đẹp. Đương nhiên mình cũng ngựa không kém, nhờ người nhà ở Việt Nam xem ngày hộ và trùng hợp thay, thầy xem bảo ngày nào đẻ cũng được trừ ngày bác sĩ chọn”.

Là phụ nữ phải đẹp trong mọi hoàn cảnh, đối với An Nguy cũng thế, đi đẻ vẫn phải xinh. Thế nên, cô nàng đã kịp “làm bộ lông nheo cho đẹp gái” trước khi lên bàn sanh.

an nguy 3
An Nguy vẫn xinh đẹp rạng ngời trong thời gian bầu bí - Ảnh: FBNV

An Nguy là vlogger đời đầu được nhiều khán giả trẻ biết đến. Cuối năm 2020, cô gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh mình mang thai bên người yêu đồng giới Alex (tên tiếng Việt là Anh Nguyễn).

an nguy 4
Mẹ bầu An Nguy rạng ngời hạnh phúc bên bạn trai Alex - Ảnh: FBNV
Cặp sinh đôi nhà Hà Hồ đều có hành động này khi nằm cạnh nhau khiến mọi người thả tim không ngớt

Cặp sinh đôi nhà Hà Hồ đều có hành động này khi nằm cạnh nhau khiến mọi người thả tim không ngớt

Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đăng trên Facebook cá nhân các bức ảnh của cặp song sinh Lisa và Leon. Người hâm mộ cô đã không khỏi thích thú trước biểu cảm đáng yêu của hai bé.

Xem thêm
Từ khóa:   An Nguy vlogger An Nguy bạn trai An Nguy

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 21 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 37 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"