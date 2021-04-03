An Nguy trước giờ đi đẻ vẫn kịp ‘làm bộ lông nheo cho đẹp gái’ và ‘nếu được chọn lại 1 nghìn lần thì vẫn sẽ đẻ’

Mới đây, trên trang facebook cá nhân của mình vlogger An Nguy đã có tâm sự rất dài chia sẻ về chuyện đi đẻ của bản thân. Bài viết đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng của cư dân mạng dành cho "mẹ bỉm sữa" An Nguy.
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An Nguy cho biết, trong lúc miệt mài ngồi hút sữa cho con, cô đã viết những dòng tâm sự chia sẻ về hành trình đi đẻ của mình. Và nữ vlogger còn hạnh phúc cho biết, dù có cực khổ và khó khăn thế nào thì nếu cho cô chọn lại 1 nghìn lần, cô vẫn sẽ chọn đẻ và làm mẹ đứa con của mình.
Đi đẻ là một hành trình đầy khó khăn đối với tất cả các mẹ bầu, An Nguy cũng không ngoại lệ. Cô chia sẻ: “Mình đẻ mổ, và nếu ai còn nói với mình đẻ mổ nhàn tênh, không đau tí nào là mình uýnh liền. 2 năm trước mình phải mổ u sơ cổ tử cung, bác sĩ bóc ra được 17 cục, thế nên lần này bác chỉ định mình mổ vào tuần thứ 39. Tiêm tê xong, bác sĩ gây tê bảo mình yên tâm đi hết đau rồi đấy, giờ chỉ thấy có một tí lực ép xuống bụng để lấy em bé ra thôi. Bảo thế thì tin thế chứ ai ngờ toàn là dối gian. Cảm giác bụng mình như một cuộc thi làm bánh mochi, người kéo người lấy chày giã, giã nhiệt tình, giã như chưa bao giờ được giã”.
Tuy nhiên, mọi đau đớn đều đã qua và nhường chỗ cho niềm hạnh phúc bất tận khi lần đầu tiên An Nguy nghe được tiếng khóc của đứa con mình “mọi sự đau đớn dừng lại khi mình nghe thấy tiếng khóc của em bé, nước mắt tự nhiên trào ra, giống hệt như lần đầu tiên nghe thấy tiếng tim em đập lúc siêu âm”.
An Nguy đầu bù tóc rối, gương mặt lộ vẻ thất thần sau khi được các y tá ấn bụng cho hết sản dịch - Ảnh: FBNV
An Nguy còn vui vẻ cho biết thêm: “Mình may mắn có được bác sĩ dễ thương vô cùng, còn bấm số hộ mình đẻ ngày tổng 9 cho đẹp. Đương nhiên mình cũng ngựa không kém, nhờ người nhà ở Việt Nam xem ngày hộ và trùng hợp thay, thầy xem bảo ngày nào đẻ cũng được trừ ngày bác sĩ chọn”.
Là phụ nữ phải đẹp trong mọi hoàn cảnh, đối với An Nguy cũng thế, đi đẻ vẫn phải xinh. Thế nên, cô nàng đã kịp “làm bộ lông nheo cho đẹp gái” trước khi lên bàn sanh.
An Nguy là vlogger đời đầu được nhiều khán giả trẻ biết đến. Cuối năm 2020, cô gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh mình mang thai bên người yêu đồng giới Alex (tên tiếng Việt là Anh Nguyễn).