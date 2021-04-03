An Nguy trước giờ đi đẻ vẫn kịp ‘làm bộ lông nheo cho đẹp gái’ và ‘nếu được chọn lại 1 nghìn lần thì vẫn sẽ đẻ’

An Nguy cho biết, trong lúc miệt mài ngồi hút sữa cho con, cô đã viết những dòng tâm sự chia sẻ về hành trình đi đẻ của mình. Và nữ vlogger còn hạnh phúc cho biết, dù có cực khổ và khó khăn thế nào thì nếu cho cô chọn lại 1 nghìn lần, cô vẫn sẽ chọn đẻ và làm mẹ đứa con của mình.

Bức ảnh đứa trẻ được cho là con của An Nguy do chính em trai An Nguy chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Đi đẻ là một hành trình đầy khó khăn đối với tất cả các mẹ bầu, An Nguy cũng không ngoại lệ. Cô chia sẻ: “Mình đẻ mổ, và nếu ai còn nói với mình đẻ mổ nhàn tênh, không đau tí nào là mình uýnh liền. 2 năm trước mình phải mổ u sơ cổ tử cung, bác sĩ bóc ra được 17 cục, thế nên lần này bác chỉ định mình mổ vào tuần thứ 39. Tiêm tê xong, bác sĩ gây tê bảo mình yên tâm đi hết đau rồi đấy, giờ chỉ thấy có một tí lực ép xuống bụng để lấy em bé ra thôi. Bảo thế thì tin thế chứ ai ngờ toàn là dối gian. Cảm giác bụng mình như một cuộc thi làm bánh mochi, người kéo người lấy chày giã, giã nhiệt tình, giã như chưa bao giờ được giã”.