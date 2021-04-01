Cặp sinh đôi nhà Hà Hồ đều có hành động này khi nằm cạnh nhau khiến mọi người thả tim không ngớt

Sao Việt 01/04/2021 07:09

Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đăng trên Facebook cá nhân các bức ảnh của cặp song sinh Lisa và Leon. Người hâm mộ cô đã không khỏi thích thú trước biểu cảm đáng yêu của hai bé.

Theo đó, trong các bức ảnh được chia sẻ thì hai bé Lisa và Leon đều tươi cười hớn hở, vẻ mặt tươi rói. Đặc biệt, có 1 điểm khiến cư dân mạng không khỏi há hốc ngạc nhiên là 2 bé nắm lấy tay nhau vô cùng tình cảm. Gương mặt tỏ rõ vẻ lém lỉnh, đáng yêu.

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Lisa ngày càng xinh xắn trong khi em trai Leon thì luôn khiến người đối diện phì cười với vẻ hài hước của mình

 Bên dưới bài đăng rất nhiều người hâm mộ đã bày tỏ tình cảm yêu thương cho cặp song sinh: Yêu chết mất thôi”, “thiên thần”, “một bé giống ba một bé giống m, muốn tan chảy vì nụ cười đáng yêu của các con. Thậm chí, có người hâm mộ còn vẽ tặng ảnh cho Lisa và Leon trông giống như thật.

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Bức tranh của cặp song sinh được 1 người hâm mộ vẽ tặng
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Vẻ rạng ngời, đáng yêu của cặp song sinh
 

Lisa và Leon là “trái ngọt” tình yêu của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng ông xã Kim Lý sau hơn 3 năm yêu nhau.

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Từ khóa:   ca sĩ Hồ Ngọc Hà con của Hồ Ngọc Hà Leon và Lisa

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