Diễn viên Thanh Thúy được khen 'đẻ khéo' vì có 2 con trai 'đẹp hết phần thiên hạ'

Sao Việt 29/03/2021 22:17

Cộng đồng mạng đã dành tặng cơn mưa lời khen cho 2 con "đẹp hết phần thiên hạ" của Thanh Thúy – Đức Thịnh khi nữ diễn viên đăng tải bức ảnh gia đình “Hạnh phúc” trên trang cá nhân.

Sau 15 năm kết hôn, gia đình của Thanh Thúy – Đức Thịnh hạnh phúc mỹ mãn với 2 con trai đẹp tựa như “thiên thần”. Bé Đỗ Thiên Phúc có biệt danh Cà Phê, sinh năm 2008, đến nay bé đã 12 tuổi, rất ra dáng soái ca và anh lớn trong nhà.

Riêng bé Đỗ Thiên Phú, biệt danh Cu Tết, là con thứ 2 của nữ diễn viên. Cô sanh bé năm 2019. Nếu "anh Hai" Cà Phê giống ba Đức Thịnh như đúc thì Cu Tết lại thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ Thanh Thúy. Cậu bé 2 tuổi xinh như thiên thần với đôi mắt to tròn biết cười cùng mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh.

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Gia đình hạnh phúc của nữ diễn viên Thanh Thúy được nhiều người yêu thích, ngưỡng mộ
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 2 bé thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả ba và mẹ

Bên dưới bài đăng, người hâm mộ đã dành cơn mưa lời khen cho 2 con nữ diễn viên: “Chị sanh khéo quá, 2 bé rất xinh và đẹp hết phần thiên hạ luôn!”, “Hạnh phúc mỹ mãn luôn! Cả nhà đẹp quá”, “Cu Tết đẹp giống mẹ quá”...

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Vẻ bụ bẫm, đáng yêu và gương mặt hay cười của Cu Tết 'đốn tim' người hâm mộ
Diễn viên Thanh Thúy được khen 'đẻ khéo' vì có 2 con trai 'đẹp hết phần thiên hạ' - Ảnh 4
Cà Phê và Cu Tết đẹp tựa như 'thiên thần'
 
Diễn viên Thanh Thúy được khen 'đẻ khéo' vì có 2 con trai 'đẹp hết phần thiên hạ' - Ảnh 5
Ba mẹ con nữ diễn viên Thanh Thúy

Nữ diễn viên Thanh Thúy được người hâm mộ yêu mến không chỉ vì tài năng trong diễn xuất mà còn bởi mối tình đẹp và gia đình hạnh phúc của cô với diễn viên Đức Thịnh. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ “Cuộc đời của mẹ Thanh Thúy được tóm tắt như sau: Nửa thanh xuân dành ra yêu ba Thịnh, nửa còn lại dành để làm mẹ của Phê và cu Tết”. Như vậy mới thấy, tình yêu to lớn mà cô dành cho ông xã và 2 con trai của mình.

Ảnh: FBNV

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