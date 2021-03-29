Diễn viên Thanh Thúy được khen 'đẻ khéo' vì có 2 con trai 'đẹp hết phần thiên hạ'

Sau 15 năm kết hôn, gia đình của Thanh Thúy – Đức Thịnh hạnh phúc mỹ mãn với 2 con trai đẹp tựa như “thiên thần”. Bé Đỗ Thiên Phúc có biệt danh Cà Phê, sinh năm 2008, đến nay bé đã 12 tuổi, rất ra dáng soái ca và anh lớn trong nhà.

Riêng bé Đỗ Thiên Phú, biệt danh Cu Tết, là con thứ 2 của nữ diễn viên. Cô sanh bé năm 2019. Nếu "anh Hai" Cà Phê giống ba Đức Thịnh như đúc thì Cu Tết lại thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ Thanh Thúy. Cậu bé 2 tuổi xinh như thiên thần với đôi mắt to tròn biết cười cùng mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh.