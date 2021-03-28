Tuổi 56, Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến cư dân mạng 'trầm trồ' với vòng 1 nóng bỏng

Sao Việt 28/03/2021 11:23

Nhiều bạn bè lẫn người hâm mộ bày tỏ sự ngạc nhiên trước thân hình nóng bỏng, căng đầy của nữ MC hải ngoại Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Mới đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa chia sẻ hình ảnh du lịch tại Đà Nẵng trên trang cá nhân. Cô viết: "Người ta cứ hỏi tại sao trong thời điểm này lại đi nghỉ mát? Dạ thưa... (1) Đằng nào cũng đang thất nghiệp show ca nhạc chưa được diễn; (2) Hiện tại các hotel/resort rất vắng khách không sợ tụ tập đông người; (3) Và vì vắng khách nên nhiều hotel có những gói khuyến mãi “discount” như chưa từng có!..."

Trong khi cô tập trung "giãi bày" về lý do đi nghỉ mát trong thời điểm dịch, bạn bè và người hâm mộ chỉ để ý đến vóc dáng nóng bỏng của nữ MC hải ngoại, dù chị đã ở tuổi mấp mé 60. 

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Loạt ảnh trẻ trung, nóng bỏng của nữ MC tuổi 56 trong bộ cánh cắt xẻ táo bạo - đúng phong cách thường thấy của cô

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự trầm trồ trước thân hình 'như gái đôi mươi' của nữ Nguyễn Cao Kỳ Duyên. "Cho dù thời gian có qua đi, Chị vẫn trẻ, đẹp, duyên dáng như ngày nào", "Mê những bộ đồ của chị Kỳ Duyên quá", "Chị Duyên chụp ảnh trẻ không tưởng tượng nổi", "Xuất sắc quá chị ơi. Nhìn chị chỉ 30 thôi", một vài bình luận dưới bài viết.

Tuổi 56, Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến cư dân mạng 'trầm trồ' với vòng 1 nóng bỏng - Ảnh 4
MC chăm chỉ tập luyện thể dục kết hợp với chế độ ăn uống khoa học để giữ dáng

Được biết, để giữ được thân hình nóng bỏng như hiện tại, MC đã chăm chỉ tập luyện thể dục kết hợp với chế độ ăn uống khoa học. Trên kênh YouTube cá nhân, cô từng tiết lộ ăn chay để bảo vệ sức khỏe, giúp mình trẻ lâu hơn. Ở tuổi 56 và dù đã trải qua 2 lần sinh nở, Nguyễn Cao Kỳ Duyên luôn khiến nhiều người "ghen tị" khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp.  

Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Nguyễn Cao Kỳ Duyên MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên Sao Việt nóng bỏng

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