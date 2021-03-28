Mới 12 tuổi, con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh đã ra dáng soái ca, 'sao y bản chính' của bố

Mới đây, loạt hình ảnh hai mẹ con Thanh Thúy - con trai Cà Phê được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Con trai lớn của Thanh Thúy - Cà Phê hiện đã bước sang tuổi 12. Trong loạt ảnh mới chia sẻ, bà mẹ 2 con ví Cà Phê như em trai của mình, bởi hiện tại, cậu bé đã "trổ mã", cao to sắp bằng mẹ. Cô viết: "Mới sáng sớm mà 2 chị em đã rủ nhau ra công viên đánh cầu lông."

Cậu bé Cà Phê đã cao gần bằng mẹ

Hai mẹ con thoạt nhìn trông như hai chị em

Cà Phê được nhận xét sở hữu nét duyên ngầm và nét đẹp hiền hậu từ bố Đức Thịnh. Con trai giống bố 'y bản chính'

Bên dưới bài đăng, nhiều fan hâm mộ để lại những lời bình luận có cánh dành cho 2 mẹ con: "Hai chị em dễ thương quá", "Đánh cầu đâu cần đẹp như vậy cô Thúy. Đẹp gì mà đẹp hoài hà", "Sắp cao hơn chị mẹ rồi", "Thấy cưng quá 2 chị em".

Gia đình diễn viên Thanh Thúy

Sau 15 năm yêu và về chung một nhà, Thanh Thúy - Đức Thịnh đã có 2 cậu con trai đáng yêu là Cà Phê và bé Tết. Cả hai con trai thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Được biết, Thanh Thúy sinh con trai thứ 2 vào tháng 2/2019. Chia sẻ về chồng mình, mới đây cô bộc bạch: "Đi đâu cũng khịa tui, còn nói với cả nước là tui nói nhiều lắm! Ừ thì tui nói nhiều, nhưng ngày nào tui còn nói thì hãy trân trọng với điều đó đi. Nha nha nha! Lão (Đức Thịnh - PV) hay vậy lắm, chăm con cũng ít để ý để tứ nhưng Cà Phê và cu Tết đứa nào cũng quấn lấy lão, nói gì tụi nó cũng nghe. Nhìn những lúc lão chơi với con và quan tâm đến mình là bao nhiêu giận hờn vu vơ tan biến hết."

Ảnh: Facebook nhân vật

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-12-tuoi-con-trai-thanh-thuy-duc-thinh-da-ra-dang-soai-ca-sao-y-ban-chinh-cua-bo-400090.html