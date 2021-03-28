Mới 12 tuổi, con trai Thanh Thúy - Đức Thịnh đã ra dáng soái ca, 'sao y bản chính' của bố

Sao Việt 28/03/2021 10:58

Mới đây, loạt hình ảnh hai mẹ con Thanh Thúy - con trai Cà Phê được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Con trai lớn của Thanh Thúy - Cà Phê hiện đã bước sang tuổi 12. Trong loạt ảnh mới chia sẻ, bà mẹ 2 con ví Cà Phê như em trai của mình, bởi hiện tại, cậu bé đã "trổ mã", cao to sắp bằng mẹ. Cô viết: "Mới sáng sớm mà 2 chị em đã rủ nhau ra công viên đánh cầu lông."

thanh thuy
Cậu bé Cà Phê đã cao gần bằng mẹ
thanh thuy 2
Hai mẹ con thoạt nhìn trông như hai chị em
 
thanh thuy 3
Cà Phê được nhận xét sở hữu nét duyên ngầm và nét đẹp hiền hậu từ bố Đức Thịnh. Con trai giống bố 'y bản chính'

Bên dưới bài đăng, nhiều fan hâm mộ để lại những lời bình luận có cánh dành cho 2 mẹ con: "Hai chị em dễ thương quá", "Đánh cầu đâu cần đẹp như vậy cô Thúy. Đẹp gì mà đẹp hoài hà", "Sắp cao hơn chị mẹ rồi", "Thấy cưng quá 2 chị em".

thanh thuy 4
Gia đình diễn viên Thanh Thúy

Sau 15 năm yêu và về chung một nhà, Thanh Thúy - Đức Thịnh đã có 2 cậu con trai đáng yêu là Cà Phê và bé Tết. Cả hai con trai thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Được biết, Thanh Thúy sinh con trai thứ 2 vào tháng 2/2019. Chia sẻ về chồng mình, mới đây cô bộc bạch: "Đi đâu cũng khịa tui, còn nói với cả nước là tui nói nhiều lắm! Ừ thì tui nói nhiều, nhưng ngày nào tui còn nói thì hãy trân trọng với điều đó đi. Nha nha nha! Lão (Đức Thịnh - PV) hay vậy lắm, chăm con cũng ít để ý để tứ nhưng Cà Phê và cu Tết đứa nào cũng quấn lấy lão, nói gì tụi nó cũng nghe. Nhìn những lúc lão chơi với con và quan tâm đến mình là bao nhiêu giận hờn vu vơ tan biến hết."

Ảnh: Facebook nhân vật

Từ khóa:   Thanh Thúy và Đức Thịnh Thanh Thúy - Đức Thịnh gia đình sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"