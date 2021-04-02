Cặp vợ chồng viên mãn nhất nhì Showbiz Việt, Trường Giang - Nhã Phương vừa khiến CĐM dậy sóng trong ngày đầu tháng 4.
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Sau cái kết viên mãn với đám cưới cổ tích được tổ chức năm 2018, Trường Giang - Nhã Phương trở thành cặp vợ chồng viên được quan tâm nhì showbiz. Nhiều lần chia sẻ trước truyền thông, Nhã Phương cảm thấy may mắn khi gặp được người đàn ông như Trường Giang. Cô không chỉ được chồng yêu thương hết mực mà nhà chồng luôn quan tâm và chăm sóc con để nữ diễn viên chuyên tâm hoạt động nghệ thuật.
Ấy vậy mà, mới đây trên trang cá nhân của mình, Nhã Phương lại khiến dân tình hoang mang cực độ khi tung tin nhắn Trường Giang có ý muốn "bỏ nhà ra đi" kèm dòng tin nhắn của "Mười Khó": “Alo, hôm nay là ngày 1/4, hãy cùng chơi 1 trò chơi. Anh sẽ mất tích sau tin nhắn này. Anh sẽ trở về cùng em khi em tìm được chính mình. Chỉ khi em tìm được chính mình thì em mới tìm được anh”.
Ngay lập tức, khi vừa đáp xuống máy bay, nữ diễn viên đã nhờ sức mạnh của mạng xã hội để đăng đàn tìm chồng: "Tìm trẻ lạc, đọc xong tin nhắn không hiểu gì, biết đâu mà tìm. Ai hiểu và biết ổng ở đâu chỉ dùm, em đã quá mệt". Câu chuyện “tìm chồng” của bà xã Trường Giang lập tức nhận được sự thu hút của cư dân mạng. Dàn sao thi nhau bắt bài Trường Giang hộ Nhã Phương. Đặc biệt, fan hâm mộ tỏ ra khá hài hước với phần phân tích của Song Luân, trong khi đó, Ái Phương "tỏ vẻ" mệt mỏi giùm và hỏi thẳng kết quả: “Tìm được chưa?.”
Rất nhanh chóng, bài đăng của mẹ Destiny đã nhận được lượt tương tác khủng với gần 14.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận chỉ sau 30 phút.
Không ít cư dân mạng đều bật cười thích thú và cảm thấy hứng trước sự "lầy lội" của cặp đôi này: "Gia đình anh chị Nhã Phương - Trường Giang vui tính và hạnh phúc ghê", "Ổng nhây vậy! Đáng yêu quá", "Rất ngưỡng mộ gia đình bạn",...
Ảnh: FBNV