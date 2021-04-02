Sau cái kết viên mãn với đám cưới cổ tích được tổ chức năm 2018, Trường Giang - Nhã Phương trở thành cặp vợ chồng viên được quan tâm nhì showbiz. Nhiều lần chia sẻ trước truyền thông, Nhã Phương cảm thấy may mắn khi gặp được người đàn ông như Trường Giang. Cô không chỉ được chồng yêu thương hết mực mà nhà chồng luôn quan tâm và chăm sóc con để nữ diễn viên chuyên tâm hoạt động nghệ thuật.

Ấy vậy mà, mới đây trên trang cá nhân của mình, Nhã Phương lại khiến dân tình hoang mang cực độ khi tung tin nhắn Trường Giang có ý muốn "bỏ nhà ra đi" kèm dòng tin nhắn của "Mười Khó": “Alo, hôm nay là ngày 1/4, hãy cùng chơi 1 trò chơi. Anh sẽ mất tích sau tin nhắn này. Anh sẽ trở về cùng em khi em tìm được chính mình. Chỉ khi em tìm được chính mình thì em mới tìm được anh”.