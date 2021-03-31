Nửa đêm thao thức, Thanh Thúy làm cộng đồng 'dậy sóng': 'Làm ơn... Ngủ là ngủ, ăn là ăn, làm việc là tập trung làm việc, yêu là yêu cháy bỏng'

Sao Việt 31/03/2021 06:30

Nửa đêm thao thức, Thanh Thúy chia sẻ câu chuyện đối mặt với 'sinh lão bệnh tử', ai xem xong cũng gật đầu lia lịa.

Sau 15 năm yêu và về chung một nhà, Thanh Thúy - Đức Thịnh đã có 2 cậu con trai đáng yêu là Cà Phê và bé Tết. Gia đình 4 người thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc khiến cộng đồng mạng không khỏi ghen tỵ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Thúy vừa có bài chia sẻ đầy tâm trạng "triết lý sống" sau khi sống qua nửa đời người. Bài đăng ngay lập tức nhận được nhiều sự đồng tình của người hâm mộ. "Một ngày có 24 tiếng. Làm ơn... Ngủ là ngủ, ăn là ăn, làm việc là tập trung làm việc, yêu là yêu cháy bỏng, khi đang ở bên con là dành hết tâm trí cho con. Túm lại là không được để tâm trí mình bay đi lơ ngơ nữa". Không chỉ thế, người phụ nữ đang hạnh phúc bên đạo diễn Đức Thịnh còn đưa ra một châm ngôn sống khiến ai cũng "gật gù": "Dành hết tình yêu và sự quan tâm, sự hiện diện chất lượng của mình khi đang ở bên những người thân yêu nhất là điều quan trọng nhất". Cuối bài đăng, cô khuyên các chị em phụ nữ, lúc không có gì làm thì đừng làm gì cả, nếu còn dư thời gian, rảnh nữa thì đi tập thể dục, đọc sách, chăm sóc cho chính mình. Đây có lẽ là ao ước, và cũng là tâm nhiệm mà nhiều chị em phái đẹp đều muốn hướng tới. 

Nửa đêm thao thức, Thanh Thúy làm cộng đồng 'dậy sóng': 'Làm ơn... Ngủ là ngủ, ăn là ăn, làm việc là tập trung làm việc, yêu là yêu cháy bỏng' - Ảnh 1
Nguyên văn bài đăng của nữ diễn viên Thanh Thúy

Quan điểm sống tích cực "Tất cả mọi việc dù khó khăn mấy, căng thẳng mấy, bế tắc mấy... rồi cũng sẽ qua" dường như chạm đến nhiều trái tim đồng cảm khác. Một vài bạn bè và người hâm mộ để lại lời nhắn: "Em ủng hộ quan điểm tuyệt vời này của chị Thúy"; "Hay quá cảm ơn bạn nhiều nhé chúc buổi tối vui vẻ"; "Hay quá chị bác sĩ (bác sĩ tâm lý - PV) ơi"; "Triết lý ghê! Nhưng mà chuẩn. Yêu gia đình nhỏ này lắm lắm"...

Nửa đêm thao thức, Thanh Thúy làm cộng đồng 'dậy sóng': 'Làm ơn... Ngủ là ngủ, ăn là ăn, làm việc là tập trung làm việc, yêu là yêu cháy bỏng' - Ảnh 2
Gia đình 4 người nhà Thanh Thúy - Đức Thịnh với những hình ảnh tích cực được chia sẻ thường xuyên luôn khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ

 Ảnh: FBNV

Tuổi 56, Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến cư dân mạng 'trầm trồ' với vòng 1 nóng bỏng

Tuổi 56, Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến cư dân mạng 'trầm trồ' với vòng 1 nóng bỏng

Nhiều bạn bè lẫn người hâm mộ bày tỏ sự ngạc nhiên trước thân hình nóng bỏng, căng đầy của nữ MC hải ngoại Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Thúy - Đức Thịnh Thanh Thúy và Đức Thịnh diễn viên Thanh Thúy

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 48 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 3 giờ 4 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"