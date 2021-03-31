Nửa đêm thao thức, Thanh Thúy làm cộng đồng 'dậy sóng': 'Làm ơn... Ngủ là ngủ, ăn là ăn, làm việc là tập trung làm việc, yêu là yêu cháy bỏng'

Sau 15 năm yêu và về chung một nhà, Thanh Thúy - Đức Thịnh đã có 2 cậu con trai đáng yêu là Cà Phê và bé Tết. Gia đình 4 người thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc khiến cộng đồng mạng không khỏi ghen tỵ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Thúy vừa có bài chia sẻ đầy tâm trạng "triết lý sống" sau khi sống qua nửa đời người. Bài đăng ngay lập tức nhận được nhiều sự đồng tình của người hâm mộ. "Một ngày có 24 tiếng. Làm ơn... Ngủ là ngủ, ăn là ăn, làm việc là tập trung làm việc, yêu là yêu cháy bỏng, khi đang ở bên con là dành hết tâm trí cho con. Túm lại là không được để tâm trí mình bay đi lơ ngơ nữa". Không chỉ thế, người phụ nữ đang hạnh phúc bên đạo diễn Đức Thịnh còn đưa ra một châm ngôn sống khiến ai cũng "gật gù": "Dành hết tình yêu và sự quan tâm, sự hiện diện chất lượng của mình khi đang ở bên những người thân yêu nhất là điều quan trọng nhất". Cuối bài đăng, cô khuyên các chị em phụ nữ, lúc không có gì làm thì đừng làm gì cả, nếu còn dư thời gian, rảnh nữa thì đi tập thể dục, đọc sách, chăm sóc cho chính mình. Đây có lẽ là ao ước, và cũng là tâm nhiệm mà nhiều chị em phái đẹp đều muốn hướng tới.