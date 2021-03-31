Thần tượng thế hệ 8X Châu Gia Kiệt bí mật hỏi vợ, dân mạng 'sốt vó' với thông tin cô dâu

Sáng 31/3, Châu Gia Kiệt đã bí mật làm lễ đám hỏi với bạn gái. Người hâm mộ khá bất ngờ trước tin vui của nam ca sĩ thần tượng thế hệ 8X một thời.
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Trong clip livestream sáng ngày 31/3 của ca sĩ Quách Tuấn Du trên trang cá nhân, người hâm mộ các giọng ca 8x một thời bất ngờ khi hay tin Châu Gia Kiệt hỏi vợ. Có thể thấy những đồng nghiệp thân thiết với anh như Lâm Vũ, Hiếu Hiền, Hồng Tơ... cũng có mặt để chung vui.
Được biết, trong đám hỏi của giọng ca "Anh chàng đẹp trai", danh hài Hồng Tơ là người làm chủ hôn. Trên trang cá nhân của Hồng Tơ, những hình ảnh về lễ đính hôn cũng được cập nhật, thế nhưng thông tin về cô dâu vẫn còn là dấu chấm hỏi.
Châu Gia Kiệt (1978) từng là một tên tuổi được săn đón những năm 2000. Anh được biết tới với loạt ca khúc hit như: Anh chàng đẹp trai, Tình như mây khói, Cuộc tình không trọn vẹn, Không ai yêu em bằng anh... Là một ca sĩ không có scandal, song vào năm 2005, Châu Gia Kiệt bất ngờ thông báo trắng tay vì đầu tư cổ phiếu. Sau đó, nam ca sĩ tập trung trở lại với sự nghiệp, đều đặn đi hát, anh cũng xuất hiện thường xuyên trên các sân khấu hải ngoại. Vừa qua, nam ca sĩ gây chú ý với ngoại hình trẻ trung, phong độ ở tuổi tứ tuần khi xuất hiện trong chương trình Ký ức vui vẻ.
Theo một nguồn tin, thời hoàng kim trên sân khấu, có lúc Châu Gia Kiệt đi hát với cát sê từ 25 - 30 triệu đồng/đêm diễn. Anh cũng từng là giọng ca ăn khách bậc nhất ở miền Tây.