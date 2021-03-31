Thần tượng thế hệ 8X Châu Gia Kiệt bí mật hỏi vợ, dân mạng 'sốt vó' với thông tin cô dâu

Trong clip livestream sáng ngày 31/3 của ca sĩ Quách Tuấn Du trên trang cá nhân, người hâm mộ các giọng ca 8x một thời bất ngờ khi hay tin Châu Gia Kiệt hỏi vợ. Có thể thấy những đồng nghiệp thân thiết với anh như Lâm Vũ, Hiếu Hiền, Hồng Tơ... cũng có mặt để chung vui.

Châu Gia Kiệt 'bí mật' hỏi vợ vào sáng sớm nay - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, trong đám hỏi của giọng ca "Anh chàng đẹp trai", danh hài Hồng Tơ là người làm chủ hôn. Trên trang cá nhân của Hồng Tơ, những hình ảnh về lễ đính hôn cũng được cập nhật, thế nhưng thông tin về cô dâu vẫn còn là dấu chấm hỏi.