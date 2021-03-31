Team qua đường bắt trọn khoảnh khắc Lệ Quyên âu yếm 'trai trẻ', thái độ của Lâm Bảo Châu gây chú ý

Cặp đôi Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu mới đây lại tiếp tục bị fan "réo tên" vì những khoảnh khắc quá tình tứ.
Sau khi công khai tình cảm với nam người mẫu Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên thường xuyên đăng tải những hình ảnh ngọt ngào của cô và bạn trai, khiến dân tình không khỏi ghen tỵ. "Nữ hoàng phòng trà" cũng thoải mái hơn khi liên tục xuất hiện bên tình trẻ Lâm Bảo Châu, tay trong tay khi cùng đi sự kiện.
Mới đây, "team qua đường" lại được một phen "lịm tim" với khoảnh khắc vai kề vai âu yếm của nữ ca sĩ cùng nam người mẫu điển trai. Đáng chú ý, khi phát hiện đang bị "quay lén", nữ ca sĩ có vẻ hơi xấu hổ bật cười và che mặt quay đi, còn có vẻ như đang cười thầm. Trong khi đó, thái độ của tình trẻ lại khác, anh rất tự nhiên và có phần "buồn cười" trước hành động của fan hâm mộ và thái độ của người yêu.
Đến thời điểm hiện tại, sau nhiều đồn đoán và xôn xao của dư luận, nữ ca sĩ không còn ngần ngại khoe hạnh phúc mới của mình sau khi hôn nhân tan vỡ.
Cuối tháng 10/2020, Lệ Quyên xác nhận thuận tình ly hôn với doanh nhân Đức Huy vào giữa tháng 9/2020. Sau thời gian đó, cô thoải mái hơn khi xuất hiện bên nam người mẫu Lâm Bảo Châu.