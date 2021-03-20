Hậu ồn ào hẹn hò, Mỹ Tâm lần đầu xuất hiện cùng Mai Tài Phến nhưng quyết không chụp ảnh chung

Sau những ồn ào liên quan đến chuyện hẹn hò, nữ ca sĩ Mỹ Tâm và Mai Tài Phến lần đầu xuất hiện cùng nhau trong một buổi tụ họp bạn bè.
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Cách đây không lâu, mạng xã hội được dịp "dậy sóng" trước thông tin Mỹ Tâm xác nhận hẹn hò tình trẻ kém 11 tuổi Mai Tài Phến. Tuy nhiên, ngay khi cộng đồng mạng đang vui mừng vì nàng "họa mi tóc nâu" đã tìm được hạnh phúc thì chính chủ lại lên tiếng phủ nhận.
Sau nhiều năm gia nhập showbiz, Mỹ Tâm vẫn vô cùng kín tiếng trong chuyện đời tư. Theo chia sẻ của giọng ca "Dường như ta đã", khi nào thật sự kết hôn cô sẽ lên tiếng thông báo cho khán giả.
Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rò rỉ hình ảnh Mỹ Tâm và Mai Tài Phến xuất hiện cùng nhau trong một buổi tiệc thân mật. Cụ thể, một người bạn thân của cả hai đã đăng tải khoảnh khắc chụp ảnh kỷ niệm cùng Mỹ Tâm và Mai Tài Phến lên trang cá nhân.
Có thể thấy, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến kiên quyết không để lộ khoảnh khắc chung khung hình. Trước đó, cả hai thường xuyên bị bắt gặp ngồi cạnh nhau khi đi ăn uống cùng hội bạn.
Dường như sau ồn ào chuyện công khai tình cảm, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã cẩn trọng hơn trước công chúng. Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn mải mê "đẩy thuyền" vì cả hai luôn giữ mối quan hệ thân thiết, gắn bó.