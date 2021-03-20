Hậu ồn ào hẹn hò, Mỹ Tâm lần đầu xuất hiện cùng Mai Tài Phến nhưng quyết không chụp ảnh chung

Sao Việt 20/03/2021 22:44

Sau những ồn ào liên quan đến chuyện hẹn hò, nữ ca sĩ Mỹ Tâm và Mai Tài Phến lần đầu xuất hiện cùng nhau trong một buổi tụ họp bạn bè.

Cách đây không lâu, mạng xã hội được dịp "dậy sóng" trước thông tin Mỹ Tâm xác nhận hẹn hò tình trẻ kém 11 tuổi Mai Tài Phến. Tuy nhiên, ngay khi cộng đồng mạng đang vui mừng vì nàng "họa mi tóc nâu" đã tìm được hạnh phúc thì chính chủ lại lên tiếng phủ nhận. 

my tam 1
Cặp đôi được mọi người mong đợi công khai nhất Vbiz - Ảnh: FB

Sau nhiều năm gia nhập showbiz, Mỹ Tâm vẫn vô cùng kín tiếng trong chuyện đời tư. Theo chia sẻ của giọng ca "Dường như ta đã", khi nào thật sự kết hôn cô sẽ lên tiếng thông báo cho khán giả.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rò rỉ hình ảnh Mỹ Tâm và Mai Tài Phến xuất hiện cùng nhau trong một buổi tiệc thân mật. Cụ thể, một người bạn thân của cả hai đã đăng tải khoảnh khắc chụp ảnh kỷ niệm cùng Mỹ Tâm và Mai Tài Phến lên trang cá nhân.

my tam 2

Trong lần lộ diện này, Mai Tài Phến gây chú ý vì ngoại hình khác lạ với kiểu tóc phong trần và để râu trông khá già dặn - Ảnh: FB

my tam 3
Trong khi đó, Mỹ Tâm ăn mặc giản dị vẫn trẻ trung, xinh đẹp ngút ngàn - Ảnh: FB

Có thể thấy, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến kiên quyết không để lộ khoảnh khắc chung khung hình. Trước đó, cả hai thường xuyên bị bắt gặp ngồi cạnh nhau khi đi ăn uống cùng hội bạn.

my tam 4
Trước đó, cả hai không ngại chụp hình chung - Ảnh: FB

Dường như sau ồn ào chuyện công khai tình cảm, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã cẩn trọng hơn trước công chúng. Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn mải mê "đẩy thuyền" vì cả hai luôn giữ mối quan hệ thân thiết, gắn bó.

Phương Loan cùng đồng nghiệp tổ chức lễ tưởng niệm 100 ngày cho cố NS Chí Tài tại Mỹ

Phương Loan cùng đồng nghiệp tổ chức lễ tưởng niệm 100 ngày cho cố NS Chí Tài tại Mỹ

Buổi lễ tưởng niệm cố NS Chí Tài được diễn ra trang trọng với sự tham gia của Phương Loan, gia đình nam danh hài và nhiều đồng nghiệp thân thiết.

Xem thêm
Từ khóa:   Mỹ Tâm - Mai Tài Phến diễn viên Mai Tài Phến ca sĩ Mỹ Tâm

TIN MỚI NHẤT

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 43 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"