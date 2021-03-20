Phương Loan cùng đồng nghiệp tổ chức lễ tưởng niệm 100 ngày cho cố NS Chí Tài tại Mỹ

Buổi lễ tưởng niệm cố NS Chí Tài được diễn ra trang trọng với sự tham gia của Phương Loan, gia đình nam danh hài và nhiều đồng nghiệp thân thiết.

Tháng 12/2020, cả showbiz Việt bàng hoàng, đau xót trước thông tin NS Chí Tài đột ngột qua đời ở tuổi 62. Tang lễ của nam danh hài được gia đình, bạn bè tổ chức ở Việt Nam và Mỹ. Sau đó, tro cốt cố nghệ sĩ được an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery (Mỹ). Ca sĩ Phương Loan cùng nhiều đồng nghiệp thân thiết vẫn thường xuyên đến thăm viếng mỗi cuối tuần.

Sự ra đi của NS Chí Tài để lại niềm tiếc thương vô hạn với gia đình, bạn bè và khán giả - Ảnh: FB

Sau hơn 3 tháng nam danh hài vĩnh viễn lìa xa trần thế, bà xã Phương Loan và dàn sao Việt vẫn chưa thể nguôi nỗi buồn.

Hôm nay (20/3, giờ Việt Nam), vợ cố NS Chí Tài đã cùng gia đình và dàn sao hải ngoại tổ chức lễ tưởng niệm 100 ngày mất cho nam danh dài theo nghi thức Công giáo tại nhà thờ ở Mỹ.

Phương Loan cùng nhiều bạn bè tổ chức lễ tưởng niệm cho NS Chí Tài - Ảnh: FB

Khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh được vợ cũ Bằng Kiều – ca sĩ Trizzie Phương Trinh chia sẻ lên trang cá nhân, ca sĩ Phương Loan diện chiếc áo dài trang trọng trong lễ cầu nguyện cho chồng, đôi mắt cô lộ rõ sự buồn bã.

Bài đăng trước đó của bà xã Chí Tài - Ảnh: FB

Trước đó, vào ngày 17/3 - tròn 100 ngày mất của NS Chí Tài, ca sĩ Phương Loan đã đến thăm mộ chồng. Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ còn gửi lời nhắn nhủ đến ông xã: “100 ngày anh yên nghỉ. Bé Heo nhớ anh”.

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