Mỹ Tâm âm thầm ủng hộ 300 triệu đồng chống dịch COVID-19, tỉnh Bắc Giang 'ra mặt' thông báo khiến dân tình ngỡ ngàng

Hành động đẹp của Mỹ Tâm đã được UBND tỉnh Bắc Giang gửi thư cảm ơn sâu sắc. Trước đó, nữ ca sĩ "âm thầm" gửi số tiền 300 triệu để cùng nhân dân Bắc Giang chống dịch nhưng không chia sẻ bất kỳ thông tin gì lên trang cá nhân hay Fanpage.

Nghệ sĩ làm từ thiện, kêu gọi quyên góp giúp đỡ đồng bào những lúc nguy khốn là điều vô cùng đáng trân trọng. Đặc biệt, những nghệ sĩ âm thầm làm từ thiện lại càng đáng ngưỡng mộ hơn. Họ chẳng cần ai biết tới, cũng không cần kêu gọi mọi người ủng hộ trên trang cá nhân mà chỉ âm thầm lấy tiền túi của mình rồi gửi đến bà con. Mới đây nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã có hành động ủng hộ 300 triệu cho nhân dân tỉnh Bắc Giang trong hoàn cảnh dịch bệnh nguy hiểm.

Mỹ Tâm thường xuyên có những hoạt động từ thiện trong âm thầm - Ảnh: Internet

Trước đó, trên trang cá nhân, Fanpage, nàng Họa my tóc nâu không đăng tải bất cứ bài viết hay lời kêu gọi quyên góp nào, cũng chẳng đề cập đến vấn đề đi làm từ thiện của mình. Phải đến khi UBND tỉnh Bắc Giang gửi thư cảm ơn tới nữ ca sĩ, cư dân mạng mới bất ngờ trước hành động đáng ngưỡng mộ của cô.

Thư cảm ơn của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang gửi đến nữ ca sĩ - Ảnh: Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang

Hành động đẹp của nữ ca sĩ đã khiến CĐM không ngừng tán thưởng và ngưỡng mộ. Trong những năm qua, giọng ca gốc Đà Nẵng đã có những chuyến từ thiện trong âm thầm không ít lần. Tháng 3/2020, Mỹ Tâm tặng 1.000 chai nước rửa tay kháng khuẩn, 5.000 khẩu trang y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới, TP.HCM nhưng có nhờ phía bệnh viện không đăng tải hình ảnh chia sẻ lên mạng.

Tháng 8/2020, nữ ca sĩ cũng gửi 200 bộ đồ bảo hộ phòng chống dịch COVID-19, nhu yếu phẩm y tế cho phóng viên báo chí ở Đà Nẵng cũng như quà hỗ trợ tới đội ngũ y bác sĩ và người dân Đà Nẵng.

Nữ ca sĩ tặng 200 bộ đồ bảo hộ cho quê nhà giữa đại dịch Covid-19 vào năm ngoái - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ngoài ra, trong tháng 10/2020, fanpage Mỹ Tâm đăng ảnh loạt ảnh nữ ca sĩ đi từ thiện ở miền Trung khiến khán giả vô cùng bất ngờ vì trước đó, "chị đẹp" không có bất kỳ thông báo gì về chuyến đi.

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