Clip: Mỹ Tâm từng ngất xỉu đến 'mềm nhũn' trên sân khấu khi nghe tin một người bạn thân thiết qua đời

Hậu trường 15/05/2021 13:01

Clip Mỹ Tâm ngất xỉu trên sân khấu dù đã cách đây khá lâu nhưng vẫn khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau clip ghi lại khoảnh khắc Mỹ Tâm ngất xỉu trên sân khấu khi nghe đạo diễn Huỳnh Phúc Điền qua đời. 

Cụ thể, trong chuyến lưu diễn tại Mỹ của Mỹ Tâm vào ngày 3/7/2009, giọng ca Đúng cũng thành sai đã xúc động đến nỗi ngất xỉu trên sân khấu khi nghe tin người anh, người bạn thân thiết qua đời.

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Hình ảnh Mỹ Tâm ngất xỉu trên sân khấu khiến nhiều người không khỏi xót xa - Ảnh: Cắt từ clip NV 
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 Mỹ Tâm được mọi người đỡ vào cánh gà - Ảnh: Cắt từ clip NV

Ngay lúc đó, MC Kỳ Duyên, Nguyễn Ngọc Ngạn vẫn không hề hay biết, còn cho rằng Mỹ Tâm đang trêu đùa vì cô nằm trên sân khấu tay còn vắt qua trán như đang tạo dáng. Tuy nhiên, ekip đã kịp ra đỡ nữ ca sĩ dậy và đưa Mỹ Tâm vào sau cánh gà nghỉ ngơi. 

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 Mỹ Tâm và cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền - Ảnh: Internet

Lúc còn sống, cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền và Mỹ Tâm có mối quan hệ thân thiết. Cả hai là những người bạn gắn bó với nhau nhiều năm, vì vậy, trong đêm nhạc Hẹn vào năm 2019 tưởng nhớ cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, Mỹ Tâm chia sẻ: "Album Tâm 9 là một dấu son trong sự nghiệp âm nhạc của tôi nhưng thật tiếc không có mặt anh Điền để chứng kiến nhưng Tâm biết anh sẽ cảm nhận được nên Tâm mới chọn ca khúc này để nhắn đến anh Điền: Nếu em không thể quên được thì thôi em sẽ nhớ về anh hoài".

Dù clip này có từ khá lâu nhưng nhiều khán giả vẫn không kìm được xúc động khi xem lại khoảnh khắc Mỹ Tâm đau lòng vì sự ra đi của người anh thân thiết mà ngất xỉu trên sân khấu. 

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