Kết hôn được nửa năm, vợ chồng Công Lý thường xuyên cãi vã, lý do được bà xã trình bày chi tiết

Hậu trường 10/05/2021 06:13

Hiện tại, dòng chia sẻ của vợ nghệ sĩ Công Lý trên mạng xã hội đang khiến dân tình bàn luận sôi nổi.

Mới đây, vào ngày 9/5, vợ nghệ sĩ Công Lý bất ngờ đăng đàn tiết lộ chuyện cả hai thường xuyên cãi nhau. Nguyên do là bởi Công Lý quá ngăn nắp, còn bà xã thì ngược lại. 

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 Vợ chồng nghệ sĩ Công Lý - Ngọc Hà - Ảnh: Internet

Nguyên văn dòng trạng thái của vợ Công Lý trên Facebook như sau: "Nếu mình không thích Lý già dùng cái gì, thì mình sẽ âm thầm mang đi cho hoặc vứt nó vào sọt rác. Nên nhiều khi Lý già bỏ quên cái gì đó đều quy chụp là do mình làm.

Hôm nay, Lý già đi quay nên đồ cá nhân phải để ở nhà. Trước khi chào mình và đi làm, Lý già không quên dặn dò, đồ này để nguyên chỗ này. Dặn kĩ thế này thì làm sao mà di chuyển nó được. Trong nhà, Lý già ngăn nắp, xếp đồ cẩn thận có mỗi mình là bừa bãi. Thế nên hay cãi nhau lắm nhưng trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời vậy". 

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Vợ diễn viên Công Lý tiết lộ nguyên do hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau - Ảnh: FBNV

Sau dòng trạng thái của Ngọc Hà, chị họ của gia đình Công Lý là Á hậu Thụy Vân đã nhanh chóng vào trêu đùa đàn em: "Sinh ra cho nhau thì không thể không chịu nè". Những chia sẻ của Ngọc Hà về nội bộ gia đình khiến dân tình khá thích thú.

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 Á hậu Thuỵ Vân trêu đùa đàn em thân thiết - Ảnh: FBNV

Tranh cãi lặt vặt vậy thôi chứ cuộc sống vợ chồng nghệ sĩ Công Lý rất "hợp rơ", hơn kém nhau 15 tuổi nhưng cả hai luôn thể hiện sự ăn ý và hỗ trợ nhau trong công việc. 

Ngọc Hà là người vợ thứ 4 của nghệ sĩ Công Lý, cô kém ông xã 15 tuổi. Cả hai có khoảng thời gian hẹn hò khá lâu trước khi chính thức kết hôn vào tháng 1/2021. Hậu kết hôn, cả hai khá thoải mái chia sẻ những câu chuyện đời tư gia đình lên MXH.

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Từ khóa:   NSND Công Lý Vợ chồng showbiz Việt Công Lý - Ngọc Hà

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