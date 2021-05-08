CĐM lên án khi Ngọc Trinh tụ tập bạn bè ăn uống, không đeo khẩu trang giữa lúc tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Là một trong nghệ sĩ luôn được cộng đồng mạng chú ý, tuy nhiên Ngọc Trinh lại thường có những phát ngôn, hành động gây tranh cãi. Mới đây, trên trang Instagram, Ngọc Trinh đăng tải loạt khoảnh khắc story ghi lại ăn uống, tụ tập cùng với bạn bè ở thời điểm dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Ngọc Trinh từng khiến cộng đồng mạng lên án khi có hành động phản cảm - Ảnh: Cắt từ clip NV

Ngọc Trinh cùng các bạn tụ tập ăn uống trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp - Ảnh: Cắt từ Instagram NV

Với tình hình hiện tại, việc bảo vệ sức khoẻ bản thân - tránh tụ tập để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng đang được xem là trách nhiệm của mỗi công dân. Nhiều thành phố lớn trên cả nước đã kêu gọi người dân tránh tụ tập đông người. Hơn ai hết, là một người nổi tiếng, sở hữu gần 6 triệu lượt follow trên MXH, lẽ ra Ngọc Trinh phải ý thức hơn ai hết về điều này. Hành động tụ tập đông người của Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng phản ứng dữ dội.