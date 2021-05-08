CĐM lên án khi Ngọc Trinh tụ tập bạn bè ăn uống, không đeo khẩu trang giữa lúc tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Hậu trường 08/05/2021 07:29

Tối ngày 7/5, Ngọc Trinh đăng tải hình ảnh cô cùng bạn bè tụ tập ăn uống. Đáng chú ý là trong thang máy, cô và hội bạn lại không đeo khẩu trang khiến dư luận phản ứng dữ dội.

Là một trong nghệ sĩ luôn được cộng đồng mạng chú ý, tuy nhiên Ngọc Trinh lại thường có những phát ngôn, hành động gây tranh cãi. Mới đây, trên trang Instagram, Ngọc Trinh đăng tải loạt khoảnh khắc story ghi lại ăn uống, tụ tập cùng với bạn bè ở thời điểm dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

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 Ngọc Trinh từng khiến cộng đồng mạng lên án khi có hành động phản cảm - Ảnh: Cắt từ clip NV
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 Ngọc Trinh cùng các bạn tụ tập ăn uống trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp - Ảnh: Cắt từ Instagram NV

Với tình hình hiện tại, việc bảo vệ sức khoẻ bản thân - tránh tụ tập để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng đang được xem là trách nhiệm của mỗi công dân. Nhiều thành phố lớn trên cả nước đã kêu gọi người dân tránh tụ tập đông người. Hơn ai hết, là một người nổi tiếng, sở hữu gần 6 triệu lượt follow trên MXH, lẽ ra Ngọc Trinh phải ý thức hơn ai hết về điều này. Hành động tụ tập đông người của Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. 

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 Ngọc Trinh tụ tập ăn uống bên hội bạn - Ảnh: Cắt từ Instagram NV

Thậm chí, cô còn khiến nhiều người lo lắng khi trong một story khác ghi lại cảnh mọi người cùng đứng trong thang máy mà không ai đeo khẩu trang.  

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 Ngọc Trinh và bạn bè không đeo khẩu trang trong thang máy - Ảnh: Cắt từ Instagram NV

Bên cạnh đó, vẫn có vài ý kiến cho rằng, Ngọc Trinh chỉ đang vô tư đăng story, không có ý rêu rao chuyện mình đang tụ tập. Hơn nữa, số người tụ tập vẫn chưa gọi là đông, còn thang máy xuất hiện trong story của Ngọc Trinh là thang máy trong nhà của "Nữ hoàng nội y", không phải ở chung cư hay trung tâm thương mại. Vậy nên, chuyện mọi người đang chỉ trích việc không đeo khẩu trang, tụ tập đông người là quá khắt khe với Ngọc Trinh. 

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