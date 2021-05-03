Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh bị tố thuê biệt thự sống ảo, mượn nợ chồng chất, 'ông bầu' nói gì?

Hậu trường 03/05/2021 06:24

Sau khi bị tố thuê nhà 1.800m2 để "sống ảo", nợ tiền chưa trả, Vũ khắc Tiệp đã chính thức lên tiếng.

Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh được biết đến là những nhân vật "chịu chơi" khi thường xuyên khoe siêu xe, biệt thự cao cấp, nhà ở sang trọng, mua sắm không cần nhìn giá và có những thú vui, cuộc chơi tiền tỉ khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp như: Du lịch vòng quanh thế giới, đập hộp những món đồ hiệu,... 

Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh bị tố thuê biệt thự sống ảo, mượn nợ chồng chất, 'ông bầu' nói gì? - Ảnh 1
 Thú vui đập hộp xa xỉ của Ngọc Trinh - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, mới đây trong một group cộng đồng lớn trên Facebook đã xuất hiện một tài khoản tố Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp "sống ảo". 

Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh bị tố thuê biệt thự sống ảo, mượn nợ chồng chất, 'ông bầu' nói gì? - Ảnh 2
 Tài khoản tố Vũ Khắc Tiệp thuê nhà 'sống ảo' - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể người này bóc phốt cả hai đang nợ chồng chất. Chủ nhân của bài đăng còn chia sẻ clip tòa “lâu đài” mới của “ông bầu” Vũ Khắc Tiệp và khẳng định đây là nơi thuê sửa lại để làm công ty chứ không phải xây mới. Đồng thời, người này cũng khẳng định, chủ của ngôi nhà này là một người khác đang định cư tại Mỹ.

Nguyên văn chia sẻ của tài khoản tố Vũ Khắc Tiệp "sống ảo": "Mấy ngày qua xôn xao Vũ Khắc Tiệp tậu biệt thự khủng tận 1800m2. Thì nay xin bóc trần sự thật. Nói trước tôi ở trong khu này, nói đúng không thêm không bớt. 177/..., Thảo Điền. Được mua trước Tết, nhà này chỉ sửa lại chứ không phải xây mới. Chủ nhà chính xác hiện tại đang ở nước ngoài. Căn nhà bị đâm đường dân làm ăn lớn không ai mua đâu ạ.

Ai dân kinh doanh sẽ biết nhà đâm đường là sao. Nói trắng ra là chỉ có mấy đại gia rửa tiền mua để đó rồi xây làm cái động cho đại gia lui tới thôi ạ. Anh Tiệp chỉ là quản lý hộ thôi. Không phải nhà của anh ý đâu (nổ thấy ớn). Dân thổ địa khu này nói đến ai cũng biết chủ nhà cũ và mới của cái nhà này", người này khẳng định.

Tài khoản trên còn "tố" Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp đều đang nợ nần chồng chất, dùng hàng fake: “Với lại ai cũng có thể mua chứ đại gia Tiệp thì không nhé, phốt nợ nần ngập. Ngọc Trinh thì lúc trước đi thuê chiếc xe tiền tỷ, túi xách các kiểu là hàng fake Quảng Châu".

Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh bị tố thuê biệt thự sống ảo, mượn nợ chồng chất, 'ông bầu' nói gì? - Ảnh 3
 Nhiều người tố 'ông bầu' nợ nần chồng chất, bị đánh - Ảnh chụp màn hình 
Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh bị tố thuê biệt thự sống ảo, mượn nợ chồng chất, 'ông bầu' nói gì? - Ảnh 4
 Những bình luận của cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

Phía dưới màn "bóc phốt" này, nhiều người cũng vào bình luận rôm rả, cho rằng Ngọc Trinh cũng từng mượn nợ và không có tiền trả, tố "ông bầu" mê bài bạc và nợ nần chồng chất và bị giang hồ đánh. 

Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh bị tố thuê biệt thự sống ảo, mượn nợ chồng chất, 'ông bầu' nói gì? - Ảnh 5
Bản vẽ căn biệt thự 1800m2 từng được Vũ Khắc Tiệp chia sẻ - Ảnh: FBNV 

Mặc dù lời tố cáo "đi mượn nợ" trong group khá chi tiết về căn biệt thự 1.800m2, thế nhưng nhiều netizen đặt ra nghi vấn, thường thì không ai bỏ ra số tiền lớn để tu sửa một biệt thự rộng lớn mà chẳng phải của mình. Còn việc Ngọc Trinh đi xe thuê càng khó tin, vì có ai lại đi thuê xe từ năm này qua năm khác? 

Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh bị tố thuê biệt thự sống ảo, mượn nợ chồng chất, 'ông bầu' nói gì? - Ảnh 6
 Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, việc “nữ hoàng nội y” dùng hàng fake cũng không có bằng chứng rõ ràng. Trong nhiều clip đập hộp của Ngọc Trinh đăng tải trên mạng xã hội, cộng đồng mạng cũng không tìm được dấu hiệu bất thường. 

Sau khi bị tố trên mạng xã hội, Vũ Khắc Tiệp đã chính thức lên tiếng, khẳng định ngôi nhà là của mình. Hiện tại anh đang dồn 100% công sức để có được một nơi đẳng cấp, là nơi để cho ra đời những thiết kế đẹp cho phái nữ.

Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh bị tố thuê biệt thự sống ảo, mượn nợ chồng chất, 'ông bầu' nói gì? - Ảnh 7
 Vũ Khắc Tiệp lên tiếng trước những tin đồn về mình trên mạng xã hội - Ảnh: Cắt từ FBNV

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng. 

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