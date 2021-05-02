Chia tay Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan giảm 10kg, điển trai thông thấy vì muốn người này thích

Hậu trường 02/05/2021 15:23

Quách Ngọc Ngoan thoát khỏi hình tượng ông bố "bỉm sữa" hậu ly hôn, tiết lộ giảm 10kg để phục vụ việc đóng phim chỉ vì con gái thích xem phim bố đóng.

Cách đây không lâu, Phượng Chanel bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi với Quách Ngọc Ngoan và xem nhau như bạn bè. Cả hai đã không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội nữa. 

Chia tay Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan giảm 10kg, điển trai thông thấy vì muốn người này thích - Ảnh 1
 Hình ảnh Quách Ngọc Ngoan thời còn bên cạnh Phượng Chanel - Ảnh: Internet

Mới đây, Phượng Chanel vừa tung bộ hình khoe nhan sắc và gu thời trang ngày càng thăng hạng thì Quách Ngọc Ngoan cũng tiết lộ giảm 10 ký hậu chia tay. Đây cũng là lần hiếm hoi, Quách Ngọc Ngoan tự mình đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân, sau ồn ào chia tay với Phượng Chanel. Hiện tại, người tình cũ của Phượng Chanel đã quay lại với công việc đóng phim và tập trung chăm sóc con gái nhỏ. 

Chia tay Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan giảm 10kg, điển trai thông thấy vì muốn người này thích - Ảnh 2
Quách Ngọc Ngoan ra dáng ông bố bỉm sữa - Ảnh: Internet 
Chia tay Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan giảm 10kg, điển trai thông thấy vì muốn người này thích - Ảnh 3
 Hình ảnh Quách Ngọc Ngoan giảm 10kg thành công - Ảnh: FBNV
Chia tay Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan giảm 10kg, điển trai thông thấy vì muốn người này thích - Ảnh 4
 Quách Ngọc Ngoan được cộng đồng mạng khen ngợi về ngoại hình mới trẻ trung, điển trai hơn hẳn - Ảnh: Cắt từ FBNV

Trái ngược với hình ảnh ông bố giản dị, mộc mạc thường thấy, Quách Ngọc Ngoan đã biết chăm chút hơn cho ngoại hình. Nói về việc giảm cân của mình, Quách Ngọc chia sẻ: "Giảm 10 kí lô cho phim để phục vụ con gái". Hóa ra, việc nam diễn viên giảm cân để phục vụ cho nghệ thuật, đồng thời, việc quay trở lại với điện ảnh lần này cũng để chiều lòng sở thích của cô con gái nhỏ. 

Bên cạnh đó, việc giảm 10kg cũng đã giúp Quách Ngọc Ngoan ăn gian được tuổi tác. Dưới phần bình luận, dân tình đồng loạt khen ngợi ngoại hình mới mẻ và điển trai của tình cũ Phượng Chanel.

Động thái 'gây sốc' của Quách Ngọc Ngoan hậu chia tay, dân mạng đồn đoán 'phải chăng còn nhớ người cũ'

Động thái 'gây sốc' của Quách Ngọc Ngoan hậu chia tay, dân mạng đồn đoán 'phải chăng còn nhớ người cũ'

Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel từng là cặp đôi tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất, và đồng thời cũng thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng vì chuyện tình lệch tuổi. Nhiều ngày trước, cộng đồng mạng xôn xao khi cả hai đã "đường ai nấy đi" sau nhiều năm bên nhau. Mới đây, nam diễn viên "Người bất tử" đã có những động thái khiến cư dân mạng bất ngờ.

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Từ khóa:   Quách Ngọc Ngoan Phượng Chanel sao Việt giảm cân

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