Chia tay Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan giảm 10kg, điển trai thông thấy vì muốn người này thích

Cách đây không lâu, Phượng Chanel bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi với Quách Ngọc Ngoan và xem nhau như bạn bè. Cả hai đã không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội nữa.

Hình ảnh Quách Ngọc Ngoan thời còn bên cạnh Phượng Chanel - Ảnh: Internet

Mới đây, Phượng Chanel vừa tung bộ hình khoe nhan sắc và gu thời trang ngày càng thăng hạng thì Quách Ngọc Ngoan cũng tiết lộ giảm 10 ký hậu chia tay. Đây cũng là lần hiếm hoi, Quách Ngọc Ngoan tự mình đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân, sau ồn ào chia tay với Phượng Chanel. Hiện tại, người tình cũ của Phượng Chanel đã quay lại với công việc đóng phim và tập trung chăm sóc con gái nhỏ.