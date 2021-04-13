Quách Ngọc Ngoan lộ diện sau lùm xùm chia tay với Phượng Chanel

Quyết định giữ im lặng khi vụ việc chia tay với Phượng Chanel gây xôn xao dư luận những ngày qua, Quách Ngọc Ngoan cuối cùng cũng lộ diện.

Sau khi "drama tình ái" giữa Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel trở nên rầm rộ và được cư dân mạng quan tâm những ngày qua. Phía Phượng Chanel hầu như rất thoải mái khi liên tục "lên sóng" với những hình ảnh đi du lịch biển cùng con gái. Còn phía Quách Ngọc Ngoan thì cho đến hiện tại nam diễn viên vẫn quyết định giữ im lặng. Được biết, những ngày qua anh đi quay ở tỉnh và liên tục ở trên phim trường.

Nam diễn viên vẫn rất tập trung cho vai diễn trên phim trường - Ảnh: FBNV

Mới đây, những hình ảnh của anh được đồng nghiệp là diễn viên Hoàng Mập chia sẻ trên mạng xã hội gây chú ý.

Bộ phim anh đang quay có tên là Hoàng Hạc Lâu và có bối cảnh trong gia đình truyền thống người Nam bộ xưa, trên gương mặt nam diễn viên không hề lộ vẻ buồn bã sau khi chia tay người tình 6 năm - Ảnh: FBNV

Những hình ảnh này cho thấy nam diễn viên vẫn rất thoải mái, tươi cười và chụp ảnh cùng động nghiệp trong trường quay. Đôi khi anh còn pha trò hài hước cùng các đồng nghiệp.

Diễn viên Hoàng Mập và Quách Ngọc Ngoan pha trò trên bàn ăn của phim trường - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, dường như lùm xùm về chuyện tình cảm cá nhân những ngày qua không làm ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của nam diễn viên. Được biết, lần gần đây nhất nam diễn viên điển trai này cập nhật trên Facebook cá nhân là bức ảnh anh đang bế con gái út trên vai.

Quách Ngọc Ngoan bế con gái út - Ảnh: FBNV

Hiện tại, mọi hoạt động của nam diễn viên trên mạng xã hội đều được người hâm mộ chú ý sau vụ việc chia tay Phượng Chanel.

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