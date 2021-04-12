'Cô Xuyến' chia sẻ lý do ly hôn chồng thứ 4: 'Thực tế tôi đâu có cặp kè với ai mà anh ấy lấy ảnh rồi nói tôi này nọ'

Được biết, trước khi ly hôn, cô và chồng đã nhiều lần thể hiện tình cảm mặn nồng trước ống kính truyền thông, khẳng định tình yêu của hai người rất đẹp mặc dù có sự chênh lệch về tuổi tác. Chính vì vậy khi thông tin cuộc hôn nhân thứ 4 này của cô đổ vỡ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Mới đây trong một bài phỏng vấn của Dân Việt, nữ diễn viên Hoàng Yến, từng thủ vai cô Xuyến trong phim truyền hình Về nhà đi con, đã có những chia sẻ thẳng thắn về lý do cô ly hôn người chồng thứ 4.

"Chỉ vì chồng cũ liên tục đăng đàn nói những việc khiến mình không thể im lặng được nữa nên tôi mới lên tiếng. Thực tế tôi đâu có cặp kè với ai mà anh ấy lấy ảnh rồi nói tôi này nọ", cô trải lòng.

Cụ thể khi được hỏi: "Chị có thể chia sẻ lý do cả hai người chia tay? Sau khi ly hôn, chị và chồng cũ có còn giữ liên lạc?", nữ diễn viên đã có những chia sẻ rất thật. Cô cho biết, chuyện vợ chồng chia tay với cô không phải việc buồn hay vui nữa, cũng không phải việc giữ kín hay phơi bày gì cả. Bởi vì đó là việc riêng tư, và bản thân cô không muốn chia sẻ việc này với công chúng vì cô chỉ muốn nói đến những việc tích cực và tin vui.

Trong bài phỏng vấn này, "cô Xuyến" còn nhắc đến người chồng cũ. Cô cho hay, không biết những người khác thế nào, riêng với bản thân mình, tôi không có thói quen giữ liên lạc với chồng cũ, kể cả anh Thắng hay những người chồng trước. Đã đến với nhau, hạnh phúc với nhau, nhưng tới một lúc, duyên số chỉ đến vậy thôi thì nên dừng lại. Tôi không giống như những người khác vẫn trò chuyện, giữ liên lạc với nhau vì con cái. Tôi không thích gặp lại với mọi hình thức nên tôi không giữ liên lạc gì nữa.

Diễn viên Hoàng Yến được biết tới qua các vai diễn trong "Về nhà đi con", "Hồ sơ cá sấu", series hài Tết - Ảnh: FBNV

Khi được hỏi câu hỏi về người chồng cũ Cao Thắng lại đăng đàn nói chị có mối quan hệ với người khác thì cô khẳng định "đến giờ phút này tôi chưa hề có tình cảm với một người đàn ông nào khác".

Trong bài phỏng vấn này cô cũng cho biết thêm, thậm chí cô cũng từng quyết định cho chồng cơ hội làm lại, và bất chấp cả những lời khuyên của người thân. Đặc biệt, sau khi ly hôn cô vẫn trở về sống cùng chồng mấy tháng nhưng chỉ thấy chồng hứa hẹn và không thay đổi nên cô quyết định chấm dứt.

Diễn viên Hoàng Yến và người chồng thứ 4 ly hôn không có sự tranh chấp về tài sản và khẳng định, khi cô đến với người đàn ông nào thì cô không hề tơ hào xem người ấy có bao nhiêu tiền. Bởi vì cô luôn tự chủ về kinh tế, tự nuôi sống bản thân mình cũng như lo lắng cho người thân, không phụ thuộc vào người khác.

Hậu ly hôn cuộc hôn nhân thứ 4, diễn viên Hoàng Yến không ngại công khai việc nâng mũi, ngực để đẹp và quyến rũ hơn. Đồng thời, cô cũng thay đổi cách ăn mặc, trang điểm để thêm phần trẻ trung. Đây cũng là cách "cô Xuyến" thể hiện việc phụ nữ phải yêu bản thân, phải đẹp dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Về chuyện tình cảm, hiện bà mẹ 3 con không mặn mà với các mối quan hệ nam nữ. Tuy nhiên, trong tương lai, nếu tình yêu đến chị vẫn sẽ đón nhận nhưng với tâm lý cẩn trọng và chín chắn hơn.