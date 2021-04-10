Nghệ sĩ Thương Tín: ‘Tôi quen có 5 người phụ nữ thôi mà họ nói tôi quen 12 người’

Hậu trường 10/04/2021 19:47

Mới đây, trên một video clip, nghệ sĩ Thương Tín đã chia sẻ với công chúng về một số dự định sắp tới của mình cũng như những "thị phi" mà thời gian gần đây ông phải đối mặt.

Chia sẻ về cuộc sống rất thẳng thắn, nghệ sĩ Thương Tín cho hay, ông sẽ lấy số tiền được khán giả hỗ trợ để xây nhà ở quê cho vợ con ở. Còn ông sẽ tiếp tục ở lại Sài Gòn vì công việc, phim ảnh.  

Nghệ sĩ Thương Tín: ‘Tôi quen có 5 người phụ nữ thôi mà họ nói tôi quen 12 người’ - Ảnh 1
Nghệ sĩ Thương Tín sẽ tiếp tục ở lại Sài Gòn - Ảnh cắt từ clip

Ông chia sẻ: "Sau dịch tôi có vài dự án phim để quay rồi. Trên Sài Gòn, tôi vẫn đi ở trọ. Tôi chỉ cần một chỗ ngả lưng để sống qua ngày thôi, chẳng cần nhà cao cửa rộng, ở nhà rộng mệt lắm. Vợ con tôi về quê rồi, tôi ở đây tự lo cho mình, ăn cơm hộp cũng sống được. Vợ con tôi phải về quê vì nhà cửa xây phải có người trông coi, rồi con tôi cũng phải đi học nữa. Đợt vừa rồi con tôi phải nghỉ học để lên đây theo tôi, nghỉ nhiều quá rồi nên giờ phải về học tiếp thôi".

Nghệ sĩ cho biết ông đã có sẵn một dự án phim cổ trang, định quay từ trước nhưng vì dịch bệnh nên cứ phải dời lại: "Tôi chỉ đợi dịch hết để đi quay lại, giờ phải chờ thôi chứ biết như thế nào", ông tâm sự. 

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Diễn viên Thương Tín quyết định chờ đợi dự án phim cổ trang của mình được bấm máy sau dịch - Ảnh: Internet

Bên cạnh những tâm sự trên, đáng chú ý diễn viên Thương Tín cũng tỏ ra bức xúc khi thời gian qua ông bị đặt điều, nói xấu trên mạng xã hội.

Ông tâm sự: "Đợt vừa rồi, trên mạng nhiều người bới móc chuyện ngày xưa của tôi. Ngày xưa ai chẳng có lúc lầm lỡ. Thôi thì dậu đổ bìm leo, họ lợi dụng chuyện tôi bệnh để bới móc, nói xấu tôi. Nhưng chuyện này không thành vấn đề. Là nghệ sĩ, tôi phải chịu đựng những chuyện như thế này nhiều lần lắm rồi."

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Hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín thời trẻ - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ cũng nếu ra ví dụ thêm để giải thích: "Chẳng hạn, trước giờ tôi quen có 5 người phụ nữ thôi mà họ nói tôi quen 12 người phụ nữ, tan nát hết cuộc đời tôi. Không phải tôi vơ đũa cả nắm, nhưng nhiều người toàn làm chuyện tào lao, đặt chuyện giật gân, nói tầm bậy tầm bạ.

Ông cho biết rằng bản thân ông bấy giờ đã quá ngán ngẩm với những chuyện như vậy nên cũng không mấy quan tâm.

"Nói thật, cứ nghe thấy phỏng vấn là tôi oải rồi, tôi không muốn đính chính gì hết, ai muốn nói sao cũng được, họ toàn nói không thành có. Tôi đọc được cũng buồn lắm vì họ không hiểu gì về tôi, toàn nói vô trách nhiệm", nghệ sĩ nói thêm. 

Trước đó sự việc nghệ sĩ Thương Tín bất ngờ bị đột quỵ trong tình trạng không có người thân bên cạnh khiến bạn bè và người hâm mộ vô cùng lo lắng. 

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