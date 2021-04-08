Bạn gái Tây Dianka khen thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa đẹp trai vừa thông minh

Hậu trường 08/04/2021 14:06

Bạn gái Tây - Dianka Zakhidova của thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa có những chia sẻ rất thẳng thắn về bản thân khi chọn Việt Nam làm nơi sinh sống và làm việc. Đặc biệt, cô gây chú ý khi nói về người yêu hiện tại là thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Ở thời điểm hiện tại, gần như các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, những người hùng tại Thường Châu tuyết trắng năm nào giờ đều đã có bạn gái. Và "người hùng" thủ môn Bùi Tiến Dũng năm nào, hiện tại đang hạnh phúc bên cô bạn gái Tây. Được biết, tại V-League 2021, cái tên Bùi Tiến Dũng đã không thể góp mặt trong các trận thi đấu một phút nào, do chấn thương căng cơ. Dấu ấn của Bùi Tiến Dũng gần đây là những hình ảnh và clip thư giãn cùng cô người mẫu xinh đẹp này.

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Hình ảnh cặp đôi ngọt ngào trong buổi sinh nhật của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh: FBNV

Dianka Zakhidova (sinh năm 2000, quốc tịch Ukraine) là một người mẫu quốc tế, hiện đang sinh sống và công tác tại TP.HCM.

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Hình ảnh người mẫu Tây Dianka nóng bỏng, xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Sau 3 năm, chỉ có một cô gái duy nhất được "bạn trai quốc dân" công khai trước bàn dân thiên hạ. Mới đây, cô mẫu Tây này đã trải lòng chia sẻ về người yêu ở một lần phỏng vấn.

Cụ thể, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, cô chia sẻ: "Mẫu đàn ông lý tưởng của mình hội tụ đủ các phẩm chất như hài hước (quan trọng nhất nè), đáng tin cậy và tự tin, đương nhiên là cần chung thủy nữa. Còn ngoại hình thì mình chỉ cần người ấy cao ráo một chút, yêu thể thao, yêu mình và cuộc sống. Tất cả chỉ vậy thôi!".

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Cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên nhau trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Phóng viên hỏi tiếp câu hỏi: "Giữa một người thông minh và một người đẹp trai thì Dianka chọn ai?", cô vui vẻ trả lời, "đối với mình, một người đàn ông thông minh, cả trong chuyện tình yêu lẫn mối quan hệ gia đình, thường tốt hơn nhiều so với một người đàn ông đẹp trai. Mà thật vậy, đàn ông thông minh vốn có đủ cơ hội để trở nên đẹp nhất trong mắt người con gái mình đã và đang yêu".

Bạn gái Tây Dianka khen thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa đẹp trai vừa thông minh - Ảnh 4
Cô nàng và bạn trai cùng nhau đi dự sinh nhật bạn - Ảnh: FBNV

Đặc biệt hơn, cô chia sẻ tiếp về người yêu hiện tại (thủ môn Bùi Tiến Dũng): "Nhưng tôi thì may mắn hơn một chút, người yêu tôi vừa thông minh lại vừa đẹp trai (cười)".

Được biết, cô bén duyên với đất nước và con người Việt Nam bằng một sự tình cờ. Cô chia sẻ: "Hồi 17 tuổi, mình từng nhận được một hợp đồng người mẫu tại đây. Sau 3 tháng công tác, mình đã phải lòng đất nước này cũng như những con người nơi đây. Chính vì vậy, trong đầu mình lúc nào cũng nung nấu ý tưởng sẽ quay trở lại."

Bạn gái Tây Dianka khen thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa đẹp trai vừa thông minh - Ảnh 5
Dianka xinh đẹp khi dạo phố - Ảnh: FBNV

Trong bài phỏng vấn cô cũng cho biết bản thân cô rất yêu Việt Nam, yêu người Việt Nam và yêu luôn cả thời tiết tại đây vì lúc nào cũng ấm áp. 

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