Tối nay, sau 1 đêm kinh hoàng, bạt vía khi đang nằm thì phát hiện nhà có trộm lẻn vào, Ngọc Trinh lại khiến cộng đồng mạng cười ra nước mắt với chi tiết câu chuyện mất trộm của cô.

Liên quan đến câu chuyện mất trộm đồng hồ tiền tỷ đêm 29/3, "nữ hoàng nội y" cho biết, vì chiếc hộp đựng đồng hồ bị hỏng nên tên trộm mới không thể bê hết đồng hồ trong hộp đi. Nếu bị bê nguyên hộp, có lẽ cô đã mất 20 cái chứ không phải là 15 cái như hiện tại. Những chiếc đồng hồ bị mất là những chiếc được cô yêu quý và hay sử dụng thường xuyên. Những tưởng đến đây câu chuyện sẽ kết thúc tại đây bằng một cái kết buồn. Thế nhưng Ngọc Trinh lại kể tiếp nhiều chi tiết dài đằng đẵng bên dưới khiến nhiều người hâm mộ một phen cười rớt hàm vì như phim hành động pha hài.

Người đẹp kể lại, khi tên trộm lẻn vào nhà, cô đang nằm và hắn khua đèn flash điện thoại quanh phòng cô. "Cái cảm giác lạnh hết cả sống lưng nhưng toát mồ hôi toàn thân, muốn la lên mà cứng đờ lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm, đến giờ vẫn ko thấy hay và ko mong trải nghiệm lại thêm 1 lần nào nữa" - cô kể thêm. Trong lúc tên trộm qua phòng để túi thì cô nhanh trí lao ra khỏi giường và hô to "ăn cướp". Sau khi cô chạy thục mạng xuống 2 tầng cầu thang gọi to tên của hai đồng bọn sống chung với cô thì phản ứng của họ lúc này khiến cô như "đỡ không nỗi". "Bà Huệ mở cửa ra thất thanh: - Gì vậy? -Ăn cướp, có ăn cướp!"

Thế rồi, "Bà Huệ trợn mắt thất thanh "HẢ" rồi khúc thứ 2 "HẢ" nữa, sau đó....đóng sầm cửa lại khoá trái luôn chớ (cẩn thận khoá 2 vòng chớ) không nghĩ được gì khúc này luôn, chưa từng tưởng tượng đến kể cả trong phim luôn" - Ngọc Trinh không tin nổi sự việc lúc đó. Ngọc Trinh kể lại toàn bộ câu chuyện cô bị trộm lẻn vào lấy cắp đồng hồ - Ảnh: Chụp màn hình Trong lúc đó, Ngọc Trinh cho biết cô tỉnh táo bao nhiêu thì đồng bọn của cô lại u mê bấy nhiêu. Sau khi 3 người hội ngộ bàn bạc kỹ thì "cô Kiều giúp việc" mới cầm điện thoại, run lẩy bẩy gọi cho bảo vệ. Ngay sau khi nhận được thông tin này thì bảo vệ nơi cô ở cũng rất nhanh chóng có mặt. Nhờ thế mà 3 cô nàng được cứu. Ngọc Trinh thông báo vẫn an toàn sau đêm bị trộm lẻn vào nhà - Ảnh: FBNV Kể xong câu chuyện, người đẹp "vòng eo 56" cũng chia sẻ thêm: "Đó có lẽ là 1 câu chuyện ăn cướp buồn cười nhất quận 9 đêm hôm đó. Giờ tôi vẫn đang nguyên vẹn ngồi viết câu chuyện mắc cười. Kết quả là thiệt hại thì cũng đáng để buồn nguyên 1 năm 2021 rồi. Giờ chỉ mong các chú công an ra tay cứu giúp". Cuối bài cô còn vui vẻ tham khảo ý kiến của mọi người: "Việc của tôi bây giờ là trấn tĩnh và suy nghĩ xem giờ tôi nên làm gì với Bà Huệ mọi người hãy nói đi?". Hiện tại những chia sẻ này của Ngọc Trinh đang khiến cộng đồng mạng đổ xô vào bình luận. Đa số họ đều tỏ ra khá bất ngờ trước sự hài hước trong câu chuyện của cô nàng.

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