'Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh' - Bi Béo còn 'mặn' hơn cả cha mình về độ 'lầy lội' và 'cà khịa'

Ngay sau đó cậu bé được giáo sư Xoay phỏng vấn vài câu thì cấp độ “mặn” của cậu đã được chứng minh.

Bi Béo tên thật là Nguyễn Nhật Võ Nguyên. Ngay từ đầu chương trình, MC Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Xoay) và NSƯT Xuân Bắc gặp nhau đã có một màn tung hứng khiến khán giả "cười ngất" như khi mở màn chương trình “Hỏi xoáy đáp xoay”. Sau khi hai người đổi vai, quay lại chương trình chính thì nghệ sĩ hài Xuân Bắc cho biết anh đến cùng với con trai Bi Béo.

Thế theo bạn Bi thì bố bạn sẽ đạt đến câu số mấy? - Gọi là dùng chiến thuật thông minh, thì bố cháu sẽ đạt mốc cực đỉnh ở câu số 5 ạ.

Cụ thể: - Bố cháu dặn đến đây nói gì hả con? - Bố cháu dặn là đến đây nói những điều mà bố dặn ạ.

Xuân Bắc bắt đầu thắc mắc hỏi con mình: - Theo Bi chiến thuật thông minh là chiến thuật gì hả con? - Con nghĩ chiến thuật thông minh là bố con sẽ trả lời 2 câu dễ nhất và 3 câu tiếp theo thì sử dụng hết tất cả sự trợ giúp ạ.

Sau đó mọi người trong cả kháng phòng đều cười phấn khích với câu trả lời ngộ nghĩnh này của Bi Béo. Không như dự đoán của Bi Béo, bố Xuân Bắc đã xuất sắc vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên trong chương trình.

Không như dự đoán hóm hỉnh của con trai Xuân Bắc vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên một cách nhanh chóng - Ảnh: FBNV

Ở câu hỏi số 9, nam nghệ sĩ đã gặp chút khó khăn và phải sử dụng quyền trợ giúp. Anh chọn gọi điện thoại cho con trai mình Minh Bủm (tên thật là Nguyễn Nhật Khánh Minh). Lúc này người xem không khỏi tò mò vì không hiểu tại sao nghệ sĩ Xuân Bắc lại liên hệ với con trai trong khi câu khỏi này lại khó đến thế. Thế nhưng khi MC Đinh Tiến Dũng đề cập đến lĩnh vực này, Minh Bủm cũng rất hài hước nói: "Vấn đề này thì cháu là trùm rồi ạ!" câu trả lời này khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Trợ giúp bố mình cho câu hỏi: "Đội bóng nào đã lập kỷ lục vô địch cúp C1/Champions League với thành tích toàn thắng của mùa?", Minh Bủm nhanh chóng trả lời, "Con nói thẳng với bố luôn nhá là B (Bayern Munich) thế cho nó tròn." Cuộc gọi vẫn còn thời gian Xuân Bắc lại hỏi con mình có chắc không. Cậu bé trả lời, “Nếu con sai con là con bố!”.

Cả hai bố con nghệ sĩ Xuân Bắc khiến người xem và MC không nhịn được cười vì màn đối đáp hài hước trên. Với phương án đúng nhờ con trai trợ giúp, nghệ sĩ Xuân Bắc vượt qua câu hỏi này.

Tiếp đến, con trai Bi Béo có dịp thể hiện khả năng suy luận của mình, giúp bố vượt qua câu hỏi số 12 có nội dung: "Trong năm vị tướng tài của Trần Hưng Đạo, ai có tài bắn cung bách phát bách trúng?". Bốn phương án được đưa ra gồm: Đại Hành, Dã Tượng, Nguyễn Địa Lô, Lư Cao Mang được loại trừ 2 phương án sai sau khi nam nghệ sĩ sử dụng sự trợ giúp 50/50. Hai phương án còn lại cho câu hỏi này là: Đại Hành và Nguyễn Địa Lô khiến nam nghệ sĩ băn khoăn.

Mặc dù cậu bé thừa nhận "chưa học bài này" nhưng vẫn suy luận nghe có vẻ rất logic, “Con nghĩ là Nguyễn Địa Lô. Vì những ai mà giỏi, người ta thường để cả họ tên. Với lại, con cứ liên tưởng đến địa lôi hẳn cũng có liên quan đến tài bắn cung khiến quân địch sợ hãi.”

Sau cùng, cậu chọn đáp án là Nguyễn Địa Lô và là đáp án hoàn toàn chính xác giúp bố vượt qua câu hỏi này. Cậu bé còn hóm hỉnh đề nghị MC Đinh Tiến Dũng ghi vào tấm séc dòng chữ ''Gửi tặng Bi Béo''. Nam MC làm theo và tấm séc 40 triệu đồng có dòng chữ đặc biệt này đã thuộc về sở hữu của cha con nghệ sĩ Xuân Bắc.

Hai cha con mừng rỡ ôm lấy nhau sau khi vượt qua câu hỏi - Ảnh: Cắt từ Clip

Có thể thấy gia đình Xuân Bắc có hai cậu con trai đều có khiếu hài hước giống nghệ sĩ. Đặc biệt cậu con trai Bi Béo của anh cũng từng làm dân cư mạng chết cười khi đi học.

Hình ảnh Bi Béo vào ngày đi học đầu tiên sau kì nghỉ dài, từng gây bão trên cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Chỉ cần nhìn cậu bé nhiều người đã phải bật cười nghiêng ngã - Ảnh: Internet

Rất nhiều cư dân mạng nhận xét, cậu bé Bi Béo có khiếu hài giống cha mình nhưng đôi khi còn "mặn" hơn vì chỉ cần nhìn cậu thôi đã đủ cười rồi.