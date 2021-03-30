Noo Phước Thịnh cho biết cảm xúc với nàng hậu Mai Phương Thúy đều là cảm xúc tự nhiên

Sao Việt 30/03/2021 13:00

Trong 1 bài phỏng vấn mới đây, Noo Phước Thịnh đã có những trải lòng về mối quan hệ với cô bạn hoa hậu gây chú ý.

Hiện tại, toàn bộ trải lòng của nam ca sĩ Thầm gọi tên anh về tình cảm của mình với nàng hậu Mai Phương Thúy trong một bài phỏng vấn gần đây trên Vietnamnet khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Cụ thể, nam ca sĩ đã chia sẻ thẳng thắn khi được hỏi về việc mối quan hệ của anh với cô bạn thân trở thành nguyên nhân khiến nhiều người bình luận châm biếm, đả kích trên mạng. Anh nói,"Tôi thấy một điều rất lạ là người ta chỉ muốn nghe và thấy những điều họ muốn chứ không tin sự thật. Khi ấy, câu chuyện của bạn dù đúng cũng trở nên hài hước trong mắt mọi người. Vậy thì tôi càng cố giải thích để được gì? Bản thân tôi không muốn sống và chi phối bởi cảm xúc người khác nữa."

Anh cũng cho hay bản thân anh không dư giả để mua nhà cho Thúy ở cạnh mình. Hơn nữa anh cũng không ép Phương Thúy phải gọi anh bằng chồng hay thể hiện tình cảm gì với anh. Đặc biệt hơn, chàng ca sĩ điển trai này còn chia sẻ "Cô ấy đâu ngu để lao đầu vào một người mà mọi người nghi ngờ về giới tính như tôi. Tất cả đều là cảm xúc tự nhiên của cả hai mà thôi."

 

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Hình ảnh story từng gây xốt trên cộng đồng mạng của hai người - Ảnh: FBNV

Giọng ca Xin lỗi em cũng cho hay về những dự định sắp tới của bản thân. Anh nói, "Giờ tôi đã trưởng thành, xác định rằng mình sẽ phải có gia đình, có vợ con, đi làm về có người chăm sóc, lo lắng. Thử tưởng tượng một ngày tôi dắt tay một thằng nhỏ giống y chang mình và siêu đẹp trai. Tôi bồng đứa bé đó nhưng không nói rằng đó là con tôi, tôi không xác nhận cũng không phủ nhận. Chắc sẽ thú vị lắm."

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Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy thường xuất hiện bên nhau trong nhiều khung ảnh - Ảnh: FBNV

Hiện những dòng tâm sự của ca sĩ Noo Phước Thịnh đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Rất nhiều người yêu thích giọng ca của anh cũng bày tỏ ý muốn "đẩy thuyền" cho cặp đôi này khi để lại bình luận trên facebook cá nhân của họ. 

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