Ưng Hoàng Phúc lần đầu tiết lộ: 'Quen nhau hơn một năm tôi mới biết vợ có con riêng'

Nam khách mời chia sẻ, "Tính tôi vốn rất yêu thương con nít. Khi quen bà xã được một năm (người mẫu Kim Cương - PV) thì tôi mới biết cô ấy có con riêng. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình phải có trách nhiệm thêm với đứa bé kia. Khi ấy, tôi suy nghĩ nhiều, đắn đo. Nhưng tôi vẫn nghĩ tình thương của mình đủ để quan tâm, chăm sóc cho đứa bé đó dù không phải con mình. Với những gì tôi đã làm được cho đến thời điểm hiện tại, tôi nghĩ tình thương giữa mình và con riêng của vợ ngày càng gắn bó, khăng khít hơn. Con riêng của vợ ngày càng gắn bó, chia sẻ với tôi hơn, cảm giác như được một người bố ruột chăm sóc. Rõ ràng, bé cảm nhận được tình thương đó và ngày càng dành tình cảm cho mình."

Trong chương trình Chuyện ngại nói với Xuân Lan, Ưng Hoàng Phúc chia sẻ bản thân từng chứng kiến cảnh cha dượng, mẹ kế đối xử không đúng mực với con riêng. Theo nam ca sĩ, điều đó xuất phát từ cách hành xử của mỗi người. Anh cũng thừa nhận khi anh quen với Kim Cương khoảng một năm mới biết cô có một đứa con riêng.

Ở thời điểm hay tin vợ có một con riêng, anh bất ngờ nhưng không sốc. Ưng Hoàng Phúc kể lại thời gian đầu khi về sống chung, bé có hơi rụt rè. Sau đó, anh tìm cách kết nối với con riêng của Kim Cương thông qua việc quan tâm, nói chuyện. Cũng vì thế mà dần dà, bé cảm thấy có một người bạn để chia sẻ nên cả hai khắng khít và gần gũi nhau lúc nào không hay.

Giọng ca Thà rằng thư thế cho biết, anh xem chuyện Kim Cương có con riêng là bình thường. Khi Xuân Lan đặt câu hỏi về việc liệu vợ có mặc cảm hay không khi quen một chàng trai chưa từng trải qua cuộc sống hôn nhân, Ưng Hoàng Phúc chia sẻ: “Cô ấy cũng chia sẻ thật chuyện mình từng trải qua một lần dang dở. Khi yêu thì khó nói lắm. Lúc đó, mình chỉ biết là hai đứa yêu nhau và sẵn sàng dành thời gian ở bên chăm sóc cho nhau. Quá khứ của mỗi người đều có. Tôi cũng trải qua nhiều mối tình rồi nên cũng cảm giác được rằng ai sẽ ở bên cạnh đồng hành cùng mình. Lúc đó suy nghĩ của tôi cũng chín chắn hơn”.

Gia đình của Ưng Hoàng Phúc hiện tại - Ảnh: FB

Anh cho rằng hoàn cảnh và suy nghĩ của mỗi người sẽ ảnh hưởng đến cách ứng xử với con riêng của đối phương. Anh tiết lộ thêm: “Kim Cương nhiều khi phải thương bé lớn nhiều hơn, tại vì cô ấy hiểu rằng bé không có ba ruột bên cạnh, nên bị thiếu thốn tình cảm. Tôi cũng luôn muốn điều đó và cũng thương bé lớn hơn. Vì khi thay thế, trách nhiệm của mình phải cao hơn. Mình phải làm thế nào để bé cảm nhận được tình thương. Nhiều khi ba ruột lâu lâu mới gọi điện hỏi thăm nhưng tôi thì phải chăm sóc nhiều”.

Theo ca sĩ, điều quan trọng nhất trong việc dạy con chính là dành thời gian để nói chuyện, trao đổi cùng các bé."Bé ở với tôi từ năm 4 tuổi, giờ đã 12 tuổi rồi. Trong 8 năm ở chung, tôi rất ít khi la mắng con, nhưng có chuyện gì xảy ra giữa các con, tôi thường là người đứng giữa giải quyết một cách công bằng. Những lúc như thế, tôi thường la con ruột mình trước, bắt nó xin lỗi anh, để các con thấy tôi không bênh vực ai hết. Tôi biết đứa nhỏ thường ăn hiếp đứa lớn, đứa lớn thì hiền, thương em, ngoan và biết nghe lời.", nam ca sĩ chia sẻ.

Được biết Kim Cương trước đây từng là một người mẫu nổi tiếng. Tuy nhiên nam ca sĩ cũng cho hay, sau khi quen anh cô đã hạn chế tham gia hoạt động nghệ thuật và lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng. Nam ca sĩ cho biết: “Khi tôi quen Kim Cương, cô ấy không đam mê hoạt động lắm trong nghề. Cô ấy chỉ tham gia phim ảnh thôi, chứ đã ngưng hoạt động người mẫu nhiều rồi. Hiện tại, Kim Cương quản lý công việc cho tôi. Cô ấy sẽ nhận việc, sắp xếp mọi lịch trình, giống như một người quản lý của tôi vậy".

Ưng Hoàng Phúc cho biết: 'Chúng tôi sống với nhau gần 10 năm rồi nên biết về tính cách của nhau' - Ảnh: FB

Trong cuộc sống của gia đình, Ưng Hoàng Phúc cho biết mỗi tháng, anh nhận được 10 triệu từ phía bà xã, song đối với anh, số tiền đó không đủ chi tiêu. Tại chương trình, nam ca sĩ cũng đã thừa nhận có quỹ đen khiến Xuân Lan bất ngờ.

"Trong gia đình, chuyện chi tiêu thường do bà xã quyết định. Chúng tôi sống với nhau gần 10 năm rồi nên biết về tính cách của nhau. Vợ tôi rất biết cách chi tiêu, quản lý tiền. Tôi cảm thấy rằng tiền cô ấy giữ có dư nên tôi yên tâm hơn. Tôi không phải ngồi xuống tính toán tháng này mình còn bao nhiêu tiền. Tôi chỉ biết tập trung vào công việc để kiếm tiền, còn chuyện quản lý thì vợ sẽ làm tốt hơn", nam khách mời khẳng định.