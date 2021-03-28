Sinh ra ở Cam Ranh, đến năm 7 tuổi, Hoài Linh theo gia đình đi vùng kinh tế mới. Gia đình nam nghệ sĩ từng đến Vũng Tàu, rồi lại đến Đồng Nai sinh sống.

Lúc nhỏ, anh thường hay chia sẻ với mẹ những chuyện buồn. Nhưng lớn lên hiểu chuyện, anh lại sợ mẹ buồn nên chỉ đốt nén nhang, ngồi rì rầm tự sự trước bàn thờ tổ. Hơn nữa, khi mẹ đã già hơn, anh lại càng không dám mang thêm cho bà nỗi lo lắng mà cứ thế âm thầm chịu đựng một mình. Danh hài tâm sự, khi những bế tắc mỗi ngày càng thêm chất chứa trong lòng, tuyệt vọng anh đã có lần nghĩ tới chuyện tự tử.

Trong hoàng cảnh không có nhà ở, gia đình Hoài Linh mua lại chiếc chuồng heo mới xây của một người trong xóm, sau đó vải dù che xung quanh để tránh mưa gió rồi ở tạm. Khi lên 13 tuổi, nghệ sĩ Hoài Linh đã biết buôn bán phụ giúp gia đình mưu sinh. Từ chôm chôm, mía ghim, chuối khô, chuối sấy, lúc thì trà đá, chuối nấu, nước sâm... anh đều bán qua, miễn là có tiền mưu sinh anh đều làm tất.

Nghĩ về khoảng thời gian khó khăn một thời, danh hài trải lòng: "Bởi trải qua nhiều khó khăn nên khi đã có chút tên tuổi, tôi luôn cố gắng dành nhiều thời gian để khuyến khích và động viên những em mới vào nghề. Tôi muốn giúp các em bớt đi mặc cảm, có thêm động lực dấn thân trên con đường nghệ thuật".

Chắc cũng vì có tuổi thơ như thế mà Hoài Linh là một trong số ít những nghệ sĩ nổi danh nhất nhì làng hài Việt Nam nhưng luôn giữ cho mình cuộc sống bình dị, chân chất, thôn quê.

Nghệ sĩ Hoài Linh thường chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống giản dị - Ảnh: FB

Ca sĩ Phi Nhung

Trước khi trở thành người nổi tiếng, Phi Nhung đã từng phải chịu đựng không ít đau khổ và sự ghẻ lạnh của mọi người vì là con lai - Ảnh: FB

Sinh ra không biết mặt cha, mẹ bỏ đi lấy chồng nên nữ ca sĩ không được thường xuyên gọi tiếng mẹ. Đến lúc tưởng được đoàn tụ với mẹ ruột thì một tai nạn mang theo mẹ đi mãi mãi vào năm ca sĩ 8 tuổi. Thời gian sang Mỹ, trước khi bén duyên với con đường nghệ thuật, cô còn từng làm dọn dẹp, lau chùi ở bếp nhà hàng để kiếm sống.

Phi Nhung bảo cô từng rất cô đơn và muốn tuyệt vọng đến mức muốn tự tử. Thậm chí, cô còn lên chùa muốn đi tu nhưng cậu không cho mà bắt cô về nhà làm việc. Khi đó, cô không chịu làm việc nên bị cậu đánh rất nhiều và đã có ý định muốn tự tử. Nữ ca sĩ đã mua thuốc trừ sâu về định uống nhưng bị cậu phát hiện nên tự tử không thành.

Không chỉ vậy, một lần khác, Phi Nhung từng tâm sự cô đã có lần tự tử vì tình cảm: "Lần đó, tôi bị người ta gạt tình cảm, tiền bạc. Tôi buồn quá nên vào phòng uống hết một hộp thuốc ngủ". May mắn thay, cô được chuyên gia trang điểm Nhật Bình - người bạn thân của mình cứu.



Nữ ca sĩ đã mua thuốc trừ sâu về định uống nhưng bị cậu phát hiện nên tự tử không thành - Ảnh: Internet

NSƯT Thành Lộc

Nổi tiếng với những vai diễn hài cười rớt bụng nhưng Thành Lộc cũng từng rơi vào tuyệt vọng không còn lý tưởng sống - Ảnh: Internet

Trên sân khấu khán giả luôn nhìn thấy một Thành Lộc yêu đời, và luôn tạo tiếng cười cho công chưng, nhưng cũng ít ai biết được rằng anh cũng đã từng chìm trong nỗi đau và đã nghĩ tới cái chết.

Anh cho biết, thời gian bước chân vào con đường nghệ thuật chính là quãng thời gian đất nước còn khó khăn. Cũng chính vì thế mà thế hệ nghệ sĩ thời Thành Lộc rất ít người nghĩ đến việc đi làm nghệ thuật để nổi tiếng, họ đi làm chủ yếu để thỏa mãn đam mê.

Anh cũng từng chia sẻ, mình từng nản lòng và đổ vỡ niềm tin vì cảm thấy bản thân hy sinh vì một điều gì đó không có thật. Anh chênh vênh và mất đi lý tưởng sống của bản thân mình.

Thành Lộc từng chênh vênh và mất đi lý tưởng sống - Ảnh: Internet

"Đó là một cuộc đấu tranh rất là gay gắt giữa chúng tôi với những điều mâu thuẫn từ những người lãnh đạo của mình. Kết quả sau đó, như luật bất thành văn, người ta cấm không cho tôi hành nghề trong phạm vi thành phố. Thời điểm đó, bạn bè, đồng nghiệp cũng bỏ đi hết, chỉ mình tôi còn lại trơ trọi. Có lúc, tôi từng nghĩ đến ý định tự sát", Thành Lộc tâm sự.

Danh hài Thúy Nga

Vì dại rột mà rơi vào cảnh nợ nần chồng chất đến suýt bị ngân hàng siết nợ, danh hài Thúy Nga cũng đã đối diện giải quyết vấn đề và ngày càng thành công hơn - Ảnh: Internet

Nhìn hình ảnh đầy sức sống và lúc nào cũng vui tươi của danh hài Thúy Nga, ít ai biết cô cũng đã từng muốn kết liễu cuộc đời vì căn bệnh trầm cảm do nợ nần ngập đầu. Nói về quyết định sai lầm của mình, Thúy Nga kể: "Tôi đã mắc sai lầm trầm trọng khi nghe lời rủ rê hùn hạp kinh doanh. Tôi hùn rất lớn. Thậm chí tôi giao cả sổ đỏ căn nhà ở TP.HCM cho người ta để cầm ngân hàng lấy hơn 6 tỷ đồng đi làm ăn. Nhưng vì kinh doanh thất bại, tôi suýt bị ngân hàng đến siết nhà trừ nợ". Khoảng thời gian đó là lúc cô vừa sinh con được một tháng ở Mỹ. Lúc này, con gái chính là nguồn động lực mạnh mẽ để cô tiếp tục chiến đấu. Sau sự cố, cô đáp chuyến bay về Việt Nam để xử lý nợ nần và may mắn giữ được căn nhà gắn với bao kỷ niệm.

Có thể thấy, con người dù thành công và là người nổi tiếng đến đâu thì cũng có những khoảng "lặng" nơi lý trí trở nên lụi bại. Nhưng dẫu có thế, khi trực tiếp đối mặt với thử thách và chông gai thì cuộc sống sẽ mỉm cười và trao cho bạn những gì đáng trân quý nhất.