NTK Đỗ Mạnh Cường đáp trả khi bị 'soi mói' mua đồ hiệu đắt tiền cho các con nuôi

Sao Việt 26/03/2021 16:30

Nhận con nuôi thứ 8, Đỗ Mạnh Cường hứng chịu nhiều "gạch đá" của cộng đồng mạng về khả năng nuôi đến 8 đứa con nuôi và kể cả là chuyện đời tư của mẹ bé. Mới đây, khi nhà thiết kế đưa con gái đi mua đồ mới cũng bị phản ứng một cách phi lý: "Sao lại mua đồ hiệu cho con mặc?".

Có thể nói, việc gia đình SIXDO của NTK Đỗ Mạnh Cường chào đón thêm thành viên thứ 8 đang trở thành tâm điểm sự chú ý của nhiều người. Mọi cập nhật trên tài khoản mạng xã hội của anh đều nhận về rất nhiều lượt tương tác từ phía cộng đồng mạng. 

Phía NTK cũng đã cố gắng chia sẻ và cập nhật những thông tin chân thực nhất về cuộc sống trong gia đình SIXDO của bé Sóc cho mọi người theo dõi. Chắc có thể vì quá quan tâm đến cuộc sống của bé ở gia đình mới mà nhiều người đã có những góp ý trái chiều cho việc này. Ngoài những thông tin nghi ngờ về khả năng nuôi dưỡng 8 đứa trẻ thì mới đây, khi anh đưa các bé đi mua đồ tại cửa hàng Chanel cũng đã làm dấy lên sự nghi kỵ về cách dạy con của anh. Theo một số thành viên mạng, các bé còn quá nhỏ, việc tập tành cho bé thói quen tiêu xài ăn diện bây giờ lại không được đánh giá cao. 

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Bé Mymy và bé Sóc được Bố Cường đưa đi shoping mua đồ hiệu Chanel - Ảnh: FB

Ngay khi những thông tin này được bàn luận rầm rộ, mới đây NTK Đỗ Mạnh Cường cũng đã thẳng tay đáp trả lại loạt bình luận này.

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Bài đăng của NTK Đỗ Mạnh Cường - Ảnh: FB 

Nội dung bài đăng cho thấy NTK nổi tiếng hiện đang khá khó chịu và thắc mắc không hiểu tại sao việc mua đồ hiệu cho con thì có gì sai. Anh khẳng định, anh đang cố gắng làm lụng bằng chính sức lao động của mình chỉ để lo cho các con có cuộc sống no ấm hơn và không bao giờ "để cho các con đói ăn, ăn mặc lôi thôi lếch thếch". 

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Đa số những bình luận của cộng đồng mạng đều khuyên anh cường không nên chấp nhặt chuyện này và hãy tập trung chăm lo cho con nhỏ - Ảnh: FB

Bên dưới bài đăng, rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng tỏ ý ủng hộ anh và khuyên anh không nên quan tâm đến những kẻ kém duyên mà hãy tập trung chăm lo thật tốt cho các bé. 

Được biết, hiện tại ở gia đình SIXDO, bé Sóc đang thích nghi rất tốt và bé cũng có một người chị em mới đó là bé Mymy. Hai chị em thường được bố Cường chụp ảnh chung và đưa đi chơi chung. 

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Bé Sóc và bé My My được bố Cường ăn diện thật xinh và chụp ảnh chung - Ảnh: FB
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Hình ảnh bé Sóc khi mới về nhà Đỗ Mạnh Cường - Ảnh: FB
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Các con được Bố Cường đưa đi chơi và thường xuyên mặc đồ giống nhau - Ảnh: FB

Có thể thấy cuộc sống của bé Sóc tại gia đình mới đã thay đổi khá nhiều so với trước kia. Được biết những ngày đầu tiên khi được NTK đón về bé khóc và đòi mẹ khá nhiều. Thế nhưng hiện tại, tinh thần của bé đã dần ổn định và không còn quấy khóc như trước. Bé đang trong giai đoạn thích nghi và hòa nhập với gia đình mới. Những hoạt động gần đây của NTK Đỗ Mạnh Cường phần nào giúp bé thân thiết hơn với những thành viên còn lại trong gia đình. Trước đó NTK cũng đã bày tỏ mong muốn được mọi người tin tưởng và không đào quá sâu về việc "tại sao mẹ bé không tiếp tục nuôi bé", và hãy ngừng chỉ trích người mẹ trẻ này. Hơn nữa anh đã và đang chăm sóc rất tốt cho 7 đứa bé trước vì thế với bé Sóc, anh cũng rất tự tin có thể làm tốt nhiệm vụ làm "Bố Cường" của con.  

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Từ khóa:   Nhận con nuôi NTK Đỗ Mạnh Cường Gia đình SIXDO

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