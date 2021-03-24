Ca sĩ Vy Oanh mang bầu lần 3 vẫn trẻ trung xinh đẹp vô đối, 'bí kíp' gì đây?

Mới đây, ca sĩ Vy Oanh bất ngờ thông báo đã mang bầu được 8 tháng. Điều đáng ngạc nhiên hơn là dù đã 3 lần mang thai nhưng nhan sắc của cô vẫn vô cùng trẻ đẹp.

Trong bài viết mới nhất, nữ ca sĩ chia sẻ cảm xúc của mình về lần mang bầu này: "Nhiều cảm xúc quá biết nói sao cho hết bây giờ! Quà tặng lớn lao này ba mẹ và anh chị chỉ biết mong ngóng từng ngày để được gặp con yêu. Bé ngoan của mẹ gần 8 tháng rồi í, đạp muốn banh bụng mami rồi." Vy Oanh đăng bài thông tin chính thức về việc mang bầu và gửi lời cảm ơn đến mọi người - Ảnh: FB Trong clip đi kèm của bài đăng, giọng ca "Đồng xanh" mang bầu sắp vượt mặt nhưng nhan sắc vẫn thăng hạng như "nàng thơ". Khó có thể tin được, đây chính là bà mẹ 2 con và đang mang bầu thêm đứa con thứ 3 trong bụng.

Hình ảnh cắt từ clip cho thấy, dù đã bầu sắp đến ngày lâm bồn nhưng cô vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp - Ảnh:FB Trong khi rất nhiều phụ nữ bước vào giai đoạn bầu bí sẽ thay đổi cơ thể, đường nét trên gương mặt bắt đầu nở nang thì cô ca sĩ "Để cho em khóc" vẫn đẹp bất chấp. Nhiều người cũng thắc mắc, không biết Vy Oanh dùng bí quyết nào để mang bầu 8 tháng nhưng cơ thể vẫn đẹp tự nhiên như thế. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng đã gửi lời chúc mừng đến mẹ bầu Vy Oanh - Ảnh: FB Hình ảnh Vy Oanh lúc mang bầu 5 tháng trong tiệc sinh nhật con trai, cô diện đầm suông để che bụng bầu, thế nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp không chút tì vết- Ảnh: FB Trong lần chia sẻ gần đây, cô cho biết, lần thứ 3 mang bầu, cô bị nghén mùi thức ăn và nôn nhiều ở giai đoạn đầu. Cô chủ yếu nằm dưỡng thai tại nhà nên cảm thấy không thoải mái. "May nhờ ông xã chiều chuộng nên tinh thần của tôi đỡ được phần nào. Anh còn thuê thêm người giúp việc để hỗ trợ vợ mang bầu", Vy Oanh cho biết.

Hình ảnh cô đăng tải cách đây ít ngày khi bơi lội cùng con trai, cũng cho thấy gương mặt mộc xinh đẹp đáng ngưỡng mộ - Ảnh: FB Cô cũng tiết lộ thêm bí kíp gìn giữ nhan sắc của cô khi mang bầu. Khi đã qua thời kỳ ốm nghén, Vy Oanh tập yoga, bơi lội hàng ngày để tăng sức đề kháng, sự dẻo dai cho cơ thể. Các cơ, xương khớp của cô được linh hoạt hơn, tay chân không bị phù. Ca sĩ cũng hạn chế ăn đường, bổ sung nhiều loại vitamin và rau xanh. Hình ảnh Vy Oanh tập yoga bên bờ hồ - Ảnh: FB Có lẽ nhờ có chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý nên nữ ca sĩ mới có hình thể đẹp như thế. Được biết, hai con trước của ca sĩ Vy Oanh - bé Voi (6 tuổi) và Tuệ Vĩ (3 tuổi) - sinh ra ở Mỹ, và lần lâm bồn thứ 3 này cô chọn sinh con tại một bệnh viện phụ sản quốc tế Việt Nam.

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