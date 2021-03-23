Sức khỏe nhạc sĩ Lê Quang sau khi cắt đi chân phải ra sao?

Những cập nhật mới nhất của vợ cũ Bằng Kiều cho thấy nhạc sĩ Lê Quang đã hồi phục sau ca phẫu thuật cắt chân nguy hiểm.

Thời điểm cuối tháng 9/2020, nhạc sĩ Lê Quang phải nhập viện vì bị nghẽn mạch máu ở đầu. Cũng thời điểm đó, bạn bè và người hâm mộ của ông không khỏi lo lắng khi hay tin ông phải cắt bỏ chân phải để loại trừ nguy cơ ung thư, nguy hiểm tính mạng.

Cô vui mừng chia sẻ, "Nhìn những tấm hình sống động này sẽ không ai nghĩ là chỉ cách đây vài tháng anh đã trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ đi cái chân phải."

Vị nhạc sĩ đã trở nên hồng hào không còn dấu tích của bệnh tật - Ảnh: FB

Hình ảnh cho thấy vị nhạc sĩ với gương mặt hồng hào đầy sức sống và rất vui vẻ trong bữa tiệc. Ông cười rất tươi khi chụp hình cùng mọi người và trên mặt hầu như không còn vẻ tiều tụy của bệnh tật như trước đây. Có thể thấy nhạc sĩ của loạt hit Dòng máu Lạc Hồng, Mưa trên cuộc tình, Tôi là ai, em là ai... đã hoàn toàn hồi phục và quay trở lại cuộc sống thường ngày.

Trizzie Phương Trinh cũng chia sẻ thêm rằng bản thân cô đã từng chứng kiến những hình ảnh tiều tụy của nhạc sĩ khi ông bệnh và giờ thì cô rất vui mừng khi thấy ông khỏe mạnh trở lại trong tiệc sinh nhật tuổi 53 của nhạc sĩ.

"Đêm qua (22/03) là tiệc sinh nhật nhưng cũng là tiệc ăn mừng anh Quang vượt qua cơn hoạn nạn và đã trở lại lợi hại hơn xưa mặc dù chân anh còn đi khập khiễng", cô viết.

Vợ cũ Bằng Kiều vui vẻ chụp ảnh cùng vị nhạc sĩ sau cơn hoạn nạn vì bệnh tật - Ảnh: FB

Trizzie Phương Trinh cho hay, những ngày vị nhạc sĩ phải trải qua đau đớn vì bệnh tật đã qua. Cô không quên nhắc tới công lao to lớn này là nhờ tình thương của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả và người đặc biệt nhất là ca sĩ Cam Thơ (bà xã của nhạc sĩ). Được biết trong suốt quá trình nhạc sĩ bị bệnh, bà xã của ông đã luôn bên cạnh, không ngừng chăm sóc và hỗ trợ ông trong những lúc khó khăn nhất.

Cuối bài đăng cô ca sĩ cũng đã gửi lời chúc sức khỏe chân thành đến nhạc sĩ Lê quang, cô nói, "Thương chúc anh thật nhiều sức khoẻ, lúc nào cũng được bà xã yêu thương, gia đình luôn hạnh phúc…".

Hình ảnh cận mặt cho thấy sức khỏe của nhạc sĩ Quang Lê đã hoàn toàn hồi phục - Ảnh: FB

Như vậy, có thể nói sau ca phẫu thuật cắt chân nguy hiểm, thì cho đến nay nhạc sĩ Lê Quang đã khỏe mạnh. Sau khi thông tin này được đăng tải, rất nhiều người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp của nhạc sĩ đã vui mừng gửi những lời chúc tốt đẹp đến ông. Đồng thời họ cũng biết ơn và khen ngợi bà xã Cam Thơ vì đã luôn bên cạnh ông trong thời điểm tận cùng khó khăn.