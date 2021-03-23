Ca sĩ Akira Phan bị chỉ trích vì phát ngôn về việc phụ nữ mặc gợi cảm

Sau clip ca sĩ Akira Phan đăng tải gần đây có liên quan đến việc phụ nữ gợi cảm, cộng đồng mạng đã cho rằng việc nam ca sĩ phát ngôn như thế là thiếu tôn trọng phụ nữ.

Theo đó, trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội Tik Tok, giọng ca Mùa đông không lạnh cho biết: “Phụ nữ thích ăn mặc gợi cảm để thu hút ánh nhìn của đàn ông. Đến khi đàn ông nhìn chằm chằm vào những chỗ gợi cảm thì lại mắng… Tại sao khó hiểu vậy phụ nữ ơi”. Ngay lập tức, chia sẻ này của anh nhận nhiều phản ứng gay gắt từ phía cộng đồng mạng. Họ cho rằng việc nam ca sĩ phát ngôn như thế là thiếu tôn trọng phụ nữ. Phái đẹp chỉ diện đồ như vậy vì họ thấy thoải mái và tự tin, chứ không phải nhằm mục đích thu hút đàn ông như lời Akira Phan nói.

Trên Tiktok cá nhân, Akira Phan đã có phát ngôn về phụ nữ gây tranh cãi Bên cạnh đó, không ít những bình luận còn gay gắt chỉ trích Akira Phan là người nổi tiếng nhưng không cẩn trọng lời nói: "Với một người từng nổi tiếng thì ăn nói như thế này thật thiếu hiểu biết", "Phụ nữ mặc đồ gợi cảm đơn giản là để trông đẹp hơn thôi, đẹp ở đâu thì khoe ở đó”, “Ai nói phụ nữ mặc gợi cảm chỉ để cho đàn ông ngắm?”, “Ca sĩ người nổi tiếng mà tư duy tệ vậy”... Akira Phan sinh năm 1985, là một trong những ca sĩ nổi đình đám ở những năm 2010 với loạt hit như Mùa đông không lạnh, Điều ước giản đơn, Lời nguyền, Đợi chờ là hạnh phúc… Trước đây, nam ca sĩ từng gây chú ý với việc phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi ngoại hình và từng bị chỉ trích vì hành động ký tên lên vòng 1 của fan nữ.

Trước đó, nam ca sĩ cũng từng vướng phải phản ứng trái chiều từ dư luận khi phẫu thuật thẩm mỹ cùng một số phát ngôn khác - Ảnh: FBNV Trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới hồi tháng 11/2020, giọng ca Đợi chờ là hạnh phúc tiết lộ, có rất nhiều fan nữ theo đuổi và bày tỏ tình cảm với anh. Thậm chí, nhiều phụ nữ còn sẵn sàng chu cấp tiền bạc, chỉ cần Akira Phan đón nhận tình cảm của họ. “Tôi gặp nhiều trường hợp tuyên bố sẵn sàng chu cấp tiền bạc cho mình. Nhưng tính tôi không thích bị phụ thuộc, bị lệ thuộc vào kinh tế của phụ nữ. Tôi muốn khi nào nắm chắc nguồn kinh tế cho mình thì mới dám yêu đương. Thật sự nhiều lúc gặp khó khăn, tôi cũng từng suy nghĩ đến, nhưng tính tôi lại không chịu “dưới cơ” một người khác. Tôi không thể để ai đó áp đặt hay ép mình vào một cái gì đó. Tính tôi chịu ngọt, còn ai căng thẳng tôi lại càng căng hơn” – báo Thanh Niên đưa tin.

Vợ NS Thương Tín: 'Anh ấy hất em ra, đến việc em đút cho ăn mà anh ấy cũng mắc cỡ' Bà xã Thương Tín tâm sự với Trịnh Kim Chi: “Em phải nói mãi anh ấy mới chịu để em thay áo cho. Anh ấy cứ đòi tự thay nhưng bị liệt một bên chân, đứng không nổi thì thay sao được. Anh ấy còn hất em ra. Đến việc em đút cho ăn anh ấy cũng mắc cỡ”.

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