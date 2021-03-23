Vừa kỷ niệm 53 năm ngày cưới hạnh phúc bên trời Tây, vợ chồng Bảo Quốc đã ‘vội tính’ đến lúc kỷ niệm 100 ngày

"Hôm nay là ngày đáng nhớ nhất của vợ chồng tôi. Cách đây 53 năm, vào năm 1968, chúng tôi kết hôn với nhau và hôm nay là kỷ niệm 53 năm ngày cưới.

Mới đây, trên kênh Youtube của NSƯT Bảo Quốc đã đăng tải một clip quay lại cảnh vợ chồng ông cùng con cháu tổ chức lễ kỷ niệm 53 năm ngày cưới tại Mỹ. Nghệ sĩ Bảo Quốc nói:

Nam nghệ sĩ hoài niệm về thuở mới gặp vợ, lúc đấy hai người mới có mười mấy tuổi. Vậy mà thương nhau, yêu nhau và chung sống đến tận bây giờ. Bảo Quốc cho biết vợ chồng ông có 4 người con và rất nhiều cháu. Nào là cháu nội, cháu ngoại, cháu cố… đến độ ông không thể nhớ hết.

Niềm vui lớn nhất là sau 53 năm, vợ chồng tôi vẫn sống với nhau rất hạnh phúc. Không một điều gì khiến hai vợ chồng tôi phải phiền lòng hay buồn lòng về nhau hết. Nhờ vậy, chúng tôi mới sống với nhau được 53 năm”.

Nghệ sĩ Bảo Quốc luôn hi vọng vợ chồng ông sẽ sống khỏe để đợi tới kỷ niệm 100 năm ngày cưới

Đây không phải là lần đầu tiên gia đình nam nghệ sĩ tổ chức tiệc kỷ niệm ngày cưới với gia đình thân yêu. Những năm vừa qua, khi đến ngày kỷ niệm, gia đình ông đều sum vầy như thế. Bảo Quốc chia sẻ chỉ khi nào kỷ niệm rơi vào những số chẵn như 10 năm, 20 năm, hay 30 năm… thì vợ chồng ông mới tổ chức “quy mô” lớn hơn. Khi đó, cặp vợ chồng nghệ sĩ sẽ mời thêm những bạn bè, đồng nghiệp đến để cùng chung vui.

“Năm 2018 vừa rồi, vợ chồng tôi kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Đây là một dấu mốc quan trọng nên gia đình tôi mới tổ chức tiệc tại Mỹ và cả Việt Nam để mời toàn bộ bạn bè tới chung vui”, nghệ sĩ Bảo Quốc nói.

Cặp vợ chồng cùng con cháu đi ăn tiệc ở một nhà hàng sang trọng tại Mỹ

Cũng trong lần kỷ niệm 53 năm ngày cưới này, Bảo Quốc cho biết vợ chồng ông sẽ cố gắng đợi thêm 50 năm nữa để đến lần kỷ niệm thứ 100. Nghệ sĩ tính luôn cả thời điểm đó, các con ông đã độ 90 tuổi và cháu ông chắc cũng phải ngoài 70 mất rồi. Mặc dù biết là mình tính xa nhưng nam nghệ sĩ vẫn vui vẻ, lạc quan và hi vọng vợ chồng mình có thể sống khỏe đến lúc ấy để được tận hưởng “Kỷ niệm 100 năm ngày cưới Bảo Quốc – Thu Thủy”.

Tại nhà Bảo Quốc, cháu gái ông thay mặt bố mẹ tặng quà đắt tiền cho vợ chồng ông, cùng với đó là những lời chúc đầy ngọt ngào. Dù cháu gái Bảo Quốc không rành tiếng Việt vì sống tại Mỹ từ nhỏ, nhưng vẫn cố chúc ông bà bằng tiếng Việt. Sau màn tặng quà, chúc tụng, vợ chồng Bảo Quốc cùng con cháu ăn diện thật đẹp để tới ăn một nhà hàng sang trọng, đắt tiền. Theo lời con rể Bảo Quốc, đây là nhà hàng lâu đời, nổi tiếng và khá đắt tiền tại Mỹ.

Chiếc mền bông ấm áp của con cháu tặng cho vợ chồng nghệ sĩ

Bên cạnh đó, vợ chồng ông đã cùng khui quà con cháu gửi tặng tại nhà. Vợ chồng nghệ sĩ rất vui mừng khi được tặng một chiếc mền bông cực ấm áp, “Mới đắp là buồn ngủ rồi”, Bảo Quốc hài hước thốt lên.