'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh làm mẹ đơn thân: Giấu con chuyện mình là người nổi tiếng, từng không dám cho con ra ngoài trời vì sợ nhiễm khuẩn

Nếu thường xuyên theo dõi trang cá nhân của Việt Trinh , người xem có thể thấy rằng “ người đẹp Tây Đô ” rất ít khi đăng tải hình ảnh của con trai Thiện Nhân. Số lượng hình ảnh ấy dường như chưa đếm hết bằng hai bàn tay. Vậy mà mỗi lần “hé lộ” về vóc dáng cậu con trai, Việt Trinh luôn chọn chụp những góc khuất của bé. Đối với những tấm ảnh được chụp chính diện, nữ diễn viên cũng che hẳn mặt con trai.

Thậm chí, nữ diễn viên còn giấu nhẹm chuyện mình là người nổi tiếng với con trai. Chỉ đến khi đi chơi với mẹ, thấy mọi người chạy lại xin chụp hình chung thì Thiện Nhân mới tò mò, thắc mắc và phát hiện ra sự thật.

Giải thích lý do về vấn đề này, “người đẹp Tây Đô” cho biết: “Cuộc sống của Thiện Nhân đã thiệt thòi từ nhỏ nên tôi không muốn có thêm bất cứ sự tác động nào đến con, dù là nhỏ nhất”. Việt Trinh cũng từng chia sẻ: "Tôi không muốn bé xuất hiện sớm với truyền thông để con được hồn nhiên cảm nhận và tận hưởng cuộc sống như quyền lợi của một đứa trẻ bình thường” – báo Thời Đại + đưa tin.

Ngoài ra, Việt Trinh còn từng không dám cho con ra ngoài trời vì sợ con nhiễm khuẩn. Nữ diễn viên cho biết vì bé yếu ớt khi mới sinh ra, thế nên dường như trong suốt 2 năm đầu tiên, cô chỉ cho Thiện Nhân ở nhà. Vì vậy mà gần 2 tuổi, cậu bé mới biết nói.

'Người đẹp Tây Đô' chia sẻ không muốn con xuất hiện sớm với truyền thông để Thiện Nhân tự do tận hưởng cuộc sống - Ảnh: FBNV

Trong một lần trả lời với báo chí, “người đẹp Tây Đô” cũng chia sẻ cậu bé khác mẹ ở chỗ là không bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ sớm như Việt Trinh lúc bé. Tuy nhiên, Thiện Nhân lại giỏi toán. Nữ diễn viên thoải mái cho con được phát triển theo thế mạnh của cậu bé, vậy nên cô không ép con trai phải học bất kì điều gì rập khuôn. Kể cả việc học tiếng Anh cũng như thế, Việt Trinh chia sẻ sẽ dựa vào sự đánh giá của thầy cô để định hướng cho tương lai bé tốt hơn.

Bên cạnh đó, Việt Trinh còn chu đáo lo lắng cả phần tâm lý cho con trai. Lo sợ rằng sống cùng mẹ và chị em gái sẽ khiến Thiện Nhân không được “mạnh mẽ”, thế nên nữ diễn viên đã nhờ một cháu trai 25 tuổi thường xuyên gần gũi và bảo ban cậu con trai nhỏ của mình.

“Mẹ con tôi gần gũi, khăng khít lắm, nhưng 3 năm nay Thiện Nhân không cho tôi ngủ chung nữa. Nhân bảo, phái nam không được ngủ với phái nữ” – báo Thời Đại + dẫn lời Việt Trinh.

Những hình ảnh đời thường giản dị của diễn viên Việt Trinh - Ảnh: FBNV

Hiện tại, bé Thiện Nhân đang sống cùng mẹ trong một căn biệt thự tại Lái Thiêu - Bình Dương. Được biết căn biệt thự vườn của Việt Trinh có tổng diện tích lên đến 2.500m2. Tuy nhiên, phần lớn diện tích này lại dành cho khu vườn rất nhiều cây trái. Hàng ngày, ngoài việc dành thời gian chăm sóc con, “người đẹp Tây Đô” còn tất bật với vườn cây trái, livestream bán hàng để gây quỹ thiện nguyện, và thường xuyên tổ chức nhiều chuyến đi làm từ thiện.