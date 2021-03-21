Bác sĩ phán vô sinh, NSND Bạch Tuyết chấp nhận buông tay mối tình đầu 7 năm, người chồng ngậm ngùi: ‘Hai đứa thương nhau quá làm sao bây giờ?’

Năm đó, ông bầu đoàn Dạ Lý Hương mời cả đoàn cầu thủ xem hát. Tam Lang được nhiều đào, kép chú ý vì quá đẹp trai, lên sân khấu giao lưu. Dù vậy, về ấn tượng ban đầu, nữ nghệ sĩ dường như không để tâm đến Tam Lang lắm.

Trong chương trình “Gõ cửa thăm nhà”, NSND Bạch Tuyết đã nhắc lại mối tình đầu lãng mạn cũng là hôn nhân đầu tiên với cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang . Được biết, nữ nghệ sĩ kết hôn năm 1967 và chia tay sau 7 năm chung sống.

"Ông Tam Lang hiền vậy đó, dễ thương muốn chết luôn. Khi đó thâm tâm tôi nghĩ mình có bà dì ghẻ. Đào hát hay bị người ta nói là lấy chồng không đàng hoàng. Vì thế, tôi muốn có một đám cưới sao cho rầm rộ, danh vọng dữ dội để mẹ kế không coi thường mẹ mình”, bà hóm hỉnh kể.

Cho đến khi đội bóng của Tam Lang giành chiến thắng giải Merdeka đầu tiên, ông về ghé sân khấu thăm Bạch Tuyết. Thấy nghệ sĩ đang diễn, ông kiên nhẫn chờ đến hết show để nói chuyện. Sau đó, ông đã ngỏ lời: "Ví dụ bây giờ anh về nói với gia đình là mình cưới nhau, Bạch Tuyết có chịu không?".

Ba tháng sau, hai bên gia đình gặp nhau bàn hôn sự. Bạch Tuyết chia sẻ bà không mong gì hơn việc lập gia đình với người đàn ông đàng hoàng đầu tiên trong đời mình. Thế nhưng, hai người đã chia tay nhau sau 7 năm chung sống vì lí do bác sĩ khẳng định bà không thể có con. Bởi lẽ Tam Lang là con trong gia đình phải có trách nhiệm sinh con nối dõi, thế nên bà không còn cách nào khác phải đành đoạn rời xa người chồng mà bà hết mực thương yêu.

"Vì tôi không sinh con nên tôi với ông Tam Lang mới thôi. Thấy ông đau khổ chuyện trách nhiệm nối dõi, tôi chắp tay nói: Thôi em trả anh về với gia đình. Ông trả lời: Nhưng bây giờ hai đứa thương nhau quá làm sao thôi bây giờ? Tôi mới nói ông là làm người phải coi chữ hiếu làm trọng, nên thôi nhau đi để anh có vợ khác. Nếu không, làm sao tôi thôi được. Ông là người tốt, mọi thứ đàng hoàng. Chúng tôi không có bi kịch. Thời đó, tôi tự dằn vặt mình: Sao có người đàn ông như thế mà chúng tôi không được ở với nhau kỳ vậy? Cái số mình lạ lùng ghê vậy?", bà kể trong nuối tiếc.

Thời đó, cặp đôi chia tay nhau trong âm thầm vì sợ scandal. Hậu ly hôn, nữ nghệ sĩ vùi đầu vào công việc, đến mức phải thuê sẵn một phòng trong bệnh viện để nếu mệt quá sẽ vào thẳng đó nghỉ ngơi. Cũng chính sự tất bật đó mà “Cải lương chi bảo” chẳng còn tâm trí mà suy nghĩ đến chuyện buồn.

6 tháng sau, đang ngồi hóa trang, bỗng dưng bà òa khóc nức nở khiến cha bà không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này, bà mới thú thật là đã chia tay chồng cũ.

NSND Bạch Tuyết viếng chồng cũ hồi 4/6/2014 - Ảnh: Người Lao Động

Để quên chuyện buồn hôn nhân, Bạch Tuyết quyết định hòa mình vào những cuộc chơi rồi về đi tu. Nhân duyên mới tới, bà bất ngờ gặp một đại gia có hai bằng Tiến sĩ ở Pháp. Vậy mà mối duyên này cũng không theo bà mãi. Có lúc Bạch Tuyết nghĩ, hình như do yêu nghề quá mà dù có bao nhiêu người đàn ông đồng hành trong đời, bà vẫn chỉ yêu cải lương.

“Cải lương luôn mang đến những niềm hy vọng, những triết học đơn giản mà làm người ai cũng phải học. Tôi chọn nghề này vì muốn toàn tâm toàn ý trả ơn những bậc tiền bối cải lương trong nhiều thế hệ, Khi còn sống, tôi làm hết sức mình để trả ơn, còn sau đó thế nào thì chưa cần phải suy nghĩ”, NSND Bạch Tuyết tâm tình.