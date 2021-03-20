NS Thương Tín: Sức khỏe yếu dần hậu đột quỵ, đến bữa phải tháo hàm giả, nhai thức ăn bằng nướu

Trong cuộc gặp gỡ mới nhất với Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ Thương Tín đã chia sẻ về cuộc sống hậu đột quỵ của mình... Được biết, sức khỏe ông yếu dần, lại không có người chăm nom.

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, vào chiều 18/3, Trịnh Kim Chi hẹn gặp Thương Tín để trao phần tiền còn lại sau khi mua bảo hiểm. Từ tổng số tiền quyên góp 406 triệu đồng, cô trao tiền cho diễn viên 2 đợt và mua gói bảo hiểm cho con gái ông. Số tiền còn lại 22 triệu đồng được NSƯT trao tận tay Thương Tín.

“Anh từng ngã một lần, cộng thêm đột quỵ nên hai chân rất yếu. Anh đi chậm và chân luôn run, phản ứng cũng chậm hơn người bình thường một nhịp. Những ngày gần đây, anh Tín thấy yếu, dễ mệt, đi đâu làm gì cũng mau xuống sức và khả năng đề kháng kém. Anh hạn chế lái xe vì cứ tập trung vào cầm lái là đau đầu và mệt trong người", Trịnh Kim Chi chia sẻ với Vietnamnet.

Nam nghệ sĩ tự lái xe máy đến gặp Trịnh Kim Chi - Ảnh: Vietnamnet

Mặc dù vào hôm hẹn gặp, nữ diễn viễn đã dặn đàn anh hãy đi taxi hoặc xe ôm công nghệ đến, nhưng cô vẫn thấy ông tự cầm lái. NSƯT lo lắng vì trước đó không lâu, Thương Tín từng ngã xe máy do không làm chủ được cơ thể. Nam nghệ sĩ bày tỏ sự tức tối khi có cảm giác mình sắp ngã nhưng lại bất lực, chẳng thể cứu vãn tình hình.

Trong buổi gặp, Trịnh Kim Chi trao đổi với Thương Tín về việc lắp răng giả cho ông. Hiện tại, ông không còn răng thật. Hàm răng giả của Thương Tín hiện đã cũ. Mỗi bữa ăn, ông phải tháo hàm giả, nhai thức ăn bằng nướu rồi nuốt. May mắn, nam diễn viên không bị đau bao tử.

Thương Tín dự định sẽ làm lại răng trong thời gian sắp tới - Ảnh: Vietnamnet

Theo đó, Thương Tín định lắp răng giả sớm để 10 ngày sau kịp về quê dự giỗ ba. Trịnh Kim Chi cũng đang lo việc này giúp nam nghệ sĩ để ông có thể phát âm rõ chữ như bình thường. Thế nhưng vì hậu đột quỵ, sức khỏe Thương Tín chưa thực sự ổn định nên chắc chắn không đảm bảo để tiểu phẫu hay tiêm thuốc tê.

Cũng theo Trịnh Kim Chi, chị Bùi Kim Chi (vợ nghệ sĩ Thương Tín) vừa xin cho con gái nghỉ học thêm một tuần để hoàn tất việc mua gói bảo hiểm cũng như thu xếp việc ở TP.HCM. Sau đó, chị và con gái sẽ về Phan Rang sinh sống như trước đây. Bên cạnh đó, chị sẽ xây một tiệm tạp hóa để mưu sinh, nuôi con và thi thoảng Thương Tín về quê cũng có chỗ ở lại.

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