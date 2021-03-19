Tối 18/3, NSƯT Lê Hằng đã qua đời tại Bệnh viện Quân đội 108, thọ 86 tuổi.

Theo nguồn tin từ VTC News, NSƯT Lê Hằng - diva nhạc đỏ thập niên 1960 với bản hit Trước ngày hội bắn - qua đời tối 18/3 tại Bệnh viện Quân đội 108, thọ 86 tuổi.

Chị Nga, con gái của NSƯT Lê Hằng, cho biết, bà được bác sĩ chẩn đoán ung thư đại tràng vào năm ngoái. Trước khi mất, nghệ sĩ khó thở vì viêm phổi. Hiện tại, gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho bà.

NSƯT Lê Hằng (còn có tên Thanh Hằng) là một trong những ca sĩ nổi tiếng từ trước năm 1954. Bà tên thật là Lê Lệ Hào, sinh ngày 22/10/1935 tại làng Giáp Nhị, Thanh Trì, Hà Nội trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật.

Do hoàn cảnh khó khăn, bà nghỉ học sớm và đan len thuê. Nhờ có giọng hát truyền cảm, Lê Hằng nhận lồng tiếng và tham gia ca hát. Sau khi giành giải Nhất cuộc thi hát do Đài phát thanh Hà Nội tổ chức, Lê Hằng được mời hát cho các rạp Long Biên, Đại Đồng, Tháng Tám, Công Nhân…

NSƯT Lê Hằng - Ảnh: Tư liệu

Là ca sĩ nổi tiếng, khi thủ đô Hà Nội được giải phóng, Lê Hằng tham gia tích cực vào các hoạt động văn nghệ của đoàn thể lúc bấy giờ. Bà gia nhập đoàn Văn công Sư đoàn 312, rồi sau đó trở thành nữ ca sĩ chính của đoàn Văn công Quân khu Việt Bắc cho tới khi về hưu năm 1985.

NSƯT Lê Hằng nổi tiếng với bài Trước ngày hội bắn hát cùng Trịnh Quý, tiết mục đã đạt được 3 huy chương năm 1962. Tại Hội diễn Văn nghệ toàn miền Bắc năm đó, bà giành Huy chương Vàng. Với giọng hát trong trẻo, cao vút của NSƯT Lê Hằng và sự mộc mạc trong chất giọng của nhạc sĩ Trịnh Quý, bài hát ngay từ khi ra đời đã nhận được sự ủng hộ đông đảo từ khán giả, đặc biệt là các anh lính.

Ngoài ra, NSƯT Lê Hằng còn là bóng hồng trong những tình khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn: Tà áo xanh, Lá đổ muôn chiều, Vàng phai mấy lá, Chiếc lá cuối cùng... cùng câu chuyện về mối tình câm lặng đã trở thành huyền thoại văn nghệ.

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