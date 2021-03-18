Nghệ sĩ Mạc Can: Chân phù to đi lại khó khăn, bị đạo diễn hủy vai

Hậu trường 18/03/2021 08:45

Về tình trạng sức khỏe hiện tại, Mạc Can cho biết chân ông bị phù to, sức khỏe không đảm bảo nên hơi khó để đi diễn. Bên cạnh đó, Mạc Can cho biết mới đây ông vừa bị đạo diễn hủy vai do khó khăn trong việc di chuyển lẫn thực hiện vai diễn.

Mới đây, MC Cát Tường cùng diễn viên hài Tiết Cương đã chia sẻ đoạn clip dài hơn 15 phút trên trang cá nhân ghi lại buổi thăm nhà nghệ sĩ Mạc Can. Diễn viên Tiết Cương cho biết anh vừa gặp Mạc Can lúc ông lên sân khấu 5B để nhận khoản tiền trợ cấp 2 triệu đồng.

Về tình trạng sức khỏe hiện tại, Mạc Can cho biết chân ông bị phù to, sức khỏe không đảm bảo nên hơi khó để đi diễn. Bên cạnh đó, Mạc Can cho biết mới đây ông vừa bị đạo diễn hủy vai do khó khăn trong việc di chuyển lẫn thực hiện vai diễn.

mac can 1
 MC Cát Tường và diễn viên Tiết Cương đến thăm nghệ sĩ Mạc Can - Ảnh: Youtube NV

Mạc Can chia sẻ, do địa điểm quay ở xa cùng vai diễn đòi hỏi phải đứng liên tục nên đạo diễn phải gọi xin lỗi, hủy vai ông để đảm bảo sức khỏe. Vì hiểu được tình hình sức khỏe của bản thân cũng như tính chất công việc nên Mạc Can vui vẻ chấp nhận, không hề trách móc gì đàn em.

Ngoài ra, đạo diễn còn hứa sẽ cố gắng hoàn thành các phân đoạn trước, sau đó chờ ngày quay ở bối cảnh thuận lợi hơn sẽ gọi cho ông. Được biết đây là một vai Thổ địa trong các tập phim cổ tích vốn từ trước đến nay vẫn do nghệ sĩ Mạc Can đảm nhận.

mac can 2
 Chân của nghệ sĩ Mạc Can sưng to nên khó di chuyển - Ảnh: Youtube NV

Về việc điều trị sức khỏe của mình, Mạc Can cho biết ông thường nhờ bác sĩ đến nhà để thăm khám, vì yêu mến ông nên bác sĩ cũng không nhận tiền. Do chân phù to nên ông di chuyển khá khó khăn, phải nhờ đến dụng cụ hỗ trợ đi lại. 

mac can 3
 Dẫu tình trạng bệnh như thế, nghệ sĩ Mạc Can vẫn luôn vui vẻ và lạc quan - Ảnh: Youtube NV

Cuối video, Mạc Can xúc động khi được MC Cát Tường gửi tiền hỗ trợ: "Tôi rất cảm ơn anh chị em nghệ sĩ, đồng nghiệp. Bây giờ tôi già rồi, tôi bị đau khớp, ban đầu thì bị bệnh gút. Bác sĩ bảo tôi đừng nhậu nhẹt, đừng ăn thịt bò, hải sản để dưỡng cho chân lành lặn. Tôi cũng bị đau nhức lắm. Tôi xin cảm ơn mọi người đã đến thăm hỏi".

Sau 2 năm kiện tụng, Nhật Kim Anh chính thức giành được quyền nuôi con từ chồng cũ

Sau 2 năm kiện tụng, Nhật Kim Anh chính thức giành được quyền nuôi con từ chồng cũ

Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM có quyết định kháng nghị bản án phúc thẩm. TAND cấp cao quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm của quận Ninh Kiều, trao quyền nuôi con cho Nhật Kim Anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Tường Nghệ sĩ Mạc Can diễn viên Mạc Can

TIN MỚI NHẤT

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 34 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026