Nghệ sĩ Mạc Can: Chân phù to đi lại khó khăn, bị đạo diễn hủy vai

Về tình trạng sức khỏe hiện tại, Mạc Can cho biết chân ông bị phù to, sức khỏe không đảm bảo nên hơi khó để đi diễn. Bên cạnh đó, Mạc Can cho biết mới đây ông vừa bị đạo diễn hủy vai do khó khăn trong việc di chuyển lẫn thực hiện vai diễn.

Mới đây, MC Cát Tường cùng diễn viên hài Tiết Cương đã chia sẻ đoạn clip dài hơn 15 phút trên trang cá nhân ghi lại buổi thăm nhà nghệ sĩ Mạc Can. Diễn viên Tiết Cương cho biết anh vừa gặp Mạc Can lúc ông lên sân khấu 5B để nhận khoản tiền trợ cấp 2 triệu đồng.

Về tình trạng sức khỏe hiện tại, Mạc Can cho biết chân ông bị phù to, sức khỏe không đảm bảo nên hơi khó để đi diễn. Bên cạnh đó, Mạc Can cho biết mới đây ông vừa bị đạo diễn hủy vai do khó khăn trong việc di chuyển lẫn thực hiện vai diễn.

MC Cát Tường và diễn viên Tiết Cương đến thăm nghệ sĩ Mạc Can - Ảnh: Youtube NV

Mạc Can chia sẻ, do địa điểm quay ở xa cùng vai diễn đòi hỏi phải đứng liên tục nên đạo diễn phải gọi xin lỗi, hủy vai ông để đảm bảo sức khỏe. Vì hiểu được tình hình sức khỏe của bản thân cũng như tính chất công việc nên Mạc Can vui vẻ chấp nhận, không hề trách móc gì đàn em.

Ngoài ra, đạo diễn còn hứa sẽ cố gắng hoàn thành các phân đoạn trước, sau đó chờ ngày quay ở bối cảnh thuận lợi hơn sẽ gọi cho ông. Được biết đây là một vai Thổ địa trong các tập phim cổ tích vốn từ trước đến nay vẫn do nghệ sĩ Mạc Can đảm nhận.

Chân của nghệ sĩ Mạc Can sưng to nên khó di chuyển - Ảnh: Youtube NV

Về việc điều trị sức khỏe của mình, Mạc Can cho biết ông thường nhờ bác sĩ đến nhà để thăm khám, vì yêu mến ông nên bác sĩ cũng không nhận tiền. Do chân phù to nên ông di chuyển khá khó khăn, phải nhờ đến dụng cụ hỗ trợ đi lại.

Dẫu tình trạng bệnh như thế, nghệ sĩ Mạc Can vẫn luôn vui vẻ và lạc quan - Ảnh: Youtube NV

Cuối video, Mạc Can xúc động khi được MC Cát Tường gửi tiền hỗ trợ: "Tôi rất cảm ơn anh chị em nghệ sĩ, đồng nghiệp. Bây giờ tôi già rồi, tôi bị đau khớp, ban đầu thì bị bệnh gút. Bác sĩ bảo tôi đừng nhậu nhẹt, đừng ăn thịt bò, hải sản để dưỡng cho chân lành lặn. Tôi cũng bị đau nhức lắm. Tôi xin cảm ơn mọi người đã đến thăm hỏi".

Sau 2 năm kiện tụng, Nhật Kim Anh chính thức giành được quyền nuôi con từ chồng cũ Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM có quyết định kháng nghị bản án phúc thẩm. TAND cấp cao quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm của quận Ninh Kiều, trao quyền nuôi con cho Nhật Kim Anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-si-mac-can-chan-phu-to-di-lai-kho-khan-bi-dao-dien-huy-vai-399004.html