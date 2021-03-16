Vào ngày 26/11/1978, nghệ sĩ Thanh Nga cùng chồng là luật sư, đạo diễn Phạm Duy Lân bị sát hại trước cửa nhà riêng ở số 114 Ngô Tùng Châu, phường 12, quận 1, TP. HCM. Sự ra đi của cô đã để lại sự tiếc thương vô vàn cho gia đình lẫn người hâm mộ.

NSƯT Thanh Nga được biết đến là nữ hoàng cải lương Việt Nam. Cô cũng là nhân vật chủ chốt của gia tộc cải lương Thanh Minh – Thanh Nga (gia tộc có nhiều nghệ sĩ lớn như Bảo Quốc, Hữu Châu, Hữu Lộc...).

Ngày đưa tang Thanh Nga, hàng vạn nghệ sĩ, người dân đã có mặt tại số 81 đường Trần Quốc Thảo, tụ tập hai bên để tiễn đưa vợ chồng nghệ sĩ. Giờ động quan, nhiều nghệ sĩ và khán giả đều rơi nước mắt khóc thương một nghệ sĩ đã góp sức làm rạng danh nghệ thuật cải lương nước nhà.

Mới đây, tại chương trình Hồi ký Thanh Minh – Thanh Nga, cháu gái của Thanh Nga là nghệ sĩ cải lương Hồng Loan chia sẻ lại khoảnh khắc đưa tiễn Thanh Nga trong tang lễ lúc bấy giờ. Đồng thời, bật mí những “chuyện lạ” không phải ai cũng biết.

Số người đi theo sau quan tài Thanh Nga về nơi an nghỉ cuối cùng tại chùa Nghệ Sĩ rất đông, không thể đếm hết. Họ đứng lấp cả lòng đường Võ Thị Sáu.

Đoàn đưa tang đi tới tận đường Đa Kao rồi mà số người nối đuôi vẫn chưa rời hết khỏi nơi quàn ở trụ sở Hội Văn nghệ. Có thể ước tính đến mấy chục ngàn người đã tới đưa tiễn Thanh Nga.

Tới đoạn đường rẽ vào chùa Nghệ Sĩ, người dân đứng bịt kín, không để cho xe vào. Công an phải kêu người dân đứng nép vào cho xe qua, sợ kẹt lại sẽ trễ giờ hạ quan.

Di ảnh của cố nghệ sĩ trong đám tang năm 1978

Giữa lúc sư thầy đang tụng kinh để chuẩn bị hạ huyệt thì bất ngờ nhiều phát súng vang lên, khiến ai nấy đều sợ hãi ngồi rợp xuống. Hóa ra đó là súng chỉ thiên đón chào một ai đó. Cùng lúc ấy, trên trời xuất hiện một chiếc trực thăng bay vài vòng rồi đi mất. Chắc một lãnh đạo nào đó cũng đến để tiễn đưa Thanh Nga.

Lấp đất mộ vợ chồng Thanh Nga xong, bà bầu Thơ cùng gia đình và một số diễn viên múa ở lại chùa. Bà bầu Thơ bảo các con: "Má vừa nghe tin có người đồn rằng, gia đình mình chôn theo con Nga rất nhiều nữ trang, mà hiện tại chỉ mới lấp đất. Má lo có người tin lời đồn rồi đào mộ con Nga lên quá".

Vì đóng vai Thái Hậu Dương Vân Nga, đã có lần Thanh Nga bị gửi thư nặc danh đe dọa tính mạng

Trong lúc gia đình còn đang suy nghĩ, lo lắng thì một người đại diện các diễn viên múa thưa chuyện với bà bầu Thơ, xin phép bà để anh em có thể ở lại đây túc trực, giữ phần mộ cho vợ chồng Thanh Nga.

Lúc chôn Thanh Nga ở chùa Nghệ sĩ, xung quanh vẫn còn nhiều đồng không mông quạnh, chưa nhiều nhà cửa như bây giờ nên rất hoang vắng. Anh em vẫn tự nguyện ở lại trông coi, giữ gìn mộ vì khi còn sống, Thanh Nga hết lòng với anh em, luôn giúp đỡ mọi người. Chính vì vậy, họ cảm thấy cần phải làm điều gì đó ý nghĩa để đáp lại cái tình của nữ hoàng cải lương.

Thanh Nga và bà bầu Thơ

Được biết khi ấy, có hơn 30 người tình nguyện giữ một phần, bàn tính với nhau chia từng tốp. 6 giờ chiều họ lên mộ, trải chiếu ngủ cạnh mộ Thanh Nga, đến tận sáng hôm sau. Họ thay phiên nhau canh giữ vợ chồng Thanh Nga cho đến tận khi xây mộ vững chắc.