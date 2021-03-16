Đám tang Thanh Nga: Sư thầy đang đọc kinh thì nhiều phát súng vang lên, có hơn 30 người giữ mộ vì lí do gì?

Hậu trường 16/03/2021 13:56

Giữa lúc sư thầy đang tụng kinh để chuẩn bị hạ huyệt Thanh Nga thì bất ngờ nhiều phát súng vang lên, khiến ai nấy đều sợ hãi ngồi rợp xuống.

NSƯT Thanh Nga được biết đến là nữ hoàng cải lương Việt Nam. Cô cũng là nhân vật chủ chốt của gia tộc cải lương Thanh Minh – Thanh Nga (gia tộc có nhiều nghệ sĩ lớn như Bảo Quốc, Hữu Châu, Hữu Lộc...).

Vào ngày 26/11/1978, nghệ sĩ Thanh Nga cùng chồng là luật sư, đạo diễn Phạm Duy Lân bị sát hại trước cửa nhà riêng ở số 114 Ngô Tùng Châu, phường 12, quận 1, TP. HCM. Sự ra đi của cô đã để lại sự tiếc thương vô vàn cho gia đình lẫn người hâm mộ.

thanh nga 1
 Nghệ sĩ cải lương Hồng Loan (cháu gái của Thanh Nga) chia sẻ về đám tang của cố nghệ sĩ 

Mới đây, tại chương trình Hồi ký Thanh Minh – Thanh Nga, cháu gái của Thanh Nga là nghệ sĩ cải lương Hồng Loan chia sẻ lại khoảnh khắc đưa tiễn Thanh Nga trong tang lễ lúc bấy giờ. Đồng thời, bật mí những “chuyện lạ” không phải ai cũng biết.

Ngày đưa tang Thanh Nga, hàng vạn nghệ sĩ, người dân đã có mặt tại số 81 đường Trần Quốc Thảo, tụ tập hai bên để tiễn đưa vợ chồng nghệ sĩ. Giờ động quan, nhiều nghệ sĩ và khán giả đều rơi nước mắt khóc thương một nghệ sĩ đã góp sức làm rạng danh nghệ thuật cải lương nước nhà.

Số người đi theo sau quan tài Thanh Nga về nơi an nghỉ cuối cùng tại chùa Nghệ Sĩ rất đông, không thể đếm hết. Họ đứng lấp cả lòng đường Võ Thị Sáu.

Đoàn đưa tang đi tới tận đường Đa Kao rồi mà số người nối đuôi vẫn chưa rời hết khỏi nơi quàn ở trụ sở Hội Văn nghệ. Có thể ước tính đến mấy chục ngàn người đã tới đưa tiễn Thanh Nga.

Tới đoạn đường rẽ vào chùa Nghệ Sĩ, người dân đứng bịt kín, không để cho xe vào. Công an phải kêu người dân đứng nép vào cho xe qua, sợ kẹt lại sẽ trễ giờ hạ quan.

thanh nga 2
 Di ảnh của cố nghệ sĩ trong đám tang năm 1978

Giữa lúc sư thầy đang tụng kinh để chuẩn bị hạ huyệt thì bất ngờ nhiều phát súng vang lên, khiến ai nấy đều sợ hãi ngồi rợp xuống. Hóa ra đó là súng chỉ thiên đón chào một ai đó. Cùng lúc ấy, trên trời xuất hiện một chiếc trực thăng bay vài vòng rồi đi mất. Chắc một lãnh đạo nào đó cũng đến để tiễn đưa Thanh Nga.

Lấp đất mộ vợ chồng Thanh Nga xong, bà bầu Thơ cùng gia đình và một số diễn viên múa ở lại chùa. Bà bầu Thơ bảo các con: "Má vừa nghe tin có người đồn rằng, gia đình mình chôn theo con Nga rất nhiều nữ trang, mà hiện tại chỉ mới lấp đất. Má lo có người tin lời đồn rồi đào mộ con Nga lên quá".

thanh nga 3
 Vì đóng vai Thái Hậu Dương Vân Nga, đã có lần Thanh Nga bị gửi thư nặc danh đe dọa tính mạng

Trong lúc gia đình còn đang suy nghĩ, lo lắng thì một người đại diện các diễn viên múa thưa chuyện với bà bầu Thơ, xin phép bà để anh em có thể ở lại đây túc trực, giữ phần mộ cho vợ chồng Thanh Nga.

Lúc chôn Thanh Nga ở chùa Nghệ sĩ, xung quanh vẫn còn nhiều đồng không mông quạnh, chưa nhiều nhà cửa như bây giờ nên rất hoang vắng. Anh em vẫn tự nguyện ở lại trông coi, giữ gìn mộ vì khi còn sống, Thanh Nga hết lòng với anh em, luôn giúp đỡ mọi người. Chính vì vậy, họ cảm thấy cần phải làm điều gì đó ý nghĩa để đáp lại cái tình của nữ hoàng cải lương.

thanh nga 4
 Thanh Nga và bà bầu Thơ 

Được biết khi ấy, có hơn 30 người tình nguyện giữ một phần, bàn tính với nhau chia từng tốp. 6 giờ chiều họ lên mộ, trải chiếu ngủ cạnh mộ Thanh Nga, đến tận sáng hôm sau. Họ thay phiên nhau canh giữ vợ chồng Thanh Nga cho đến tận khi xây mộ vững chắc.

Dàn sao Việt viếng mộ Vân Quang Long, Linh Lan có hành động bất ngờ với bố mẹ chồng

Dàn sao Việt viếng mộ Vân Quang Long, Linh Lan có hành động bất ngờ với bố mẹ chồng

Trong livestream mới nhất đêm qua (15/3), Linh Lan đã chia sẻ với quý khán giả rằng mình sẽ thay con gái và người chồng quá cố thực hiện một việc ý nghĩa cho bố mẹ ruột của nghệ sĩ Vân Quang Long.

Xem thêm
Từ khóa:   đám tang Thanh Nga NS cải lương Thanh Nga NSƯT Thanh Nga

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 4 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026