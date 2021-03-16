Dàn sao Việt viếng mộ Vân Quang Long, Linh Lan có hành động bất ngờ với bố mẹ chồng

Hậu trường 16/03/2021 13:17

Trong livestream mới nhất đêm qua (15/3), Linh Lan đã chia sẻ với quý khán giả rằng mình sẽ thay con gái và người chồng quá cố thực hiện một việc ý nghĩa cho bố mẹ ruột của nghệ sĩ Vân Quang Long.

Tối ngày 15/3, Quách Tuấn Du gây xúc động khi đăng tải khoảnh khắc cùng dàn nghệ sĩ Phan Đình Tùng, Lương Gia Huy và những người bạn thân thiết đã có mặt tại Đồng Tháp để viếng mộ cố ca sĩ Vân Quang Long. Trước khi ca sĩ Vân Quang Long qua đời đột ngột ở Mỹ, hội nghệ sĩ này thân thiết như anh em và thường gắn bó trong nhiều hoạt động nghệ thuật.

Đặc biệt, ngoài viếng mộ người bạn thân quá cố, Phan Đình Tùng còn phủ nhận chuyện thiếu tôn trọng Linh Lan, anh đại điện nhóm nghệ sĩ trao số tiền gần 300 triệu đồng cho các con của NS Vân Quang Long. Số tiền này được các nghệ sĩ quyên góp trong đêm nhạc tưởng nhớ ca sĩ Vân Quang Long đã được tổ chức vào ngày 25/1.

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 Hội anh em nghệ sĩ đã có mặt tại Đồng Tháp để viếng mộ Vân Quang Long - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Phan Đình Tùng phân chia rõ như sau: bé Lê Trác Kỳ, Lê Trác Hy (con của cố ca sĩ Vân Quang Long và vợ đầu Ái Vân) nhận gần 200 triệu, bố mẹ nam ca sĩ sẽ nhận thay 2 cháu; riêng Helen (con của ca sĩ Vân Quang Long và Linh Lan) được nhận gần 100 triệu và các nghệ sĩ sẽ gửi vào tài khoản riêng của Linh Lan.

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 Phan Đình Tùng cùng các anh em nghệ sĩ tại nhà ba mẹ Vân Quang Long để nói rõ thực hư với Linh Lan - Ảnh: Youtube Trai Úc

Cho đến tối muộn ngày 15/3, Linh Lan đã đăng clip làm rõ chuyện nhận gần 100 triệu từ những người bạn của chồng: "Em đã nhắn tin cho anh Quách Tuấn Du rồi, bây giờ em chưa nhận được tiền. Anh Lâm Vũ có chuyển nhưng không vào tài khoản, tới bây giờ em cũng không nhận được. Nhưng em thông báo thế này, mất công chuyển cho em thì giờ chuyển thẳng vào tài khoản của ba mẹ anh Long. Em thay mặt con gái của em là Helen trao tặng lại số tiền này cho ba mẹ anh Vân Quang Long để bố mẹ dưỡng già, cũng như thay anh Long trả hiếu cho ba mẹ. Em cũng đã được tặng 100 triệu từ một mạnh thường quân cho bé Helen rồi".

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 Tối 15/3, Linh Lan livestream và gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với Phan Đình Tùng - Ảnh: Youtube NV

Bỏ qua những lùm xùm với gia đình chồng, hành động ý nghĩa này của Linh Lan được các anh em nghệ sĩ đánh giá rất cao, họ đặc biệt khen ngợi cô nàng dễ thương và biết lo nghĩ cho bố mẹ chồng như vậy là vô cùng trân quý.

Vụ số tiền ủng hộ bé Helen – con gái cố nghệ sĩ Vân Quang Long: Linh Lan đề nghị Phan Đình Tùng chuyển tiền đi nơi khác

Vụ số tiền ủng hộ bé Helen – con gái cố nghệ sĩ Vân Quang Long: Linh Lan đề nghị Phan Đình Tùng chuyển tiền đi nơi khác

Sau cuộc đối chất qua điện thoại giữa Phan Đình Tùng và Linh Lan, vợ hai của cố nghệ sĩ Vân Quang Long đã chấp nhận sẽ nhận số tiền ủng hộ con gái Helen. Tuy nhiên đến tối 15/3, cô nàng lại livestream để thông báo không nhận số tiền ấy nữa, vì lí do này đây…

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Từ khóa:   NS Vân Quang Long Linh Lan vợ Vân Quang Long

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