‘Nàng Bống’ Hồng Nhung khoe ảnh con trai say mê học thổi kèn, tiết lộ lí do cậu bé không muốn cắt tóc

Hậu trường 15/03/2021 14:22

Mới đây, ca sĩ Hồng Nhung đã đăng tải những bức ảnh mới nhất về cậu con trai Tôm đang say mê học thổi kèn cùng nghệ sĩ jazz saxophone nổi tiếng của Việt Nam – Trần Mạnh Tuấn. Mái tóc dài của Tôm đã thu hút sự chú ý từ netizen nhưng có lẽ lời tiết lộ từ mẹ Bống về mái tóc này còn gây hứng thú hơn cả.

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Hồng Nhung vừa chia sẻ những bức ảnh mới nhất về cậu con trai Tôm đang say mê học thổi kèn cùng nghệ sĩ jazz saxophone nổi tiếng của Việt Nam – Trần Mạnh Tuấn. Với những gam màu trắng – đen cực đơn giản, nữ diva đã khoe khéo những khoảnh khắc yêu âm nhạc của “anh hai” Tôm.

hong nhung 1

hong nhung 2

hong nhung 3

hong nhung 4
 Tôm say mê học thổi kèn ngày cuối tuần - Ảnh: FBNV

“Sáng Chủ nhật của thầy & trò! Thưa thầy, con yêu thầy lắm!

(Con không đồng ý việc mẹ đề nghị cắt tóc ngắn cũng phần vì con muốn giống thầy ạ!)”, nàng Bống Hồng Nhung chia sẻ những dòng trạng thái mới nhất. Vậy là điều thắc mắc bấy lâu nay của netizen đã được giải thích, cậu bé nuôi tóc dài như vậy là có lí do cả! Bên dưới phần bình luận, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho “tài tử” nhà Hồng Nhung, ai cũng tỏ ra “yêu” Tôm như mẹ Nhung vậy.

hong nhung 5
 Nàng Bống cũng không quên 'nịnh' thầy của con trai ngay bên dưới phần bình luận - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ Hồng Nhung kết hôn với chồng ngoại quốc Kevin vào năm 2011 sau khi tổ chức lễ đính hôn vào cuối tháng 6/2007 tại Vũng Tàu. Cô và người chồng đầu này chào đón sự xuất hiện của cặp song sinh Tôm – Tép hồi cuối 2012.

hong nhung 6
 Ngay từ nhỏ, cả hai anh em đã được mẹ Nhung đầu tư phong cách thời trang 'xịn xò' - Ảnh: FBNV
hong nhung 7
 'Anh hai' Tôm (bên phải - PV) và người em song sinh Tép được netizen ví như cặp 'thiên thần lai' của Vbiz - Ảnh: FBNV
hong nhung 8
 Tôm và Tép vui vẻ bên cạnh bạn trai ngoại quốc hiện tại của mẹ - Ảnh: FBNV
hong nhung 9
 Được biết từ ngày chia tay với chồng cũ, Hồng Nhung là người chăm sóc hai bé Tôm - Tép - Ảnh: FBNV

Tôm chính là anh hai trong nhà, cậu bé được mẹ hết lòng đầu tư cho phong cách thời trang cực kì lịch lãm và thần thái “ngút trời”. Không những thế, vì sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, thế nên Tôm cũng sớm được tiếp xúc với rất nhiều bộ môn năng khiếu. Vì vậy, đây không phải lần đầu tiên cư dân mạng thích thú khi bắt gặp những khoảnh khắc cực “nghệ sĩ” của cặp “thiên thần lai” nhà Hồng Nhung.

‘Cô đào’ cải lương Trang Thanh Xuân bán vé số ở tuổi 71, thu nhập không tới 100.000 đồng/ngày

‘Cô đào’ cải lương Trang Thanh Xuân bán vé số ở tuổi 71, thu nhập không tới 100.000 đồng/ngày

Ở tuổi 71, NS cải lương Trang Thanh Xuân phải bán vé số để kiếm tiền trang trải cuộc sống và điều trị bệnh tim. Bà cùng em gái sống trong phòng trọ rộng 6m2. Cả hai chị em đều không lập gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Hồng Nhung cặp song sinh nhà Hồng Nhung con trai Hồng Nhung

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 5 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026