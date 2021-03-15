‘Nàng Bống’ Hồng Nhung khoe ảnh con trai say mê học thổi kèn, tiết lộ lí do cậu bé không muốn cắt tóc

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Hồng Nhung vừa chia sẻ những bức ảnh mới nhất về cậu con trai Tôm đang say mê học thổi kèn cùng nghệ sĩ jazz saxophone nổi tiếng của Việt Nam – Trần Mạnh Tuấn. Với những gam màu trắng – đen cực đơn giản, nữ diva đã khoe khéo những khoảnh khắc yêu âm nhạc của “anh hai” Tôm.

Tôm say mê học thổi kèn ngày cuối tuần - Ảnh: FBNV

“Sáng Chủ nhật của thầy & trò! Thưa thầy, con yêu thầy lắm!

(Con không đồng ý việc mẹ đề nghị cắt tóc ngắn cũng phần vì con muốn giống thầy ạ!)”, nàng Bống Hồng Nhung chia sẻ những dòng trạng thái mới nhất. Vậy là điều thắc mắc bấy lâu nay của netizen đã được giải thích, cậu bé nuôi tóc dài như vậy là có lí do cả! Bên dưới phần bình luận, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho “tài tử” nhà Hồng Nhung, ai cũng tỏ ra “yêu” Tôm như mẹ Nhung vậy.

Nàng Bống cũng không quên 'nịnh' thầy của con trai ngay bên dưới phần bình luận - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ Hồng Nhung kết hôn với chồng ngoại quốc Kevin vào năm 2011 sau khi tổ chức lễ đính hôn vào cuối tháng 6/2007 tại Vũng Tàu. Cô và người chồng đầu này chào đón sự xuất hiện của cặp song sinh Tôm – Tép hồi cuối 2012.

Ngay từ nhỏ, cả hai anh em đã được mẹ Nhung đầu tư phong cách thời trang 'xịn xò' - Ảnh: FBNV

'Anh hai' Tôm (bên phải - PV) và người em song sinh Tép được netizen ví như cặp 'thiên thần lai' của Vbiz - Ảnh: FBNV

Tôm và Tép vui vẻ bên cạnh bạn trai ngoại quốc hiện tại của mẹ - Ảnh: FBNV

Được biết từ ngày chia tay với chồng cũ, Hồng Nhung là người chăm sóc hai bé Tôm - Tép - Ảnh: FBNV

Tôm chính là anh hai trong nhà, cậu bé được mẹ hết lòng đầu tư cho phong cách thời trang cực kì lịch lãm và thần thái “ngút trời”. Không những thế, vì sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, thế nên Tôm cũng sớm được tiếp xúc với rất nhiều bộ môn năng khiếu. Vì vậy, đây không phải lần đầu tiên cư dân mạng thích thú khi bắt gặp những khoảnh khắc cực “nghệ sĩ” của cặp “thiên thần lai” nhà Hồng Nhung.