‘Cô đào’ cải lương Trang Thanh Xuân bán vé số ở tuổi 71, thu nhập không tới 100.000 đồng/ngày

Ở tuổi 71, NS cải lương Trang Thanh Xuân phải bán vé số để kiếm tiền trang trải cuộc sống và điều trị bệnh tim. Bà cùng em gái sống trong phòng trọ rộng 6m2. Cả hai chị em đều không lập gia đình.

Ngày 13/3, kênh Youtube “Ngũ Long Du Ký” của nhóm nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Diễm Hương, Năm Chà đã đăng tải video ghé thăm "cô đào" nổi danh giới cải lương một thời Trang Thanh Xuân. Trong video, nhóm nghệ sĩ tiết lộ cuộc sống khó khăn của nghệ sĩ Trang Thanh Xuân đồng thời ghé thăm phòng trọ của bà. Nhiều năm nay, giọng ca Máu nhuộm sân chùa mưu sinh bằng nghề bán vé số ở khu vực chợ Rạch Ông (quận 8, TP.HCM). Theo đó, Trang Thanh Xuân thường nhận 50-60 tờ vé số mỗi ngày, không dám lấy nhiều vì sợ bán không hết. Vào ngày bán được nhiều, thu nhập của nghệ sĩ Trang Thanh Xuân cũng chưa tới 100.000 đồng, thông thường rơi vào khoảng 50.000-70.000 đồng. Với số tiền trên, bà vừa phải trang trải cuộc sống vừa mua thuốc chữa bệnh.

Nhóm Ngũ Long Du Ký đã có buổi gặp gỡ với NS cải lương Trang Thanh Xuân Trong buổi ghé thăm “cô đào” cải lương, những nghệ sĩ của nhóm Ngũ Long Du Ký đã đi khắp nơi để bán vé số phụ Trang Thanh Xuân. Xong việc, các nghệ sĩ đã ghé thăm căn trọ 6m2 của bà và em gái. Cả hai chị em nữ ca sĩ đều không có gia đình. “Tiền thuê nhà mỗi tháng là 1.7 triệu đồng, tôi ở chỗ này cũng lâu lắm rồi. Mỗi ngày tôi đi bộ ra chợ bán. Tôi phải bó chân lại mới đi được, vì bị thoái hóa khớp, giãn tĩnh mạch, nếu không bó thì chân sưng lên, đau lắm, đi không nổi", "cô đào" nổi danh một thời chia sẻ.

Bà mưu sinh bằng nghề bán vé số cùng em gái mình Trang Thanh Xuân nghỉ hát cải lương từ năm 1986 vì sức khỏe yếu. Sau khi giải nghệ, bà làm nhiều công việc để kiếm sống từ bán chè cho đến bán chuối nhưng vì ít người mua nên bà đã chuyển sang bán vé số cho đến thời điểm hiện tại. “Tôi bị tim nên mỗi lần hát, đánh trống ầm ầm là tôi bị mệt, hát không nổi. Bây giờ, tôi cũng có bà con, nhưng người ta cũng khó khăn nên mình không dám nhờ”, bà chia sẻ thêm. Các nữ nghệ sĩ đã thăm hỏi và trao tặng cô Trang Thanh Xuân một số tiền Trong lúc tâm sự, nữ nghệ sĩ cải lương còn giới thiệu cuốn album gồm các bức ảnh của bà thời son trẻ, hoặc các bài báo viết về bà. Trang Thanh Xuân từng là giọng ca cải lương được yêu mến trong thập niên 1970, độ nổi tiếng chỉ đứng sau nghệ sĩ Minh Vương, Bạch Lê, Thanh Kim Huệ. "Năm nay tôi 71 tuổi rồi, cứ mỗi lần ca là tôi muốn khóc. Hát như vậy khiến tôi nhớ sân khấu, nhưng làm sao bây giờ”, bà tâm sự.

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