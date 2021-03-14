Vợ cố NS Vân Quang Long: ‘Chị MiMi không xứng đáng để tôi gọi là chị Hai của anh Long’

Hậu trường 14/03/2021 18:00

Những màn “livestream đối chất” qua lại giữa vợ hai và chị của Vân Quang Long là Linh Lan và MiMi vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Thời gian qua, lùm xùm giữa vợ hai và chị của cố NS Vân Quang LongLinh Lan và MiMi vẫn là đề tài được nhiều khán giả quan tâm. MiMi đã livestream nhằm chỉ trích Linh Lan sống 2 mặt, chiêu trò với bố mẹ chồng và không biết thương chồng. Về phía Linh Lan, cô nàng cũng đã lên tiếng để làm rõ một số vấn đề về tiền phúng điếu và ồn ào với gia đình chồng.

Mới đây, trao đổi với ngoisao.net, Linh Lan đã có những chia sẻ mới nhất về việc “lời qua tiếng lại” với MiMi – tức chị của Vân Quang Long. Vợ hai của cố nghệ sĩ bày tỏ mình không phải là con người sống vì tiền. Cô đến với nam ca sĩ khi anh không có nhiều show hát như trước, vì vậy cô khẳng định người ta nói mình lợi dụng tài chính từ chồng quá cố là điều hoàn toàn không chính xác.

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 Linh Lan livestream giải thích những ồn ào sau đám tang chồng - Ảnh: FBNV

Khi được đề cập đến những vấn đề liên quan đến vợ đầu hay bố mẹ của nam ca sĩ, Linh Lan cũng trả lời đầy khôn khéo và “dĩ hòa vi quý”. Cô thừa nhận hoàn cảnh hiện tại của mình không đủ đầy như vợ đầu của chồng, tuy nhiên Linh Lan nhấn mạnh cô chưa bao giờ làm điều gì khiến con gái nhỏ tổn thương. Theo đó, Linh Lan cũng tiết lộ số tiền 100 triệu mà đồng nghiệp của Vân Quang Long gửi tặng, cô sẽ để tất cả vào sổ tiết kiệm, dành dụm cho Helen (con gái chung của Linh Lan và Vân Quang Long) sau này.

Còn về phía bố mẹ chồng, mặc dù đang đối mặt với rất nhiều lời đồn đoán từ cư dân mạng khi một bộ phận ám chỉ cô là người “đứng đằng sau” những “phi vụ” Youtube công kích bố mẹ nam ca sĩ, Linh Lan vẫn tỏ thiện chí mong bố mẹ chồng sẽ chấp nhận cô và bé Helen sau tất cả. “Dù bị ba mẹ anh Vân Quang Long từ chối nhiều lần nhưng trong tận sâu thẳm trái tim của tôi vẫn luôn coi trọng ba mẹ của anh Long như ba mẹ của tôi vậy”, Linh Lan bộc bạch.

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 Chị MiMi của Vân Quang Long tố Linh Lan đến với cố nghệ sĩ chỉ vì tiền - Ảnh: FBNV

Sau khi Vân Quang Long mất, chị gái của anh là MiMi đã livestream nhằm chỉ trích Linh Lan chính là kẻ đã cố tình xui khiến dư luận tấn công ba mẹ nam ca sĩ cùng Ái Vân và hai đứa con riêng của cố nghệ sĩ và vợ đầu. Theo đó, MiMi đã tố Linh Lan đến với em trai cô chỉ vì tiền. “Long bảo với chị: Em ở bên này còn chưa có tiền tiêu, mà nó ở nhà đòi mua xe hơi, rồi đòi học bằng xe hơi. Em bảo nó cứ từ từ thì nó chửi em", MiMi chia sẻ.

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Mới đây Linh Lan đã có những chia sẻ mới nhất với báo giới về những đồn đoán bấy lâu nay - Ảnh: FBNV

Sau tất cả, Linh Lan cũng chẳng ngại ngần bày tỏ suy nghĩ về chị Hai Vân Quang Long: “Chị của chồng quá cố mà mọi người từng được biết là chị Hai MiMi bên Mỹ đã từng lên facebook của chị ấy và cho phép các kênh Youtube khác bôi nhọ chà đạp nhân phẩm tôi rất nhiều cho nên chị MiMi không xứng đáng để tôi gọi là chị Hai của anh Long. Chị ấy đang cố tình vùi dập nhân phẩm và chặt đứt con đường sống của tôi khi kêu gọi mọi người ghét bỏ tôi, chị ấy đừng nói là thương mến anh Long”.

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 Vân Quang Long thuở sinh thời bên cạnh Linh Lan và con gái Helen - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, tất cả những “sự thật” đôi bên “vạch trần” suy cho cùng vẫn chưa rõ thực hư. Vậy nên, dường như câu chuyện giữa chị Hai – em dâu chưa bao giờ có dấu hiệu “hạ nhiệt” bên cạnh những lời bình luận nhiều chiều từ cư dân mạng.

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Từ khóa:   NS Vân Quang Long Linh Lan chị gái Vân Quang Long

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