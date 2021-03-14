Vợ đại gia Quý Bình: Từng ‘say nắng’ chồng ngay lần đầu gặp mặt, tiết lộ chuyện ‘tạo nét’ mãi nhưng chồng chẳng để ý

Doanh nhân Ngọc Tiền (vợ diễn viên Quý Bình ) mới đây đã "trải lòng" về lần đầu gặp gỡ chồng trẻ:

Xin chụp hình chung cái tay để lên vai, tối về mất ngủ, ước gì cái tay ấy có nam châm dính luôn, thời gian này trầm cảm ghê nơi à. Mà hồi đó sĩ diện cùi lắm hỏng nói ra. Ngu gì nói "Mình thích anh" mà giờ thấy tui ngơ dễ sợ. "Bạn bạn" một khoảng thời gian uổng ghê nơi hà".

Đứng phía trước tạo dáng quá xá cũng không được anh ấy dòm ngó, đi ra phía sau tạo dáng nhìn lén lén, gắng xếp hàng đứng cạnh bên cũng chưa được gì...

Ngọc Tiền không ngần ngại tiết lộ chuyện 'tạo nét' mãi nhưng anh chồng vẫn chẳng chịu để ý - Ảnh: FBNV

Những lời tâm sự của vợ Quý Bình trên facebook thu hút sự chú ý và nhận được rất nhiều bình luận “thả tim” từ khán giả, ai nấy cũng đều chúc phúc cho đôi vợ chồng.

Bên dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả 'thả tim' chúc phúc cho cặp đôi - Ảnh: FBNV

Được biết, “chân ái” của nam diễn viên là nữ Tổng Giám đốc công ty bất động sản. Cặp đôi đã gắn bó với nhau hơn 3 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Trên trang cá nhân, cả hai cũng rất thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc 'tình bể bình' cạnh nhau - Ảnh: FBNV

Vào 14/12/2020, Quý Bình và Ngọc Tiền đã chính thức tổ chức hôn lễ tại một trung tâm hội nghị ở Quận 7, TP. HCM. Đám cưới được tổ chức kín đáo, an ninh kiểm soát cao để giữ kín sự riêng tư. Trước ngày này, hôn lễ được tổ chức tại nhà riêng của cặp đôi vào ngày 12/12.