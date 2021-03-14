Vợ đại gia Quý Bình: Từng ‘say nắng’ chồng ngay lần đầu gặp mặt, tiết lộ chuyện ‘tạo nét’ mãi nhưng chồng chẳng để ý

Hậu trường 14/03/2021 13:13

Mới đây trên trang facebook cá nhân, doanh nhân Ngọc Tiền (vợ diễn viên Quý Bình) đã cập nhật trạng thái mới nhất, chia sẻ khoảnh khắc “say nắng” anh chồng trẻ ngay lần đầu gặp mặt.

Doanh nhân Ngọc Tiền (vợ diễn viên Quý Bình) mới đây đã "trải lòng" về lần đầu gặp gỡ chồng trẻ: 

"Kiểu crush anh ấy đó!

Đứng phía trước tạo dáng quá xá cũng không được anh ấy dòm ngó, đi ra phía sau tạo dáng nhìn lén lén, gắng xếp hàng đứng cạnh bên cũng chưa được gì...

quy binh 1
 Trạng thái mới nhất của nữ doanh chia sẻ về lần đầu 'say nắng' chồng trẻ - Ảnh: FBNV

Xin chụp hình chung cái tay để lên vai, tối về mất ngủ, ước gì cái tay ấy có nam châm dính luôn, thời gian này trầm cảm ghê nơi à. Mà hồi đó sĩ diện cùi lắm hỏng nói ra. Ngu gì nói "Mình thích anh" mà giờ thấy tui ngơ dễ sợ. "Bạn bạn" một khoảng thời gian uổng ghê nơi hà".

quy binh 2

quy binh 3

quy binh 4

quy binh 5
 Ngọc Tiền không ngần ngại tiết lộ chuyện 'tạo nét' mãi nhưng anh chồng vẫn chẳng chịu để ý - Ảnh: FBNV

Những lời tâm sự của vợ Quý Bình trên facebook thu hút sự chú ý và nhận được rất nhiều bình luận “thả tim” từ khán giả, ai nấy cũng đều chúc phúc cho đôi vợ chồng.

quy binh 6
 Bên dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả 'thả tim' chúc phúc cho cặp đôi - Ảnh: FBNV

Được biết, “chân ái” của nam diễn viên là nữ Tổng Giám đốc công ty bất động sản. Cặp đôi đã gắn bó với nhau hơn 3 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

quy binh 7

quy binh 8
 Trên trang cá nhân, cả hai cũng rất thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc 'tình bể bình' cạnh nhau - Ảnh: FBNV

Vào 14/12/2020, Quý Bình và Ngọc Tiền đã chính thức tổ chức hôn lễ tại một trung tâm hội nghị ở Quận 7, TP. HCM. Đám cưới được tổ chức kín đáo, an ninh kiểm soát cao để giữ kín sự riêng tư. Trước ngày này, hôn lễ được tổ chức tại nhà riêng của cặp đôi vào ngày 12/12.

Từ khóa:   diễn viên Quý Bình vợ Quý Bình Quý Bình và vợ

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 6 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026