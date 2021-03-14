Lễ tưởng niệm ‘phù thuỷ’ trang điểm Minh Lộc: Rất đông người đến viếng, mẹ ruột không thể đứng vững

Sáng ngày 14/3, lễ tưởng niệm và viếng thăm chuyên gia make up nổi tiếng Vbiz Minh Lộc được gia đình tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP. HCM. Buổi lễ đã nhận được sự quan tâm đông đảo của nhiều sao Việt lẫn người hâm mộ.
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Được biết, tro cốt của Minh Lộc được an vị tại khu bảo tháp xá lợi cộng đồng bên trong chùa. Ngay từ sớm, rất đông anh chị em nghệ sĩ vốn là bạn bè thân thiết của "phù thuỷ trang điểm" tài hoa này đã có mặt để viếng thăm anh lần cuối.
Mẹ ruột Minh Lộc dường như không đứng vững trước cảnh “người đầu bạc tiễn người đầu xanh”, nhưng bà vẫn nén đau thương cho biết khi cố chuyên gia makeup mất đi, chỉ có 4 người đưa tiễn anh. Trong những ngày cuối đời, Minh Lộc luôn muốn về nhà và rất nhớ mẹ. "Lộc không muốn ồn ào, do bạn bè muốn tổ chức lễ viếng nên cô mới làm buổi hôm nay", mẹ ruột Minh Lộc trải lòng.
Theo thông tin từ gia đình Minh Lộc chia sẻ, anh qua đời hôm 1/3 dương lịch (nhằm 18/1 âm lịch) do suy tim sau hơn 10 ngày nhập viện, hưởng dương 35 tuổi.
Sinh thời, anh được mệnh danh là "phù thủy trang điểm" của Vbiz. Minh Lộc từng làm việc, tạo dựng hình ảnh cho nhiều ngôi sao hạng A như Lý Nhã Kỳ, Nhã Phương, Đông Nhi, Đặng Thu Thảo, Diễm Hương, Thu Minh, Minh Hằng... Bởi vậy, sự ra đi của "phù thuỷ" make up là mất mát vô cùng to lớn không chỉ với gia đình mà còn với làng giải trí Việt.