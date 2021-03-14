Lễ tưởng niệm ‘phù thuỷ’ trang điểm Minh Lộc: Rất đông người đến viếng, mẹ ruột không thể đứng vững

Được biết, tro cốt của Minh Lộc được an vị tại khu bảo tháp xá lợi cộng đồng bên trong chùa. Ngay từ sớm, rất đông anh chị em nghệ sĩ vốn là bạn bè thân thiết của "phù thuỷ trang điểm" tài hoa này đã có mặt để viếng thăm anh lần cuối.

Mẹ ruột Minh Lộc dường như không đứng vững trước cảnh “người đầu bạc tiễn người đầu xanh”, nhưng bà vẫn nén đau thương cho biết khi cố chuyên gia makeup mất đi, chỉ có 4 người đưa tiễn anh. Trong những ngày cuối đời, Minh Lộc luôn muốn về nhà và rất nhớ mẹ. "Lộc không muốn ồn ào, do bạn bè muốn tổ chức lễ viếng nên cô mới làm buổi hôm nay", mẹ ruột Minh Lộc trải lòng.