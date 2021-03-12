Cô Minh Hiếu: Từng trải 10 đời chồng, thích ‘phi công’ và thừa nhận ‘lo được cho thằng nhỏ nên nó mới lấy bà già’

Hậu trường 12/03/2021 21:11

Trong chương trình “Chị chị em em” tập mới phát sóng gần đây, cô Minh Hiếu đã mạnh dạn phát ngôn về tình yêu với người kém tuổi: "Tôi lớn tuổi nhưng tôi có tài sản, lo được cho thằng nhỏ nên thằng nhỏ mới lấy bà già", cô Minh Hiếu nói.

Thời gian gần đây, chuyện tình chị - em trong showbiz Việt nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Chương trình “Chị chị em em” mới lên sóng cũng bàn về chủ đề "Phi công và máy bay", với 4 host là "hiện tượng mạng", bao gồm cô Minh Hiếu, Lộ Lộ, Su Su và Mario Thành Tâm.

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 Cô Minh Hiếu xuất hiện đầy tự tin, hài hước giao lưu cùng chương trình 

Chia sẻ về chuyện yêu đàn ông kém tuổi, cô Minh Hiếu cho biết, trong 10 đời chồng và những bạn trai cũ, chưa có người đàn ông nào hơn tuổi cô. Cô cũng chia sẻ rõ gu của mình là phải nhỏ tuổi, cao, gầy và đẹp trai. Ở độ tuổi 47, cô Minh Hiếu đã từng trải qua rất nhiều mối tình, đến độ không thể nhớ nổi.

 “Chuyện tình chị em chênh lệch tuổi nhưng rất "ngon", cô Minh Hiếu thẳng thắn.

Không những thế, cô Minh Hiếu còn đưa ra những tiêu chuẩn rõ ràng của mình khi yêu một người đàn ông. Cô cho rằng một người đàn ông thương mình thật sự sẽ không ngại nắm tay mình khi đi ra đường, phải giới thiệu mình cho gia đình đôi bên biết. Tuyệt đối không có chuyện quen lén lút. Cô nhấn mạnh, nếu một người đàn ông không làm được những điều cơ bản như trên thì chắc chắn họ chẳng hề yêu thương thật sự.

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'Nếu người nào không lợi dụng tôi thì tôi sẽ cho và lo hết' - Cô Minh Hiếu chia sẻ quan điểm khi yêu 'phi công'  

Khi yêu đàn ông nhỏ tuổi, phụ nữ thường sẽ bị đồn là "sugar mommy" cung cấp tiền bạc cho đối phương. Khi được hỏi về chuyện này, cô Minh Hiếu phủ nhận và thẳng thắn cho biết:

"Nếu người nào không lợi dụng tôi thì tôi sẽ cho và lo hết. Thấy thiếu đôi giày, quần áo, dây chuyền là tôi tự mua cho. Còn nếu đòi hỏi, lợi dụng tôi, tôi sẽ rút lui".

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 Cô Minh Hiếu đã quá nổi tiếng với giới trẻ thông qua màn 'đi đường quyền' bằng tiền - Ảnh: Internet

Đồng thời, cô cũng chia sẻ những định kiến xã hội về chuyện tình yêu chị - em. Là một người thuộc cộng đồng LGBT, lại có gu “phi công”, nên dường như cô Minh Hiếu thấu rõ những mối tình kém tuổi sẽ thị phi đến nhường nào. Đối diện với tình thế đó, cô khẳng định mỗi người có một cuộc sống riêng, không việc gì phải lắng nghe những điều người ta nói không tốt về mình.

“Tôi lớn tuổi nhưng tôi có tài sản, lo được cho thằng nhỏ nên thằng nhỏ mới lấy bà già. Bà già vừa đẹp, vừa có tiền, có xe", cô Minh Hiếu tự tin khẳng định.

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 Mỗi lần cô Minh Hiếu xuất hiện, cư dân mạng lại được dịp 'chói mắt' vì rất nhiều vàng cô sở hữu - Ảnh: Internet

Cô Minh Hiếu sinh năm 1973 (quê Cai Lậy, Tiền Giang), là một người phụ nữ từng trải qua 10 đời chồng. Ngoài ra, cô còn nổi tiếng với cuộc sống giàu có khi sở hữu 7 miếng đất, 100 cây vàng.

Đặc biệt, cô là một trong những người chuyển giới đầu tiên tại Việt Nam. Cô trở thành hiện tượng mạn‌g thuộc cộng đồng LGBT, nổi đình đám nhờ lối nói chuyện tự nhiên, hài hước và cực kì duyên dáng khi thực hiện những trào lưu nổi tiếng trên mạng xã hội, được giới trẻ và cả một số sao Việt thích thú và làm theo.  

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